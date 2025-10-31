Agenda
Todo el programa de Tosantos en el Campo de Gibraltar
Las fotos de Tosantos 2025 en Los Barrios
Las fotos de Tosantos 2025 en Los Barrios / VANESSA PÉREZ

Las fotografías de una noche de miedo y sabor con Tosantos y Halloween en Los Barrios

La Casa Urrutia abre su espectacular Altar de los Muertos hasta medianoche

Vanessa Pérez

31 de octubre 2025 - 20:52

Los Barrios vive este viernes 31 de octubre una noche mágica entre la tradición de Tosantos y la diversión de Halloween. El Paseo de la Constitución acoge el Mercado de Tosantos y Artesanos con repostería local, mientras la Casa Urrutia abre su espectacular Altar de los Muertos hasta medianoche. En las barriadas no faltan los sustos: el Hotel del Terror anima Los Cortijillos, los pasacalles recorren Palmones y el Pasillo del Terror de Guadacorte garantiza una jornada donde el miedo y el sabor se dan la mano.

