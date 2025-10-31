El Campo de Gibraltar mezcla el sabor de Tosantos y los disfraces de Halloween en una noche mágica

Tosantos y Halloween conviven en el Campo de Gibraltar como una combinación de tradición, gastronomía y creatividad. Entre castañas asadas, huesos de santo, buñuelos y, sobre todo, frutos secos y grandes cantidades de chucherías de todos los colores y sabores, cada dulce y cada flor son en realidad un homenaje a quienes nos dejaron. Entre mercados, visitas a los cementerios y pasajes del terror, la comarca recuerda que la memoria se celebra, y que la diversión y la tradición pueden caminar de la mano. Los sustos están garantizados.

Con el mercado Ingeniero Torroja de Algeciras lleno de familias a la caza de los frutos secos y las caramelos propios de la noche se abren unos días en en el que los municipios de la comarca ofrecerán una amplia agenda de actividades que combinan sustos, música, disfraces y gastronomía. Entre cementerios engalanados, mercados repletos de dulces típicos y pasajes del terror, la creatividad será la gran protagonista de estas jornadas, donde conviven la solemnidad de la memoria y la alegría de la fiesta.

Fotos de Tosantos 2025 en Algeciras / Andrés Carrasco

Algeciras: entre mercados, magia y vecindad

En Algeciras, Tosantos mantiene su tradición más arraigada. El mercado Ingeniero Torroja se llenó de público con unos cuarenta puestos, música y actividades para todas las edades, mientras que el mercado Hotel Garrido acoió talleres y pasacalles. Mientras tanto, el centro se llenó de animación infantil, actuaciones musicales y un flashmob que cierra la jornada.

Al margen de los mercados, Halloween se dejará sentir en la ciudad con celebraciones vecinales y en domicilios particulares con fiestas entre amigos. La Casita de las Palomas organizó una fiesta familiar en la plaza Picasso con concursos de disfraces y animación, mientras que el barrio de San José Artesano celebró su Truco o Trato y un Aquelarre de Brujas nocturno.

En la Plaza Alta, los actos comenzaron a media tarde con el photocall de Tosantos y el pintacaras, continuando con una exhibición de la asociación Algeciras Patina. Posteriormente, el mago Ilias realizó su espectáculo de ilusionismo, culminando estas actividades con la actuación de los alumnos y profesores de la academia Stylo Urbano Center dirigida por Kuny Muñoz.

Este sábado, la plaza de Grecia acogerá puestos de artesanía, tarot, música, k-pop y gymkanas con premios, completando un fin de semana de ocio para todas las edades.

Los cementerios de Algeciras permanecerán abiertos de 8:00 a 19:00 hasta el 2 de noviembre, con misas, rezos y actos nocturnos que permiten a los vecinos honrar a sus difuntos.

Fotos del horror freak por Halloween en La Línea / Manu Romero

La Línea: horror y diversión en familia

La Línea vivió la quinta edición del Horror Freak en la Casa de la Juventud. El viernes arrancó con un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring, acompañado de concursos de disfraces y una subasta benéfica. El sábado, los juegos de rol en vivo, gymkanas y concursos de gritos serán protagonistas, mientras que el domingo cerrará con una ludoteca terrorífica y un concurso de calabazas decoradas. Los cementerios permanecerán abiertos de 9:00 a 18:00, con misas y traslados religiosos.

San Roque: epicentro de emociones fuertes

San Roque se consolida como referente comarcal con La Casa Maldita, un pasaje del terror de más de 800 metros cuadrados en el sótano del Teatro Juan Luis Galiardo abierto hasta la madrugada. Por la tarde, barriadas como Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique celebraron la Gran Fiesta Infantil de Halloween, con talleres, animaciones y concursos de disfraces. El sábado, Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores prolongarán las actividades infantiles en un ambiente seguro y festivo. Además, el Mercadillo de Tosantos en la Alameda Alfonso XI ofrecerá animación, juegos y música hasta el domingo, combinando tradición y diversión.

Las fotos de Tosantos 2025 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ

Los Barrios: tradición mexicana y noches de miedo

Los Barrios desplegará actividades para todos los públicos. En Los Cortijillos, el Hotel del Terror y los cuentos de miedo animaron la plaza de San Juan; en Palmones, los pasacalles y cuentos recorrieron las calles y en Guadacorte, el Club Villaverde abrió su Pasillo del Terror. La jornada culminó con el musical La fiesta de las calabazas en el Paseo de la Constitución y el Altar de los Muertos en la Casa Urrutia, abierto hasta medianoche. El Edificio Pósito acogerá el escape room La Oujia el sábado y domingo, mientras Bahía Plaza celebrará Halloween con zancudos y talleres de calabazas y galletas. El Mercado de Tosantos y Artesanos mantiene su programación de dulces y artesanía, mezclando gastronomía y tradición.

Tarifa: fiesta y sabor

En Tarifa, el Paseo de la Alameda se llena de atracciones y actividades infantiles durante los tres días, mientras que los mercados de abastos y Virgen del Carmen ofrecen dulces y productos típicos desde las 16:00 hasta la medianoche. El Hotel Tarifa Lances propuso una cena especial este viernes, solo con reserva, para quienes buscan una experiencia más íntima. Las cajillas de almendra, los buñuelos y los panellets se combinan con calabazas y disfraces, en un homenaje al otoño y la memoria.

Castellar, Jimena y San Martín del Tesorillo: miedo para todas las edades

Castellar transformó la plaza Andalucía y el Patio Andaluz en un Laberinto del Terror, con pases adaptados a quienes buscan sustos moderados o intensos. Jimena ofreció una Gymkana de Halloween y una fiesta de disfraces en el Salón El Gato, mientras que San Martín del Tesorillo celebró su Casa del Terror, con horarios diferenciados para niños y público general.