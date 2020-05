La desescalada de las terrazas será progresiva en el Campo de Gibraltar

Los primeros bares y restaurantes con terrazas abrirán este lunes sus puertas en el Campo de Gibraltar dentro de la Fase 1 de desescalada aprobada por el Gobierno central, aunque con permiso del tiempo. Los establecimientos hosteleros solo podrán habilitar el 50% de las mesas que tienen autorizadas en el exterior y con dos metros de distancia entre ellas, hecho que hará que muchos empresarios esperen hasta la segunda fase para abrir sus puertas porque ya podrán usar el interior de sus establecimientos, aunque también con la limitación de espacio a la mitad. Eso sí, las medidas higiénicas deberán ser extremas para evitar contagios.

Entre los establecimientos y asociaciones de empresarios consultados por Europa Sur hay disparidad en las decisiones. En Algeciras hay establecimientos que ya abren este lunes, otros que lo harán a partir del jueves y muchos que esperarán a poder usar el interior. Lo mismo pasa en La Línea, donde la Asociación Linense de Autónomose Hostelería (Alaho) estima que a lo largo de esta semana abrirá una veintena de bares. En Tarifa se ha abierto un plazo para que los hosteleros soliciten la instalación de terrazas durante esta primera fase de la desescalada y en Los Barrios y San Roque hosteleros y responsables municipales se han emplazado a esta semana para perfilar los detalles de la reapertura, aunque algunos ya reabrirán.

La semana pasada muchos restaurantes comenzaron a vender comida para llevar, sistema que antes nunca habían puesto en marcha, y será por el que opten muchos hasta que no puedan abrir el interior de sus locales. Por el momento, la venta de caracoles está sirviendo para amortiguar, en parte, las importantes pérdidas generadas durante casi dos meses de inactividad.

Con permiso de la meteorología, que la semana pasada dejó días veraniegos y para los próximos días se prevén lluvias, en Algeciras La tintotería, en la plaza Neda, será uno de los primeros que levanten la persiana este lunes. Este establecimiento, junto a otros como Las Duelas -que abrirá el jueves-, El Taller, El Árbol, El Querido, Uluwatu, se han unido para unificar un protocolo higiénico. Además de desinfectar mesas y sillas cuando llegue cada grupo de clientes, habrá manteles y cubiertos de bambú desechables y toallitas y se retirarán las cartas. Algunos han optado por enseñar los menús mediante un código QR, que permitirá el acceso a través de internet. Los gerentes de estos establecimientos recomiendan reservar antes de acudir para evitar aglomeraciones, sobre todo los fines de semana.

El Ayuntamiento de Algeciras facilitará la reapertura de los bares con la ampliación de los espacios de las terrazas, siempre que sea posible, con el objetivo de que la disposición de las mesas cumpla los dos metros de distancia. En todo caso, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha indicado que no se podrá superar el número de mesas autorizadas, sino que esta medida se realiza para que se pueda montar la totalidad de ellas en el espacio requerido, que será mayor. El Consistorio también trabaja en peatonalizar la plaza Neda para facilitar la instalación de las terrazas.

Este lunes también abrirán bares en otros puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza Alta, calle Convento o Plaza Andalucía.

En La Línea, Santiago Macías, presidente de Alaho, explica que durante esta semana abrirán unos 20 establecimientos. "Otra parte está a la espera de saber si puede ocupar más sitio para poder montar más mesas", explica. Para ello, el Ayuntamiento ofrece a los establecimientos hosteleros que así lo soliciten, la posibilidad de llevar a cabo una ampliación con carácter temporal de sus terrazas, para paliar, al menos en parte, la reducción al 50%. Urbanismo estipula que no se podrán utilizar las ampliaciones hasta que el Ayuntamiento lo autorice. Es este punto precisamente el que hará que no todos los hosteleros reabran sus puertas este lunes. "Vamos a abrir por intentarlo, pero veo muy complicado que en esta primera fase sea rentable", destaca Macías, que también gestiona La taberna del círculo.

A la espera de poder abrir las terrazas a su máxima capacidad o poder abrir su interior, muchos establecimientos han optado por ofrecer su comida para llevar o repartirla. Es el caso del Tomilleros, uno de los restaurantes más conocidos de La Línea, que sirve para llevar desde prácticamente el inicio del estado de alarma. A esta iniciativa también se sumaron la semana pasada otros bares, como el Barbas, por mencionar alguno.

En Los Barrios hoy ya abrirán algunas terrazas. En Palmones, el bar Salinas ha anunciado que comenzará a funcionar en este primer día de la Fase 1. El resto está a la espera de poder ampliar sus terrazas. El alcalde, Miguel Alconchel, considera que no serán muchos los que abran este lunes. "No todos tienen terraza y otros no tienen claro si les va a merecer la pena abrir", destaca.

El Ayuntamiento ha formalizado una comisión de trabajo en la que se atenderán todas las peticiones que lleguen por parte de los hosteleros. En el caso de Los Barrios centro, se estudiará cada caso particular en las solicitudes de ampliación de terrazas, mientras que en Palmones, al estar la mayoría de los establecimientos en la avenida Andalucía, se realizará un estudio más generalista.

En Tarifa, por el hecho de que muchos de los establecimientos se encuentran en calles estrechas, será complicado que abran muchos bares. El Ayuntamiento ha abierto un procedimiento para que los interesaros en montar terrazas lo soliciten. El Consistorio está abierto a estudiar posibles alternativas en el modelo habitual de la ocupación de la vía, como establecer turnos entre establecimientos, que se ocupen aparcamientos y otras ampliaciones que sean posible.

Una situación similar se vive en San Roque, donde el Ayuntamiento ha constituido una mesa de trabajo para atender las dudas de los hosteleros relativas a las zonas de carga y descarga, las ampliaciones de terrazas tanto en chiringuitos como en los establecimientos en zonas urbanas, las incertidumbres que tienen ante varios puntos de la desescalada o los proveedores a los que dirigirse para recoger los elementos para garantizar la salud en los propios establecimientos.