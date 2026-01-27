CCOO avisa de que los trabajadores tienen derecho a no acudir al trabajo con permiso retribuido ante la alerta naranja

El temporal que azota al Campo de Gibraltar y que ha llevado a la activación de la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos ha disparado las consultas ciudadanas sobre derechos laborales. Ante esta avalancha de llamadas, Comisiones Obreras (CCOO) ha decidido lanzar una nota informativa de servicio público para recordar a trabajadores y empresas cuáles son sus obligaciones y derechos en estas situaciones.

La clave está en el Real Decreto 8/2024, de 28 de noviembre, una normativa que muchos trabajadores desconocen pero que resulta crucial en momentos como el actual. Según explica CCOO, esta ley contempla un permiso retribuido de cuatro días, ampliable si persisten las causas, en casos de imposibilidad de acceso o desplazamiento al centro de trabajo por fenómenos meteorológicos adversos, cuando exista un riesgo grave o inminente, o cuando las autoridades hayan establecido limitaciones o prohibiciones de movilidad.

"No se trata de un favor de la empresa, sino de un derecho reconocido por ley", aclaran desde la Unión Comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, que ha recibido numerosas consultas de trabajadores que desconocían esta protección o que se sentían presionados para acudir a sus puestos pese a las adversas condiciones climatológicas.

Pero las obligaciones no recaen solo sobre los trabajadores. El sindicato subraya que las empresas están obligadas a adaptar sus procesos productivos a la prevención de los riesgos derivados de las inclemencias meteorológicas extremas. Además, deben activar los protocolos acordados en los centros de trabajo para estas situaciones de emergencia.

CCOO lanza una información de servicio público y alerta de la necesidad de adaptar la actividad laboral a las alertas climatológicas. / CCOO

"La alerta naranja decretada en el Campo de Gibraltar exige el cumplimiento de esta normativa en materia de prevención de riesgos laborales y situar como prioridad la seguridad y la salud de las personas trabajadoras", ha sentenciado Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO.

La iniciativa del sindicato busca concienciar tanto a empresarios como a empleados sobre la importancia de anteponer la seguridad a la productividad en momentos de emergencia climática. Con las rachas de viento previstas y las condiciones adversas que afectan a la comarca, CCOO hace un llamamiento al cumplimiento estricto de la normativa para evitar riesgos innecesarios.

Paralelamente, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución: asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan caer a la calle, alejarse de zonas costeras por el fuerte oleaje y evitar desplazamientos por carretera siempre que sea posible. Si es imprescindible conducir, se aconseja mantenerse informado por fuentes oficiales y extremar las precauciones en todo momento.