Las fotografías de una mágica noche de Tosantos en Algeciras

El mercado Ingeniero Torroja se llena de familias en busca de chucherías y frutos secos

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 31 de octubre 2025 - 21:25

Algeciras vive la mágica noche de Tosantos entre aromas de castañas y batatas asadas, huesos de santo, frutos secos y muchos caramelos. El mercado Ingeniero Torroja se llena de puestos con dulces que centenares de familias visitan ena velada muy esperada sobre todo para los niños. Mientras, en el Hotel Garrido se celebran actuaciones musicales, talleres y pasacalles. Música, animación infantil y concursos completan la celebración, que combina tradición, gastronomía y memoria, recordando a los difuntos y celebrando la vida con sabor y alegría en cada calle y plaza.

