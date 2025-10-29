La ciencia constata que el alga invasora del Estrecho frena la seca del alcornocal

El Gobierno central y la Junta de Andalucía siguen sin adoptar una estrategia consensuada que permita dar usos comerciales y la valorización del alga invasora Rugulopteryx okamurae, presente en las costas del Estrecho de Gibraltar desde hace más de una década. A día de hoy, los molestos arribazones del vegetal marino de origen asiático son considerados un residuo que acaba sin más en vertederos secándose al sol.

Mientras, la Sección de Educación Permantente de Tarifa (SEP Tarifa), adscrita al Centro de Educación Permanente Al-Yazirat de Algeciras, pone sobre la mesa un nuevo estudio científico que demuestra las posibilidades del alga como base para un eficaz fertilizante capaz de frenar la seca o decaimiento del alcornocal.

El equipo de trabajo de la SEP Tarifa encargado del proyecto Valdeinfierno Okamurae ha constatado por segunda vez que el fertilizante experimental elaborado con el alga es capaz de regenerar la masa foliar de árboles afectados por la enfermedad. Como precedente, alumnado de Educación Permanente ya probó este mismo beneficio sobre seis árboles de la finca pública estatal La Almoraima.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, los alumnos y voluntarios implicados en el proyecto efectuaron dos aplicaciones del preparado en seis alcornoques considerados como árboles de control. La primera aplicación tuvo lugar en abril de 2024 con 30 litros del diluido sobre el suelo y tres litros en la copa. Un año después, en abril de 2025, se aplicaron 120 litros en el suelo, así como los restos en el entorno del tronco.

Comparativo de un árbol antes y después de la aplicación del fertilizante. / José Luis de los Ríos

La comparativa de los ejemplares ha detectado un aumento de las foliación (hojas) del 20% en los seis árboles, por lo que se considera un nuevo ejemplo de éxito del fertilizante ideado hace varios años por dos alumnas de la SEP Tarifa. La clave del preparado se encuentra en los diterpenos antibacterianos que posee el alga. El proyecto ratifica que esta sustancia resulta eficaz para frenar el avance de los hongos que provocan la seca del alcornocal y, de paso, obtener un proceso para dar salida a la acumulación de las algas en la costa.

En el desarrollo de este proyecto, además de la SEP Tarifa, han colaborado el Ayuntamiento de Los Barrios (dado que la finca de Valdeinfierno pertenece a los montes de propio del municipio) y la empresa Transpiedra, que cedió vehículos para transportar los contenedores con el preparado.

Un bucle sin fin

La legislación vigente cataloga a la Rugulopteryx okamurae como una especie exótica invasora, por lo que cualquier aprovechamiento comercial está condicionado por la normativa comunitaria y estatal. La Estrategia de control del alga en España, aprobada en julio de 2022, estipula que la recogida del material de arribazón "solo puede realizarse en el contexto de los planes de gestión de biomasa, que son responsabilidad de las comunidades y ciudades autónomas".

A falta de un Plan de Gestión aprobado por la comunidad autónoma que establezca las condiciones en las que se debe realizar la recogida y la cesión del uso de la biomasa de Rugulopteryx Okamurae, el Ministerio para la Transición Ecológica no puede autorizar los proyectos de comercialización, como ya sucedió la pasada primavera con otra iniciativa del alumnado de Educación Permanente de Tarifa para fabricar plantillas para zapatos.

La Junta de Andalucía lleva meses reclamando al Gobierno central el impuso de una vía legal para poder hacerlo. Un bucle que, hasta que no se modifique la normativa, será infinito. La Junta ultima para ello un Plan de Gestión frente al alga asiática que será elevado próximamente al Gobierno central para su validación. No será hasta entonces cuando se abra la puerta necesaria para el uso a escala industrial del alga.