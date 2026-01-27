Susto en La Bajadilla de Algeciras por la caída de un árbol en pleno temporal Joseph

Entre el susto y la indignación se encuentran este martes los vecinos de la urbanización Los Arcos de La Bajadilla, en Algeciras, donde el temporal de lluvia y viento provocado por la borrasca Joseph ha derribado un árbol en plena calle que ha estado a punto de impactar con un niño que pasaba en ese momento por debajo. Los vecinos sostienen que llevan tiempo reclamando al Ayuntamiento un cuidado más exhaustivo de los árboles de la zona a través de la delegación de Parques y Jardines.

La urbanización Los Arcos de La Bajadilla ha contactado con este periódico para expresar su indignación por un suceso que pudo haber ocasionado una tragedia. Según un vecino, testigo presencial del momento, un niño se ha librado por poco de la caída de un árbol en plena calle a causa del temporal que azota la ciudad. Desde esta urbanización aseguran que están "cansados de pedir al concejal de Parques y Jardines" un cuidado y poda de árboles "por su mal estado".

Estos vecinos de La Bajadilla aseguran que los árboles "ocultan la luz de las farolas y se meten por las ventanas de las viviendas" y que, en muchos casos, "no se podan desde hace muchos años".

Los vecinos de Los Arcos exigen al Ayuntamiento "un cuidado más exhaustivo de la zona"y expresan su cansancio ante este problema. "El alcalde y sus concejales solo se dedican a cuidar las zonas más visibles del centro", critica este portavoz vecinal.

"Pedimos un poco de ayuda en este tema por parte del Ayuntamiento", insisten los inquilinos de la urbanización, que se han mostrado abiertos a formular "manifestaciones oficiales" en las sedes municipales.

Servicios de emergencias municipales

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido en la mañana de este martes el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal, que ha sido activado a las 9:00 horas en fase cero de preemergencia, con el objetivo de valorar la situación provocada por las intensas precipitaciones, así como por los episodios de viento que superan rachas de 90 kilómetros por hora en la ciudad. Durante la reunión, los responsables municipales han analizado los efectos de la borrasca y la respuesta de los distintos operativos, así como la coordinación de los servicios para la presente jornada.

En concreto, la Policía Local mantiene desplegadas 14 patrullas para atender las incidencias, especialmente en relación con la acumulación de camiones en los polígonos con destino al puerto. Asimismo, Emalgesa y Algesa tienen activados sus dispositivos, especialmente en zonas sensibles, junto a la brigada municipal de mantenimiento, que realiza rondas por toda la ciudad. Los Bomberos, junto a Protección Civil, cuentan con un dispositivo especial operativo.

En lo que respecta a los centros educativos, el Ayuntamiento sostiene que no se han registrado incidencias reseñables hasta el momento, salvo algunos efectos menores provocados por las intensas lluvias. Además, el grupo Policía Tutor ha organizado dos equipos (norte y sur) y están visitando los centros en contacto permanente con los directores de los mismos y la delegación municipal de Educación.

En el encuentro han participado el primer teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz; el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Educación, Javier Vázquez Hueso; la delegada de Emergencias, Patricia Bueno; el delegado de Coordinación y Limpieza, Vicente Palomares; y el delegado de Emalgesa, Álvaro Márquez, así como representantes de la Policía Local, Bomberos, Algesa y Emalgesa, además de técnicos municipales de Urbanismo y Seguridad Ciudadana.