Sumar propone reconvertir el alga invasora asiática en una oportunidad industrial sostenible

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que demanda un plan estatal de intervención para aprovechar el alga invasora de origen asiático Rugulopteryx okamurae como una oportunidad de innovación y desarrollo sostenible. Este plan estaría basado en la economía circular, capaz de generar empleo verde, diversificar la economía costera y aliviar la presión sobre los sectores pesquero y turístico.

"El alga asiática no puede seguir tratándose solo como un residuo o una molestia: debemos verla como una oportunidad para generar una nueva industria sostenible que cree empleo local y reduzca nuestra dependencia del turismo estacional", ha afirmado Esther Gil de Reboleño, parlamentaria impulsora de la iniciativa. La diputada ha recordado que esta biomasa tiene usos industriales viables.

La expansión de esta especie, que ha colonizado las costas andaluzas, cantábricas, mediterráneas y gallegas, genera importantes daños ambientales y económicos, y obliga a pescadores y ayuntamientos a afrontar cada año los costes de su retirada sin medios suficientes, según Sumar. Entre las medidas planteadas, la formación propone un plan estatal de retirada sistemática del alga coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, la creación de una línea de apoyo a proyectos de valorización y aprovechamiento sostenible. Asimismo pide compensaciones específicas para el sector pesquero artesanal del Estrecho con medidas como un aumento extraordinario de la cuota de atún sedentario.

La proposición plantea un sistema regulado de compra y venta del alga que los pescadores traen a puerto por "pesca accidental", con un precio mínimo de un euro por kilo. "En Tarifa, Barbate o Zahara los pescadores están retirando toneladas de algas cada día sin compensación, con lo que es justo que se reconozca ese esfuerzo y que se les permita ser parte de la solución, transformando un residuo en materia prima", ha señalado la diputada.

Sumar recuerda que ya existen experiencias exitosas en Andalucía y otras regiones, como proyectos de bioplásticos, fertilizantes naturales o textiles elaborados con algas, que demuestran el potencial de esta biomasa invasora para generar empleo y valor añadido.