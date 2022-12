Más de 50 personas estafadas en el Campo de Gibraltar por una agencia de viajes

Más de 50 vecinos del Campo de Gibraltar, la mayoría procedente del municipio de San Roque, se han quedado tirados este puente al ser víctimas de una estafa. La empresa Happy Travel SL anunciaba un atractivo viaje organizado a Nueva York entre el 2 y el 8 de diciembre con un precio base de 1.450 euros por persona.

Este presupuesto podía ampliarse si el cliente añadía actividades complementarias, como asistir a un musical de Aladdín o un partido de la NBA, un viaje en el día a Washington o Toronto, o una excursión a las cataratas del Niágara. Cada una de estas actividades suponían un incremento medio de 500 euros.

Detrás de Happy Travel SL se encontraba José Rogelio Ortega Piñas, vecino de Algeciras que, como punto fuerte de su empresa, anunciaba que él mismo participaba en el viaje haciendo las labores de guía turístico. Este individuo era conocido en San Roque por organizar el viaje anual de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú.

Cancelación del viaje a última hora

La víspera del viaje, Ortega Piñas llama por teléfono a uno de los clientes que habían comprado el "pack" a Nueva York, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, para comunicarle que "a causa de problemas graves se veía obligado a cancelarlo todo", cuenta a Europa Sur el regidor quien, a esta hora, debería estar en la Gran Manzana si no hubiera sido víctima de esta estafa.

"Los argumentos eran todos incoherentes", detalla Ruiz Boix. "Que no tenía el billete de regreso a Toronto, que eso iba a incrementar en 20.000 euros el precio del viaje... Sandeces. La aventura chirriaba". Por ello, el alcalde se cita con el empresario horas después, una reunión en la que, según el primer edil, continuó escuchando una larga lista de excusas "sin pies ni cabeza". "Le exigí que me mostrara los papeles de las transferencias realizadas a los touroperadores de vuelo, hoteles... Entonces, cogió la mochila y se marchó", recuerda Ruiz Boix quien calcula que el dinero estafado superaría los 70.000 euros.

Anteriores pufos

"Con el boca a boca nos hemos ido enterando de otras personas de la comarca víctimas de este pufo, unas 50, como una pareja de novios que iba a Nueva York a pasar la luna de miel", amplía el alcalde sanroqueño quien apunta que, en los últimos días, ha sabido también que José Rogelio Ortega Piñas dejó tirados en 2012 a 63 alumnos del IES Isla Verde de Algeciras.

"Cada una de nuestras familias pagó 650 euros por un viaje y nuestros hijos no han viajado. ¿Qué ha hecho usted con nuestro dinero? No lo sabemos, pero una cosa es segura: nosotros le compramos un viaje y usted no nos lo ha dado", escribieron entonces en un comunicado los padres de los alumnos de cuarto de Secundaria del Isla Verde.

Denuncia colectiva ante la Guardia Civil

Tanto Juan Carlos Ruiz Boix como otros afectados han puesto una denuncia ante la Guardia Civil. "Imagino que el Juzgado abrirá una pieza única y que la policía judicial llevará las investigaciones", continúa el alcalde. "Por el momento, el dinero no aparece. Hemos pasado de la ilusión por viajar a quedarnos con cara de tontos por confiar en este sinvergüenza. Espero que la justicia actúe rápido", zanja.

Entre los defraudados se encuentra la propia sobrina de Ruiz Boix, de 8 años, "te puedes imaginar que, ahora mismo, está peleada con el mundo", una señora que ha enviudado recientemente y que iba a viajar al extranjero por primera vez en su vida o una joven enfermera que había empleado su primer sueldo en regalarle esta experiencia a su madre, entre otras historias.

Los damnificados han abierto un grupo de Whatsapp donde vecinos de varias localidades del Campo de Gibraltar cuentan sus experiencias con la empresa fantasma Happy Travel. "Me atrevo a decir que seguramente no exista esa sociedad", augura Ruiz Boix.