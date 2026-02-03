Tánger Med duplica el tráfico de contenedores del Puerto de Algeciras y pisa los talones a Róterdam y Amberes

Tánger Med continúa el notable crecimiento de su actividad registrado en los últimos años y ya se codea con la élite portuaria europea. Además de duplicar el tráfico de contenedores del Puerto de Algeciras, pisa los talones a Róterdam y Amberes, líderes continentales en esta métrica.

La dársena marroquí cerró 2025 con 161 millones de toneladas movidas, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al año anterior, impulsado por la extensión del muelle TC4, de APM Terminals. Esto arroja una diferencia cada vez mayor respecto al Puerto de Algeciras, que consiguió mantenerse por encima de los 100 millones de toneladas a pesar de un descenso del 3% en comparación con 2024.

La principal diferencia está en la carga contenerizada, toda vez que Tánger Med movió 11,1 millones de cajas (teus), un 8,4% más, mientras que Algeciras se mantuvo estable en 4,7 millones de unidades, un 0,5% más. De esta forma, la dársena marroquí gestiona más del doble de contenedores que la algecireña. Con estos datos, supera incluso la suma de teus entre Algeciras y Valencia, que se queda en 10,1 millones.

Tánger Med continúa ganando peso en el ecosistema mediterráneo y europeo. Su posición como puerto de transbordo en el eje este-oeste resulta estratégica, como sucede en el caso de Algeciras, a lo que se suma una mayor capacidad en sus terminales y menores costes operativos. Además, pese a estar incluido como dársena de proximidad, la afección por la normativa de comercio de emisiones (ETS) aplicada por Bruselas le favorece con la atracción de tráficos que esquiven una escala en la orilla europea, uno de los grandes temores del ecosistema portuario del continente.

Con este horizonte, el enclave marroquí se aproxima a las métricas alcanzadas por los principales puertos europeos en el ámbito del contenedor de transbordo. No en vano, en 2025, con sus 11,1 millones de unidades movidas, ya le pisa los talones a las dos principales dársenas europeas: Róterdam y Amberes. La neerlandesa, a expensas de conocer sus resultados finales del pasado ejercicio, en 2024 movió 13,8 millones de teus y apunta a mejorar su dato. En cuanto a la belga, cerró el año con 13,6 millones de teus. Por detrás ya queda Hamburgo, que se mueve en el entorno de los ocho millones, a falta de cerrar los datos anuales.

Pese a estos datos y la mayor competencia que supone para Algeciras, cabe destacar que, junto a Tánger Med, ambos puertos forman un corredor de mercancías que une África y Europa por el que circulan miles de camiones cada año, por lo que el aumento del tráfico rodado (ro-ro) beneficia a ambos. Según los datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), en 2025 casi medio millón de camiones cruzaron de una orilla a otra, un 5% más que el año anterior y con una perspectiva de mejorar este dato en 2026.

A estos condicionantes se sumará, hacia finales de 2026, Nador West, el nuevo puerto que estrenará Marruecos, a 50 kilómetros de Melilla y concebido siguiendo el modelo de Tánger Med. El nuevo complejo tendrá capacidad para manejar, en su primera fase, hasta tres millones de contenedores anuales. En fases sucesivas, la infraestructura podría elevar su capacidad hasta 5,5 millones de teus.

Algeciras apuesta por el valor añadido

El Puerto de Algeciras convierte su apuesta por el valor añadido en su actividad en el mejor aliciente frente al crecimiento continuado de los tráficos de Tánger Med, su vecino en la otra orilla del Estrecho, quien ya se codea con la élite portuaria europea.

La dársena algecireña está limitada en cuanto a crecimiento por su propio espacio. Sin posibilidad de ampliar su suelo, las principales expectativas pasan por la futura ampliación de la terminal de TTI, cuyo inicio de operaciones se espera para final de 2027 en una primera fase. Sin embargo, parece insuficiente en comparación con una Tánger Med que ha crecido exponencialmente y el futuro Nador West.

Ante esta tesitura, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha reivindicado su apuesta por sumar "valor añadido", con actividades y operaciones que, aunque no se reflejen en las métricas de toneladas movidas, aporten actividad a la dársena y a su comunidad portuaria, al tiempo que reflejen su posición como socio relevante para las empresas. "Lo importante es establecer las bases para el futuro con proyectos que nos van a dar competitividad y que aporten valor añadido. La transición energética y la industria son líneas de trabajo fundamentales para el Puerto de Algeciras", explicaba Gerardo Landaluce, presidente de la APBA, a finales de 2024, en una entrevista para El Conciso.

Una de las últimas iniciativas que avanza en esta línea es la concesión a Dragados Offshore de más de 400.000 metros cuadrados en San Roque para la construcción de dos plataformas de conversión eléctrica para un parque eólico marino en Alemania. Se prevé que los trabajos se extiendan hasta 2031 y que generen unos 2.000 empleos, con intención de que la empresa extienda su actividad en el recinto para futuros proyectos.

Para impulsar el papel de las energías verdes, la autoridad portuaria anunció la creación de la marca Green Energy Hub, con el objetivo de aunar todos los proyectos renovables de la zona. La mayoría utilizarán los muelles de la dársena en la Bahía de Algeciras como puntos de salida de su producción, con especial protagonismo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve y su corredor con el Puerto de Róterdam para exportar el amoníaco verde desde San Roque. “Es fundamental agruparlas y tener una visión de conjunto”, señaló en junio del pasado año Gerardo Landaluce.

A estos se suma, en el ámbito de las mercancías, la designación de Algeciras como hub de la alianza Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd. Este paso, fundamental para preservar la posición internacional de la dársena y sus tráficos, conllevó una adaptación a la nueva metodología de trabajo con escalas más rápidas. La APBA muestra su optimismo de cara al futuro con su impacto, ya que augura unos mayores tráficos en APM Terminals.

Por otro lado, el Puerto de Algeciras destaca en el plano internacional por ser el más eficiente de la Unión Europea en el tráfico de contenedores, posición de privilegio que ratifica con un vigésimo puesto a escala mundial. Además, es reconocido como uno de los mejores conectados de Europa según el índice de conectividad portuaria de la ONU.