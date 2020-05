Son la primera línea de la batalla contra el coronavirus y en ella han luchado con escasos medios, en ocasiones incluso defectuosos. Los profesionales sanitarios y sociosanitarios (residencias) del Campo de Gibraltar son uno de los grupos más afectados por la pandemia, como en el conjunto el país: suponen una quinta parte de los 259 contagios detectados desde el inicio de la crisis, 50 personas en total, de las cuales 2 han muerto en los últimos días.

Los datos recopilados por la Junta de Andalucía muestran que es el colectivo de enfermería (enfermeras y auxiliares) el que ha resultado más afectado por el coronavirus en la comarca, con 29 casos entre el personal sanitario y dos en el sociosanitario. A finales de abril fallecía María Ángeles Espinosa, auxiliar de Enfermería del hospital Punta de Europa.

También han enfermado siete médicos del Campo de Gibraltar durante la lucha contra la Covid-19. Este martes fallecía uno de ellos, Manuel Rodríguez Picón, de 62 años, especialista en rehabilitación.

La estadística contabiliza también un celador enfermo, mientras que el resto de los casos se adscriben al grupo otros o no consta su profesión.

En total, en la provincia de Cádiz se ha detectado la Covid-19 en 320 profesionales, 269 sanitarios y 51 sociosanitarios.

La falta de equipos de protección, tras los contagios

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha cifrado este miércoles en 3.280 los profesionales sanitarios que han resultado contagiados del coronavirus en la comunidad autónoma, de los que el 65,7% "ya están incorporados en su puesto de trabajo".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Aguirre ha reconocido que se trata de "cifras muy altas" en lo que respecta a los contagiados, si bien ha aclarado que Andalucía cuenta con unos 125.000 profesionales sanitarios sumando los de la sanidad pública y la privada, de forma que el volumen de contagiados equivale aproximadamente al 2,5% del total.

El consejero andaluz ha admitido que ese elevado número de contagios se debe a la falta de equipos de protección adecuados y suficientes, tal y como vienen denunciando los sindicatos del sector desde el inicio de la pandemia. "Es verdad que no hemos sido capaces de protegerlos con las mejores condiciones", ha reconocido el consejero, añadiendo que, "en todas las comunidades autónomas, y a nivel mundial, no estábamos preparados para una pandemia según las cifras de morbilidad y mortalidad que nos llegaron en principio de China", porque esos datos "se desbordaron". Eso "hizo que no tuviéramos suficientes equipos individuales de protección (EPI) para nuestros sanitarios, de ahí ese contagio". En las últimas semanas incluso se han distribuido mascarillas que no cumplían los requisitos en los centros sanitarios del Campo de Gibraltar (y otros puntos de Andalucía).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes que ampliará la querella que presentó a finales del pasado mes de marzo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con las cifras de incremento de contagios entre el personal de la sanidad, junto a la distribución de mascarillas no homologadas. En su querella inicial, CSIF imputa a Illa delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. También ha presentado diferentes denuncias en tribunales de las comunidades autónomas, así como Inspección de Trabajo.