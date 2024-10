España impide por motivos de seguridad a un grupo de pasajeros salir de Gibraltar para coger un vuelo en Málaga

Algeciras/Un numeroso grupo de personas no pudo cruzar en la tarde de ayer la Verja desde Gibraltar para entrar en España por la negativa de la Policía Nacional a permitirles el paso por no tener garantías de que iban a tomar el avión de British Airways para el que tenían pasaje y cuyo aterrizaje, a causa del mal tiempo, había sido desviado desde el Peñón al aeropuerto de Málaga.

Los argumentos de los agentes de la Policía Nacional situados en el puesto de control que separa la colonia británica de La Línea de la Concepción para no autorizar la entrada en España de los frustrados pasajeros fueron que esas personas, una vez en España, no podían acreditar de forma fehaciente -pese a tener el billete del vuelo a su nombre- que fuesen a tomar el citado vuelo y que no iban a quedarse de forma ilegal en territorio Schengen.

Las autoridades europeas y, en este caso, las españolas, entienden en estos casos que la entrada de los nacionales de terceros países en la UE debe estar justificada por razones de peso, como la posibilidad de que se provoque un perjuicio grave y demostrable, caso de una cuestión de carácter médico, el fallecimiento de un familiar o la realización de exámenes.

Según las fuentes consultadas por Europa Sur, los vuelos como el que perdieron los viajeros citados no hacen recuento de las personas que no los toman, por lo que dejarles pasar con tan solo un billete de avión a su nombre genera un agujero de seguridad importante para la UE.

El problema es mayor por cuanto las compañías aéreas británicas que operan en Gibraltar suelen desviar muchos de sus vuelos a Málaga sin que hayan surgido causas sobrevenidas en pleno vuelo -como el mal tiempo en el Estrecho, en la mayor parte de las veces, previsible-, tomando la decisión de poner rumbo al aeropuerto costasoleño, incluso, antes de despegar de Reino Unido. El problema en ese caso es que tampoco existe control alguno sobre las intenciones de quienes llegan a Málaga con destino final teórico a Gibraltar, ya que también gozan de la oportunidad de quedarse en territorio Schengen sin permiso una vez salen del aeródromo costasoleño.

Este miércoles, las gestiones realizadas durante varias horas por las autoridades del Peñón con las españolas no pudieron deshacer el nudo y los pasajeros se quedaron en tierra, lo que llevó a British Airways a suspender el vuelo de regreso desde Málaga a Reino Unido. Según el Gibraltar Chronicle, esos pasajeros fueron alojados en hoteles de la colonia y recolocados en vuelos alternativos este jueves.

Presencia española en el aeropuerto y puerto de Gibraltar

El control de las fronteras exteriores de la UE se presenta, precisamente, como uno de los grandes obstáculos para la firma de un tratado internacional con Reino Unido que permita la integración de Gibraltar en el espacio Schengen. Si desaparecen los controles en la Verja, dichas fronteras pasarían a estar en el puerto y en el aeropuerto de la colonia, pero tanto esta como las autoridades de Londres rechazan la presencia policial española en ambos puntos para controlar la entrada de personas y mercancías en el continente.