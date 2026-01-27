El Consorcio de Bomberos realiza 19 intervenciones durante la mañana en el Campo de Gibraltar por la borrasca Joseph
Algeciras concentra la mayoría de las actuaciones por elementos caídos o en riesgo de caída a causa del viento
La borrasca Joseph pone en jaque al Campo de Gibraltar: rachas de viento de casi 100 km/h, lluvias intensas y el Estrecho cerrado
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han realizado 19 actuaciones durante la mañana de este martes en el Campo de Gibraltar a causa del temporal de lluvia y viento provocado por la borrasca Joseph, que azota con especial fuerza al Estrecho.
Los avisos han sido principalmente por elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento, con rachas de hasta 100 km/h. El Consorcio de Bomberos ha contabilizado 64 actuaciones: 16 de las intervenciones corresponden a la zona de Bahía de Cádiz; 19 se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar y 29 son las salidas realizadas en las áreas de Sierra y Campiña, la mayoría de ellas concentradas en Jerez.
Según cada municipio de la comarca, el balance de actuaciones desde las 8.00 horas hasta las 14:00 horas es el siguiente:
CAMPO DE GIBRALTAR
Algeciras (11)
- Retirada de un aire acondicionado
- Chapa con peligro de caída en Avda. Virgen del Carmen
- Retirada de chapa frente a Aliauto
- Saneados de fachada
- Poste de teléfono a punto de caer
- Caída de árbol en patio de colegio
- Retirada de poste de luz
- Retirada de cartel
- Retirada de señal de tráfico
- Andamio de 4 plantas con peligro de caída
La Línea de la Concepción (3)
- Antena colgando segunda planta.
- Árbol en patio de colegio con peligro de caer
- Cartel con peligro de caída
Tarifa (3)
- Retirada de cartel
- Caída de tejas a la vía publica
- Apertura de puerta de terraza
Los Barrios (2)
- Retirada de ramas de árbol obstaculizando vía
- Achique de agua en vía publica
Los parques de Jimena de la Frontera y San Roque, sin intervenciones por el momento.
La tipología de actuaciones en estas zonas ha sido principalmente retirada de elementos caídos o con riesgo de caída (carteles, chapas, placas solares, arboles, ramas, …); además de la inundación de cuartos de contadores y saneados de fachadas.
