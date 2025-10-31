Agenda
Todo el programa de Tosantos en el Campo de Gibraltar
Fotos del horror freak por Halloween en La Línea
Fotos del horror freak por Halloween en La Línea / Manu Romero

Fotografías del horror freak por Halloween en La Línea

Miedo y diversión para todas las edades en un ambiente digno de película

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 31 de octubre 2025 - 21:34

La Línea de la Concepción se convierte este viernes en la capital del miedo con la quinta edición del Horror Freak. La Casa de la Juventud abre sus puertas a un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring, donde los visitantes recorren escenarios escalofriantes entre sustos y risas. Concursos de disfraces, música y una subasta benéfica completan una jornada que combina miedo y diversión para todas las edades, en un ambiente digno de película.

