El empresario del viaje fallido a Nueva York se declara en quiebra y pide disculpas

"Soy consciente de que he hecho daño a muchas personas que no lo merecían. No me siento orgulloso de haber caído de esta manera", reconoce José Rogelio Ortega Piñas, un trabajador autónomo de Algeciras que gestionaba viajes en grupo a nivel internacional a través de touroperadores con más de 25 años de experiencia.

Cuando responde a la llamada de Europa Sur este martes, acaba de declarar ante la Guardia Civil. "El asunto está ahora en manos del juzgado y, cuando las autoridades se pronuncien, aceptaré", explica Ortega Piñas, quien rechaza que haya actuado de mala fe o con intención de estafar. "Cuando me di cuenta de que tenía la soga al cuello, era demasiado tarde".

Ortega Piñas había cerrado un viaje a Nueva York para el puente de la Constitución con un grupo de 50 personas procedentes del Campo de Gibraltar, la mayoría del municipio de San Roque, incluido su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Sin embargo, la víspera de la salida del vuelo, comunicó al grupo que tenía que cancelar el viaje.

Viaje a Londres como alternativa

"Cuando realmente me di cuenta de que ya no había tiempo para solucionar nada, llamé a Ruiz Boix y a la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú y les ofrecí, a cambio, un viaje gratis a Londres y retomar lo de Nueva York en febrero, durante la Semana Blanca", continúa Ortega Piñas. "No era lo contratado, pero sí una alternativa. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada automáticamente. Fue un encuentro muy tenso", recuerda. "Hasta el último momento, pensé que lo podía arreglar".

José Rogelio Ortega Piñas había organizado quince viajes a lo largo de 2022 con vecinos del Campo de Gibraltar. Egipto, Tailandia o Turquía fueron algunos de los destinos. "Todos con muy buenas críticas", asegura. "Echando la vista atrás, ahora comprendo que yo quebré el mismo día en que empezó el Covid. Todos los viajes que tenía concertados se cancelaron, desde entonces la gente le tiene miedo a viajar, la subida de precios y la guerra en Ucrania también han influido... El boquete cada vez se iba haciendo mayor", valora.

En quiebra

"Yo iba pagando unos viajes con los beneficios de los anteriores, hasta que las pérdidas han sido continuadas. Con el grupo de Nueva York, he reventado", concluye este autónomo quien también aclara que no pertenece a la empresa Happy Travel SL, tal y como publicó Ruiz Boix en sus redes sociales. "Se trata de un touroperador con el que he trabajado puntualmente. Me hacían una serie de servicios en momentos determinados a cambio de una comisión", matiza.

"Muchas compañías aéreas, Vueling, por ejemplo, se han quedado con depósitos de viajes que no se pudieron realizar a causa de la pandemia", denuncia Ortega Piñas. "Entre una cosa y otra, este asunto ha terminado con mi vida profesional. Es muy difícil que la gente vuelva a confiar en mí, sobre todo los que no me conocen".

Devolver el dinero

Admite que tiene "un gran problema". "Quiero devolver todo el dinero del viaje a Nueva York. Hasta el último euro. Necesito tiempo de gestión. Ahora empieza esa labor", garantiza. Eso mismo hizo en 2012, cuando también se vio obligado a cancelar un viaje de fin de curso contratado por 70 alumnos del IES Isla Verde de Algeciras. "Entonces devolví el dinero y también una indemnización de daños y perjuicios".

"En cualquier caso, el único culpable de esta situación soy yo", finaliza Ortega Piñas antes de colgar el teléfono.