Marruecos acelera su estrategia logística y confirma que el megapuerto de Nador West Med estará operativo a finales de 2026

El Gobierno de Marruecos ha dado un paso decisivo en su ambiciosa estrategia portuaria. El ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, anunció la pasada semana que las obras del megapuerto de Nador West Med —ubicado en la provincia de Driouch y concebido como el segundo gran polo logístico del país en el área del estrecho de Gibraltar— están ya completamente finalizadas. Según avanzó ante la comisión parlamentaria de infraestructuras, el complejo podrá iniciar operaciones hacia finales de 2026, casi un año antes de lo previsto inicialmente.

El anuncio confirma que Marruecos pisa el acelerador en un proyecto llamado a reforzar la posición del país en uno de los corredores marítimos más transitados del mundo. Situado a unos 50 kilómetros de Melilla, Nador West Med se ha concebido siguiendo el modelo de Tánger Med, el gran puerto que ha transformado el mapa logístico del Mediterráneo en apenas una década.

Un puerto diseñado para competir en la liga global

El nuevo complejo tendrá capacidad para manejar, en su primera fase, hasta tres millones de contenedores anuales, apoyado en acuerdos estratégicos con operadores internacionales como CMA CGM. En fases sucesivas, la infraestructura podría elevar su capacidad hasta 5,5 millones de TEU, situándose en la órbita de los grandes hubs mediterráneos: Algeciras (4,7 millones en 2024) y Valencia (5,5 millones).

La apuesta logística marroquí se apoya, además, en una política de costes operativos inferiores a los europeos y en la ausencia de la aplicación del régimen comunitario de comercio de emisiones (ETS), factores que alimentan el debate en España sobre la competencia en el Estrecho. Estudios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) alertan desde hace años del posible desvío de tráficos hacia puertos marroquíes si la normativa ambiental europea continúa endureciéndose.

Conectividad: la nueva prioridad del Gobierno

Tras certificar la finalización de las obras marítimas, Rabat centra ahora sus esfuerzos en la conectividad terrestre. Baraka detalló que ya existe un enlace directo con Fez y que se impulsará la construcción de una nueva autopista entre Guercif y Nador. A ello se sumará la ampliación de las carreteras que conectan con Taourirt, Guercif, Alhucemas, Uxda y Saidia a través de la Ruta 16.

El objetivo, insistió el ministro, es garantizar que el puerto actúe como motor económico de todo el norte del país. Por ello, el Gobierno prepara el desarrollo de zonas industriales y logísticas en las provincias afectadas, y trabaja en proyectos que permitan reducir a menos de dos horas el tiempo de desplazamiento entre la región de Fez-Mequinez y el nuevo complejo portuario.

El Puerto de Algeciras, a vista de helicóptero. / Andrés Carrasco

Una infraestructura de gran escala

La primera fase de Nador West Med despliega unas infraestructuras de gran envergadura:

un dique principal de 4.200 metros y un contradique de 1.200;

de 4.200 metros y un contradique de 1.200; un muelle de 1.440 metros con calado de 18;

de 1.440 metros con calado de 18; una plataforma terrestre de 60 hectáreas;

de 60 hectáreas; ocho grúas pórtico, 24 grúas RTG y cuatro grúas móviles de última generación.

El puerto nace, además, como un hub energético. El complejo contará con una terminal de hidrocarburos capaz de mover 25 millones de toneladas al año, una terminal de carbón para abastecer la central térmica cercana, un atraque ro-ro y diversas instalaciones polivalentes.

Un ecosistema industrial de 8.000 hectáreas

En paralelo, Marruecos proyecta una zona franca de alrededor de 8.000 hectáreas, abierta a la inversión extranjera y llamada a replicar el éxito industrial de Tánger Med. Entre el puerto y este nuevo enclave productivo, las autoridades marroquíes estiman la creación de más de 30.000 empleos.

Actividad en el Puerto de Tánger-Med. / Jorge Del Águila

El desarrollo avanza además con la participación de grandes operadores. Marsa Maroc —concesionaria de la primera terminal— ha cerrado acuerdos con Terminal Investment Limited (MSC) y CMA Terminals (CMA CGM) para la explotación de las terminales de contenedores. También se ha adjudicado el servicio de remolque a un consorcio liderado por Boluda Towage France.

El tablero del Estrecho vuelve a moverse

La entrada en funcionamiento de Nador West Med reconfigurará, previsiblemente, el equilibrio logístico en el Mediterráneo occidental. En un contexto global marcado por tensiones comerciales, conflictos en rutas estratégicas como el Canal de Suez y un comercio internacional más volátil, el tráfico marítimo en el Estrecho ha seguido creciendo.

El nuevo puerto marroquí aspira a capturar una parte creciente de ese dinamismo gracias a su ubicación estratégica —prácticamente sin desvío para las grandes navieras que cruzan el Estrecho— y a un entorno regulatorio más favorable que el de la UE. Todo ello, unido a la fortaleza demostrada por Tánger Med, coloca a Marruecos ante la posibilidad de consolidar un segundo gran polo logístico a escala global en menos de veinte años.