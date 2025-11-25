Detenido un conductor en la A-7 con más de 41 kilos de hachís que intentó huir cuando iban a ponerle una multa

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas y otro de conducción temeraria después de ser sorprendido transportando más de 41 kilogramos de hachís ocultos en el interior de su vehículo. Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre en la autovía A-7, a la altura del término municipal de San Roque, cuando los agentes iban a ponerle una multa.

Fueron agentes del Destacamento de Tráfico de Algeciras los que interceptaron el turismo con el objetivo de notificar al conductor una infracción de tráfico. Sin embargo, durante el proceso de identificación, el individuo decidió emprender la huida, acelerando a gran velocidad en dirección Málaga y realizando maniobras que pusieron en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

La persecución concluyó cuando los agentes lograron detener el vehículo. En su interior localizaron 414 tabletas de hachís que arrojaron un peso total de 41,2 kilogramos. Tras el hallazgo, el conductor fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de conducción temeraria.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil en Marbella, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Marbella. De ser condenado, podría enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis años, según lo establecido en el Código Penal.

Este mes ocurrió otro caso parecido cuando una operación del Subsector de Tráfico de Cádiz y del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Barriosculminó con la detención de un conductor que transportaba 865 kilos de hachís ocultos en el interior de una furgoneta. Dos motoristas de la Agrupación de Tráfico habían interceptado una furgoneta para notificar al conductor una infracción de circulación. Sin embargo, durante el proceso de identificación, el individuo decidió huir, iniciando una peligrosa maniobra evasiva a gran velocidad.