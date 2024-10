Caos aéreo en Gibraltar por fallos técnicos y mal tiempo: desvíos, cancelaciones y tensión diplomática con España

Gibraltar/El tráfico aéreo en Gibraltar ha sufrido importantes alteraciones durante el fin de semana debido a un fallo técnico provocado por las adversas condiciones meteorológicas que trajo la borrasca Berenice. Como resultado, varios vuelos han sido cancelados o desviados, afectando principalmente a EasyJet y British Airways. La situación ha generado tensiones diplomáticas con España, después de que un grupo de pasajeros no pudiera cruzar la Verja el pasado miércoles por decisión de la Policía Nacional.

El sistema de control de tráfico aéreo del aeropuerto ubicado en el istmo del Peñón, gestionado por NATs, sufrió una avería el sábado 12 de octubre debido al mal tiempo. A causa de ello, los vuelos de EasyJet con destino a Manchester y Bristol fueron desviados inicialmente a Málaga, pero acabaron cancelándose. Asimismo, el vuelo de British Airways a Londres (Heathrow) fue desviado a Sevilla. En total, al menos tres vuelos se vieron afectados durante el fin de semana, según la televisión local GBC News.

El aeropuerto permaneció cerrado hasta el mediodía del domingo, cuando un equipo de varias agencias trabajó para restaurar el servicio. Sin embargo, el problema técnico persistió, lo que obligó a mantener el cierre del aeródromo mientras el personal de la RAF Gibraltar, Aquila y MITIE intentaba solucionar la avería desde el puesto de Rock Gun, un lugar expuesto a las inclemencias del tiempo.

La situación ha causado importantes molestias a los pasajeros, muchos de los cuales fueron trasladados en autobús a Málaga y Sevilla. La incertidumbre sobre la reanudación de los vuelos, y la falta de información clara, ha incrementado la frustración de los viajeros. Algunos de ellos tuvieron que devolver compras realizadas en las tiendas duty free y esperar en largas colas para recibir actualizaciones sobre sus vuelos y posibles itinerarios alternativos.

Además de las complicaciones técnicas, el miércoles se vivió un momento de tensión diplomática cuando un numeroso grupo de pasajeros que iba a tomar un vuelo de British Airways, desviado desde Gibraltar a Málaga, no pudo cruzar la Verja para entrar en España. Como publicó entonces 'Europa Sur', los agentes de la Policía Nacional no permitieron su paso, argumentando que no había garantías de que los pasajeros fueran a embarcar en el avión, pese a tener billete.

Este episodio refleja una de las principales problemáticas en las negociaciones post-Brexit entre Gibraltar y España. Las autoridades españolas temen que la entrada de nacionales de terceros países en el espacio Schengen sin un control adecuado pueda suponer un agujero de seguridad. Mientras tanto, los pasajeros afectados fueron alojados en hoteles de Gibraltar y recolocados en vuelos alternativos el jueves, según el Gibraltar Chronicle.

La gestión de las fronteras exteriores de la UE sigue siendo uno de los puntos más espinosos en la búsqueda de un acuerdo que permita la integración de Gibraltar en el espacio Schengen. El control sobre las personas y mercancías en los puntos de entrada, como el puerto y el aeropuerto de la colonia, sigue siendo motivo de controversia, ya que tanto Gibraltar como el Reino Unido se oponen a la presencia de fuerzas de seguridad españolas en estos lugares.