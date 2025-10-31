Fotografías del horror freak por Halloween en La Línea
Miedo y diversión para todas las edades en un ambiente digno de película
La Línea de la Concepción se convierte este viernes en la capital del miedo con la quinta edición del Horror Freak. La Casa de la Juventud abre sus puertas a un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring, donde los visitantes recorren escenarios escalofriantes entre sustos y risas. Concursos de disfraces, música y una subasta benéfica completan una jornada que combina miedo y diversión para todas las edades, en un ambiente digno de película.
