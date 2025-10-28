El Congreso aprueba un plan estatal para el aprovechamiento industrial del alga invasora del Estrecho

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una propuesta impulsada por Sumar para la puesta en marcha de un plan estatal de aprovechamiento del alga invasora Rugulopterix okamurae, especie que desde hace años causa graves perjuicios en las costas del estrecho de Gibraltar y del litoral andaluz.

La iniciativa, presentada por la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño, salió adelante con 20 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La parlamentaria celebró el respaldo obtenido, aunque lamentó el voto negativo del PSOE, al que reprochó “pasividad ante un problema que amenaza toda la costa gaditana”. “Los municipios necesitan soluciones ya. Los pescadores pierden capturas, recursos y oportunidades cada día que pasa”, subrayó Gil de Reboleño.

El texto aprobado reclama la puesta en marcha de acciones coordinadas entre el Estado y las comunidades autónomas afectadas, con el objetivo de frenar la expansión del alga y, al mismo tiempo, impulsar su aprovechamiento industrial.

La diputada recordó que localidades como Conil de la Frontera han visto reducidas sus capturas artesanales un 50% en los últimos nueve años, y que los pescadores “sacan toneladas de alga en vez de peces”. Además, la retirada de esta biomasa supone un coste añadido para los municipios costeros: solo este año se han recogido unas 10.000 toneladas en Tarifa, 2.000 en Algeciras y 1.000 en La Línea. “Si no se recoge, el alga se pudre, genera malos olores y acaba convirtiéndose en un problema de salubridad”, advierte la diputada de Sumar.

Pese a los perjuicios, Gil de Reboleño ha destacado el “potencial transformador” del aprovechamiento de esta especie, que podría convertirse en una fuente de innovación, empleo y economía circular. “Donde algunos ven un simple alga, otros vemos una oportunidad para generar una nueva industria que diversifique la economía andaluza y revitalice la pesca”, señaló.

Ya existen proyectos piloto que han demostrado la viabilidad del uso del alga para fabricar textiles, fertilizantes y otros productos industriales.

Medidas incluidas en el plan

El plan aprobado contempla la creación de un Plan Estatal de Intervención frente al alga asiática, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que garantice la retirada sistemática de la biomasa y coordine las actuaciones a nivel nacional.

Entre las medidas destacadas figuran:

Apoyo económico a proyectos de valorización y comercialización sostenible del alga.

del alga. Compensaciones al sector pesquero artesanal del Estrecho mediante una cuota extraordinaria y sostenible de al menos 10 toneladas de atún sedentario por barco .

del Estrecho mediante una cuota extraordinaria y sostenible de . La creación de un marco normativo que regule la recogida, transporte y venta del alga obtenida por “pesca accidental”, contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental del territorio.

Un problema que ya es de Estado

Gil de Reboleño ha hecho un llamamiento a la “acción inmediata” de los ministerios implicados —Transición Ecológica y Pesca— y ha advertido de que la situación “ha superado las barreras autonómicas y se ha convertido en un problema de Estado”.

Asimismo, ha pedido al Partido Popular, que votó a favor de la iniciativa, que “cumpla desde la Junta de Andalucía y ayude a dar soluciones reales”.