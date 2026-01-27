El Consorcio de Bomberos realiza 19 intervenciones durante la mañana en el Campo de Gibraltar por la borrasca Joseph

Los bomberos retiran un árbol caído en la calle Ramón Puyol de Algeciras.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han realizado 19 actuaciones durante la mañana de este martes en el Campo de Gibraltar a causa del temporal de lluvia y viento provocado por la borrasca Joseph, que azota con especial fuerza al Estrecho.

Los avisos han sido principalmente por elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento, con rachas de hasta 100 km/h. El Consorcio de Bomberos ha contabilizado 64 actuaciones: 16 de las intervenciones corresponden a la zona de Bahía de Cádiz; 19 se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar y 29 son las salidas realizadas en las áreas de Sierra y Campiña, la mayoría de ellas concentradas en Jerez.

Según cada municipio de la comarca, el balance de actuaciones desde las 8.00 horas hasta las 14:00 horas es el siguiente:

CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras (11)

Retirada de un aire acondicionado

Chapa con peligro de caída en Avda. Virgen del Carmen

Retirada de chapa frente a Aliauto

Saneados de fachada

Poste de teléfono a punto de caer

Caída de árbol en patio de colegio

Retirada de poste de luz

Retirada de cartel

Retirada de señal de tráfico

Andamio de 4 plantas con peligro de caída

La Línea de la Concepción (3)

Antena colgando segunda planta.

Árbol en patio de colegio con peligro de caer

Cartel con peligro de caída

Tarifa (3)

Retirada de cartel

Caída de tejas a la vía publica

Apertura de puerta de terraza

Los Barrios (2)

Retirada de ramas de árbol obstaculizando vía

Achique de agua en vía publica

Los parques de Jimena de la Frontera y San Roque, sin intervenciones por el momento.

La tipología de actuaciones en estas zonas ha sido principalmente retirada de elementos caídos o con riesgo de caída (carteles, chapas, placas solares, arboles, ramas, …); además de la inundación de cuartos de contadores y saneados de fachadas.