Discurso de Jesús Narciso Núñez en el Día de la Guardia Civil en Algeciras

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, representantes del Cuerpo Consular, Oficiales, Suboficiales, Cabos y Guardias Civiles, Damas del Pilar, Señoras y Señores:

Sean mis primeras palabras para agradecer la presencia de todos ustedes en este acto institucional tan emotivo para todos los guardias civiles y nuestras familias. Muchas gracias desde nuestro corazón por acompañarnos en la celebración del Día de la Guardia Civil, con motivo de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar.

Este año se cumple el 175 Aniversario de nuestra fundación, lo cual nos convierte en la institución policial de ámbito estatal más antigua de España y del Campo de Gibraltar. Con motivo de dicha efeméride se nos han concedido a lo largo del presente año, la Medalla de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar así como las Medallas de Oro de La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque, las cuales se unen a las de Algeciras y Tarifa que fueron otorgadas en años anteriores.

Hoy, 12 de octubre, Día del Guardia Civil, Festividad de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, queríamos compartirlo con todos ustedes, por primera vez en nuestra historia, fuera de nuestras casas-cuarteles. Y qué mejor escenario que el espacio más emblemático de la ciudad de Algeciras como es su Plaza Alta, frente a su edificio más singular, como es la Iglesia Mayor de La Palma. Ello ha sido posible gracias a todo el apoyo logístico que desde el Ayuntamiento de Algeciras, con su alcalde al frente, se nos ha prestado. Sin todo ello no hubiera sido factible la celebración de nuestro acto institucional en este incomparable lugar. ¡Muchas gracias alcalde!

Hace 175 años, en 1844, llegaba a nuestra Comarca, para velar por el Orden y la Ley, una sección de caballería del recién creado Cuerpo de la Guardia Civil, estableciendo sus dos primeras casas-cuarteles en las ciudades de Algeciras y San Roque. Desde entonces hasta hoy han cambiado muchas, muchas, muchas cosas en España y en el Campo de Gibraltar pero la Guardia Civil ha sabido adaptarse a los tiempos y evolucionar, eficaz y eficientemente con ellos.

La clave de nuestro éxito reside en mantener desde hace 175 años, como valores fundamentales, nuestra naturaleza militar, el Honor como principal Divisa, nuestro carácter benemérito y nuestra inquebrantable vocación de servicio a España y a su Sociedad. Somos un Cuerpo de Seguridad del Estado que con más de un millar de efectivos en el Campo de Gibraltar velamos por la seguridad ciudadana en más del 93% de la Comarca y vigilamos el 100% de su costa y mar territorial. También constituimos la Fuerza del Resguardo Fiscal en las tres aduanas establecidas en los puertos de Algeciras y Tarifa así como en la Verja de La Línea de la Concepción con la colonia británica de Gibraltar.

Al hablar de Aduana y Resguardo Fiscal no puedo dejar de referirme al Cuerpo de Carabineros, creado hace 190 años y del que esta Comandancia es heredera legítima. Pues no en vano, la Comandancia de Algeciras es la única de las 20 Comandancias de Carabineros que, al integrarse en el año 1940 en el Cuerpo de la Guardia Civil, continúa existiendo. Actualmente el 60% de los guardias civiles del Campo de Gibraltar están asumiendo las mismas misiones que antaño ejercían los carabineros. Igualmente protegemos la naturaleza en una Comarca donde el 60% de su territorio es espacio natural protegido.

Este año 2019 está siendo testigo del cumplimiento de los propósitos y promesas que públicamente habíamos hecho. Dijimos que no habría paz para los narcotraficantes y contrabandistas, y así está siendo. Dijimos que no permitiríamos que quien no fuera digno de portar nuestro uniforme y no tuviera el honor como principal divisa sería igualmente puesto a disposición judicial y lo estamos cumpliendo. Y todo ello está siendo posible gracias al extraordinario apoyo que esta Comandancia está recibiendo de toda la cadena de mando de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Ministerio del Interior.

Si en el discurso del año pasado hice referencia a la necesidad de contar con una legislación que sancionara penalmente las embarcaciones de alta velocidad, que son utilizadas por las redes de narcotráfico y de inmigración irregular, este año es necesario realizar una nueva e importante petición, que ya ha sido elevada por los cauces reglamentarios.

La muy eficaz acción de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera está obteniendo muy importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es necesario que se nos continúe dotando de más herramientas legales para poder proseguir con eficacia y éxito la lucha contra el narcotráfico. Esa asignatura pendiente son las redes logísticas de suministro de combustible a las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las redes criminales del narcotráfico. Buena parte de los alijos de droga que había en nuestra costa han sido sustituidos por embarques de docenas de petacas repletas con millares de litros de combustible para su uso por las narcolanchas. Dicho combustible, tras ser adquirido en diversas estaciones de servicio, es almacenado temporalmente en viviendas y edificios habitados. Posteriormente es trasladado en furgonetas hasta los puntos de embarque, con el consiguiente y gravísimo peligro que reviste para la seguridad de los ciudadanos en caso de producirse un siniestro. Sin embargo, cuando se intervienen policialmente 1.000, 2.000 o 3.000 litros de combustible en el interior de viviendas, furgonetas o embarcaciones, si no se puede acreditar su trazabilidad con el narcotráfico, son tan solo infracciones administrativas. Al ser los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su depósito o traslado, se suele traducir en una impunidad absoluta.

Dichas conductas deberían estar penalizadas y no como viene sucediendo actualmente, que salvo que se acredite su vinculación directa con el narcotráfico, quedan sin reproche penal alguno. Es necesario que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga.

Por otra parte, también seguimos necesitando una legislación, ágil, eficaz y eficiente, que posibilite el depósito de los vehículos y embarcaciones que se intervienen a narcotraficantes y contrabandistas. Ello sigue siendo una asignatura pendiente que es prioritaria y que se continúa sin resolver.

Quiero resaltar también la importante labor que viene realizando la Guardia Civil en la lucha contra las mafias y redes de inmigración irregular así como la magnífica colaboración y coordinación con nuestro Cuerpo hermano de la Gendarmería Real de Marruecos.

Felicito a todos los condecorados, y como siempre repito en estos actos, en unos pocos se premian los méritos de muchos. Enhorabuena a los recompensados, que han visto reconocidos sus méritos, así como a sus familias sin cuyo ánimo, apoyo, comprensión y sacrificio, no hubiera sido posible.

A quienes no formáis parte de la Guardia Civil, nuestro benemérito Cuerpo ha querido reconocer en vuestra extraordinaria y sobresaliente colaboración el impulso de las investigaciones dirigidas desde el Ministerio Fiscal, la siempre necesaria y leal coordinación con nuestro Cuerpo hermano de la Policía Nacional, el trascendental apoyo y colaboración de nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, así como el benemérito y humanitario trabajo conjunto con Salvamento Marítimo.

Y a los que sois guardias civiles, sentíos orgullosos de vuestra abnegación, constancia, esfuerzo y sacrificio que habéis acreditado tan sobresalientemente. Que dichas condecoraciones os sirvan de estímulo en vuestro quehacer diario pero nunca olvidéis que siempre, siempre, siempre, vuestra mayor satisfacción debe ser la del deber cumplido.

Al resto de guardias civiles quiero deciros que me siento muy orgulloso de todos vosotros, de vuestro amor al servicio así como del ejemplo que sois. Os animo a seguir con ilusión y entusiasmo por ese camino. La Sociedad está orgullosa de vuestra meritoria labor en la lucha contra el crimen organizado que, en nuestra demarcación se manifiesta principalmente a través del narcotráfico y el contrabando. De hecho, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha querido reconocer institucional y públicamente vuestro servicio y sacrificio, con la reciente concesión a la Comandancia de Algeciras de la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

Nuestro reconocimiento también a los guardias civiles que han pasado a la situación de Reserva o Retiro y que hoy se ha simbolizado en dos de ellos. Sois nuestro mejor ejemplo a imitar.

Hoy también hemos entregado un diploma de reconocimiento que ojalá nunca hubiera tenido que ser expedido por la razón que lo ha sido. Es el dedicado al guardia civil Fermín Cabezas González, fallecido en acto de servicio el pasado 30 de mayo en el cumplimiento de su deber. Tanto Eva como David vais a depositar dentro de unos minutos una corona de laurel ante el monolito dedicado a honrar la memoria de todos los guardias civiles que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, siendo Fermín uno de ellos. Pero ni estáis ni vais a estar solos, ni ahora ni nunca. Esa Gran Familia que es la Guardia Civil siempre os cuidará y velará por vosotros. Hoy forman entre nosotros, junto a sus motocicletas, una representación de sus compañeros del Destacamento de Tráfico que con su presencia honran la memoria de nuestro héroe Fermín Cabezas González.

Este año se ha concedido, en su 5ª edición el Premio Amigo de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. En esta ocasión, el galardón ha sido concedido a la Capitanía Marítima de Algeciras por su extraordinaria y sobresaliente colaboración con la Guardia Civil y muy especialmente con nuestro Servicio Marítimo.

Finalmente, quiero aprovechar para agradecer públicamente el inestimable apoyo que se viene prestando desde hace más de un año por la IV Zona de Andalucía con las Unidades de Seguridad Ciudadana de sus Comandancias, la Agrupación de Reserva y Seguridad, el Grupo de Acción Rápida, el Grupo Marítimo del Estrecho, el Servicio Aéreo y los órganos de análisis e investigación creados para la lucha contra el narcotráfico. Gracias de corazón a todos ellos por su valiosa contribución para que el Campo de Gibraltar sea cada día más seguro.

En este reconocimiento no puede faltar una justa y afectuosa mención a nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Instituciones Penitencias, Vigilancia Aduanera, las Policías Locales, la Policía Portuaria y el Sector de la Seguridad Privada.

Concluyo invocando, como es tradicional en nuestro benemérito Instituto, la protección de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, tanto para todos los miembros de esta Comandancia y sus familias, como de todos ustedes que con su sincero afecto nos acompañan.

Muchas gracias.