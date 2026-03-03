La Cámara de Comercio reclama al Gobierno una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ultima la elaboración de un informe sobre la situación socioeconómica de la comarca con el que la entidad reclamará al Gobierno central la implantación de una Zona Económica Especial (ZEE). Una figura integrada en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea con beneficios fiscales y una simplificación de trámites administrativos para, por ejemplo, favorecer la reindustrialización.

La entidad cameral entiende que esta figura es procedente para la comarca no solo en el contexto de las relaciones con Gibraltar resultantes del nuevo tratado, también para hacer frente a la pujanza de Tánger-Med en el área del Estrecho. Italia es el ejemplo más cercano en el tiempo y el espacio, ya que desde 2024 se encuentra establecida una ZEE para las regiones del sur que abarca a Campania, Calabria, Apulia, Sicilia, Cerdeña, Molise y Los Abruzos.

"La zona Económica Especial permite un régimen de inversiones y de imposición más favorable. Es decir, permite aprovechar la situación geoestratégica que tiene esta comarca. Cuando empezamos el estudio no pensamos solo en Gibraltar, también en el desarrollo de Tánger-Med. El Gobierno de España debe impulsarla para la comarca", ha explicado el presidente de la Cámara, Carlos Fenoy, durante la presentación de balance de actividad de 2025.

Para Carlos Fenoy, "eso sí que de verdad permitiría una prosperidad compartida en la zona aprovechando el potencial financiero que puede tener Gibraltar y las oportunidades que se podrían hacer aquí con esta figura.

El presidente de la Cámara ha valorado el texto jurídico del Tratado sobre Gibraltar apuntando a las grandes incertidumbres que genera el texto. "Nos surgen todavía muchas dudas en cuanto a qué parte nos ha tocado de la prosperidad compartida anunciada", según Fenoy, quien ha hecho referencia al diferencial del IVA (transaction tax en Gibraltar) que en España se mantiene al 21% frente al 15% inicial previsto en la colonia y que excluye a numerosos productos (que tributarán al 5% o estarán exentos).

"Tengo serias dudas en cuanto al funcionamiento de los temas laborales más allá de que el paso por la Verja sea fluido. ¿Cómo va a repercutir en cotizaciones o en pensiones? Le hemos pedido, y la Cámara actúa un poco como portavoz de los agentes económicos y sociales del Campo de Gibraltar, al ministro de Exteriores que venga a la comarca y nos lo explique, que venga y nos cuente los detalles de las aristas que cada uno le está viendo al tratado. Echamos en falta esa información", ha criticado Fenoy.

Carlos Fenoy igualmente ha dicho echar en falta más profundidad en la gestión sobre el medio ambiente y los posibles mecanismos para la resolución de discrepancias. "Y nos preocupa mucho también que haya una reciprocidad en la actividad empresarial. Cualquier empresa gibraltareña se ha podido establecer en la comarca sin ningún tipo de problema, funcionan desde hace décadas. El caso contrario no se da", ha concluido Fenoy.