Las fotografías de una noche de miedo y sabor con Tosantos y Halloween en Los Barrios
La Casa Urrutia abre su espectacular Altar de los Muertos hasta medianoche
Los Barrios vive este viernes 31 de octubre una noche mágica entre la tradición de Tosantos y la diversión de Halloween. El Paseo de la Constitución acoge el Mercado de Tosantos y Artesanos con repostería local, mientras la Casa Urrutia abre su espectacular Altar de los Muertos hasta medianoche. En las barriadas no faltan los sustos: el Hotel del Terror anima Los Cortijillos, los pasacalles recorren Palmones y el Pasillo del Terror de Guadacorte garantiza una jornada donde el miedo y el sabor se dan la mano.
1/65Las fotos de Tosantos 2025 en Los Barrios/VANESSA PÉREZ
