Juan Lozano llega a la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar después de una pugna interna en la que Algeciras, la agrupación socialista más numerosa de la provincia, hizo valer su peso. Por delante tiene el reto de reforzar una institución inmersa en un plan de ajuste y afrontar el déficit de 1,28 millones de euros que ha aflorado en la presentación de las últimas cuentas de su empresa de servicios, Arcgisa. El otro gran objetivo será garantizar la utilidad de la institución en un momento clave para la comarca, un posible Brexit duro.

El PSOE recupera el gobierno de una Mancomunidad con sombras sobre su situación económica. ¿Cuál es su situación actual?

En el último pleno de la junta de comarca se aprobó un informe del director general de Arcgisa que la refleja: tiene deudas, un resultado negativo. La situación es preocupante pero no desesperante, me dicen los técnicos. Cuando se constituya el equipo de gobierno de la Mancomunidad nos tendremos que sentar a analizarla, incluido el vicepresidente de Hacienda y Personal y consejero delegado de la empresa, Juan Macías. Esto no es cuestión del presidente solo. Esta semana vamos a empezar una ronda de reuniones con los alcaldes para que me trasladen su parecer sobre la Mancomunidad, sobre Arcgisa, porque al final todos queremos lo mejor para todos, que es dar a los ciudadanos el mejor servicio posible.

Eso referente a Arcgisa. ¿La situación de la Mancomunidad también es deficitaria?

Ahora mismo estamos con unos presupuestos prorrogados, por tanto hay poco margen para este año. Está en un plan de ajuste, del que le queda poco pero que nos obliga a aplicar una serie de medidas. Venimos con ganas de que la Mancomunidad esté donde tenga que estar, como ente, y en Arcgisa el objetivo es mejorar y abaratar los servicios en la medida en que se pueda, pero la empresa tiene que estar saneada. Debemos a los bancos, al Instituto de Crédito Oficial, a los proveedores. No vale decir “esto es una pelota a la que le damos una patada para adelante”, como he escuchado.

¿Aquí?

Lo he escuchado.

¿Ustedes no eran conscientes de la situación que tenían la Mancomunidad y Arcgisa antes de entrar?

No.

Pero forman parte de la junta de comarca, del consejo de alcaldes.

Nosotros no teníamos esa información, es una sorpresa que nos llevamos hace unos días. Se nos trasladó un informe del director general de Arcgisa que hace una serie de propuestas que habrá que estudiar, entre ellas la negociación con el ICO, con los bancos, la deuda de los ayuntamientos, cuestiones laborales.

También plantea una importante subida del abastecimiento y saneamiento. ¿Están dispuestos a ejecutarla?

Entre las medidas está una revisión de los precios, por lo tanto hay que revisarlos. Lo vamos a ver, de manera seria. No venimos a subir los impuestos, sino a hacer viable una empresa que tiene que prestar servicios a los ciudadanos y el precio del servicio será el que tenga que ser. Buscaremos el informe de los técnicos y el diálogo con los alcaldes.

Eso entra en conflicto con los convenios firmados con los ayuntamientos para rebajar las tarifas. ¿Se podrán cumplir?

Ahora mismo no lo puedo garantizar. Está muy bien decir que no subimos los precios, pero cuando te das cuenta tienes un agujero. Aquí no ha habido una buena gestión política, ha sido nefasta. Ahora hay que solucionar el déficit.

Función de la Mancomunidad "La Mancomunidad debe representar a los vecinos del Campo de Gibraltar en las mesas que haya sobre el Brexit”

¿Los acuerdos entonces son revisables?

Habrá que verlos uno a uno, con los alcaldes, explicar a los alcaldes cuál es la situación, porque no todos la conocen. Las decisiones las tendremos que tomar todos porque nos afectan a todos. Soy de la opinión de que los servicios públicos bien gestionados al final son mejores y el coste es menor para la ciudadanía.

Hace unos años, 9 de los 20 cargos directivos de Arcgisa cobraban más que el presidente de la Junta de Andalucía.

No he llegado a profundizar tanto. Los sueldos y salarios los iremos viendo.

¿Pero le parecería lógico que con la situación económica de la empresa se mantuviesen sueldos de ese nivel retributivo?

Tenemos que ver qué sueldos y salarios tiene los cargos directivos y trabajadores. Poner el foco en la dirección de Arcgisa, que son pocos, 8 personas... no creo que ese sea el problema. Arcgisa tiene ese déficit porque no se han tomado las medidas políticas que había que tomar en un momento determinado.

Ante esta situación, ¿se plantea la privatización de parte de los servicios?

Hay servicios que ya los prestan empresas externas, pero creo que el objetivo es el contrario. Una de las propuestas de la dirección general es rescatar servicios que hoy en día están en manos de concesionarias para abaratar costes.

En un periodo anterior se criticaba el elevado número de asesores en la Mancomunidad. ¿qué perspectivas hay para este mandato?

No hay ningún puesto de libre designación y el plan de ajuste impide reponer plazas. Hubo un ajuste y desaparecieron las vicepresidencias y personal de confianza. Eso es lo que tenemos.

En su investidura había un mensaje reiterado, reforzar el papel de la Mancomunidad. ¿Cómo, con esa escasez de recursos?

Duplicándonos. Con lo que tenemos vamos a intentar dar respuesta a los problemas del Campo de Gibraltar. Aquí hay unos grandes profesionales y la Mancomunidad tiene que ser un referente. Estamos en una zona muy singular, con el primer puerto del país, uno de los principales polos industriales, una frontera y el Brexit en ciernes. Hay que trabajar por eso, ver qué va a pasar en los próximos meses, a ver el Gobierno qué pasos da, qué pasa con los protocolos.

¿Qué papel va a jugar la Mancomunidad con Gibraltar y Gobierno de España?

Debe ser la voz del Campo de Gibraltar y estar en las mesas que haya que estar representando a la ciudadanía de la comarca, porque somos los primeros afectados por el Brexit. Al final son muchos los empleos y el negocio que se genera en Gibraltar. La situación de vecindad entre los ciudadanos es buena, las relaciones muchas veces las estropeamos los dirigentes políticos.

Juan Franco dijo en su día que se desvinculaba de la Mancomunidad en esas negociaciones sobre el Brexit. ¿Ha acabado ese divorcio con La Línea?

Espero que sí, porque forma parte del equipo de gobierno. La Línea va a tener su sitio, es el municipio más afectado por el Brexit y tiene que tener prioridad, aunque afectar nos afecta a todos. Aquí todo el mundo tiene espacio para trabajar, no creo que haya problemas de celos.

¿Y como será la relación con el Gobierno de la Nación y la Junta? Más allá de declaraciones de buena voluntad, ni uno ni otro han puesto en marcha los planes de contingencia para afrontar el Brexit.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó medidas. Y el anterior Gobierno de Susana Díaz ya puso al Campo de Gibraltar en el parlamento andaluz. Las primeras medidas estatales iban encaminadas al mayor problema en aquel momento, el narcotráfico, y hay un plan integral para la comarca que está recogido en los presupuestos del Estado que no se aprobaron, por lo que hubo que convocar elecciones. Hay un compromiso de mantener las partidas que se reflejaron en los presupuestos, pero estamos con el problema de que la derecha no quiere que gobierne el PSOE, a toda costa.

¿Va a dialogar usted con las dos administraciones para que se haga algo más?

Por supuesto. El Gobierno de España no está parado, ahí tenemos el ejemplo de la ministra de Justicia está moviéndose para mejorar la situación judicial. El Gobierno de la Junta dice que tiene un plan. A ver si lo vemos.

También lo decía el anterior y tampoco lo vimos.

El anterior no está. El Gobierno actual dice que hay un plan, tendrá que venir aquí a explicarlo. Ver qué medidas puede tomar la Junta. Desde el Gobierno se firmaron los memorandos en su día para solucionar la incertidumbre que había, sobre todo entre los trabajadores. Ahora toca ir a Madrid, tener alguna reunión para que nos expliquen cuál es la situación real. Porque la incertidumbre está en todos los vecinos del Campo de Gibraltar, más en los de La Línea. También habrá que hablar sobre el ferrocarril, sobre las carreteras.

¿Eso lo va a impulsar la Mancomunidad?

En cualquier comisión la Mancomunidad debe estar, porque representa a los ocho municipios del Campo de Gibraltar.

Doble papel "Vengo a trabajar por la Mancomunidad, pero también soy el jefe de la oposición en Algeciras. Tengo una responsabilidad con los vecinos. Y quiero ser alcalde en 2023"

¿La presidencia es un trampolín para presentarse de nuevo en 2023 a la Alcaldía?

Me presenté a las elecciones porque quería ser alcalde de mi ciudad y los electores me pusieron en la oposición. Y mi objetivo es ser alcalde en las próximas elecciones. No sé si este puesto va a ser un trampolín, yo vengo a trabajar porque creo en la Mancomunidad y en los servicios públicos, y después de 8 años de gobierno del PP había que hacer algo para que esta institución tenga el papel que debe tener, que hasta ahora no ha tenido. Pero también tengo una responsabilidad con los vecinos de Algeciras como jefe de la oposición, vamos a hacer una oposición leal pero firme.

¿Cree que la Mancomunidad ha estado por detrás de lo que le correspondía por la sombra de José Ignacio Landaluce sobre sus presidentes?

No seré yo el que diga si la culpa es de José Ignacio Landaluce, aquí ha habido dos presidentes del PP y un equipo de gobierno. Lo que sé es que hay que reforzar la Mancomunidad, tenemos un potencial enorme y tenemos que mirar por el conjunto de la comarca.

¿Falta sentimiento comarcal?

Creo que ese sentimiento comarcal existe. Tenemos el sentimiento pero no hemos sido capaces de extrapolarlo fuera de aquí. Si nos presentamos en Sevilla, Cádiz o Madrid todos unidos con la lista de necesidades y reclamaciones conseguiremos más. No tiene que ser muy larga. A mí me han criticado por haber ido a Ronda el otro día acompañando a los alcaldes.

¿Crítica desde su partido?

Sí. Sinceramente pienso que los políticos no nos podemos poner de lado frente a un problema de la ciudadanía. No te vas a poner a despotricar de tus compañeros, pero desde la lealtad hay que reivindicar lo que haga falta independientemente de quien gobierne. Creo que fue histórico que el Campo de Gibraltar fuera con la Serranía de Ronda a reivindicar mejores infraestructuras ferroviarias y maquinaria, que nosotros no somos vecinos de segunda. Es verdad que en los últimos años del PP no se ha invertido nada y ahora no tenemos presupuesto, pero ahí fuimos todos con lealtad institucional a reivindicar. Igual que hacen otros territorios.