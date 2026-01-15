Maersk devuelve al canal de Suez una de sus líneas entre Asia y Estados Unidos, con escala en Tánger Med

Maersk volverá a circular por el canal de Suez de forma regular con una de sus rutas, en un importante primer paso antes de que el tráfico marítimo retorne definitivamente a este enclave. La compañía elige el servicio MECL, que une India con la costa este de Estados Unidos a través de Arabia Saudí y con escala en Tánger Med.

"Estamos encantados de anunciar que el servicio MECL de Maersk retornará de forma estructural a la ruta a través de Suez". Así ha anunciado la compañía esta decisión, amparada en la estabilización de la seguridad en el entorno del mar Rojo, tras el cese de los ataques de los hutíes a los buques.

Esta decisión acompaña los primeros pasos simbólicos dados por la danesa en las últimas semanas, con dos pasos por el canal de dos buques, que sirvieron como avanzadilla para comprobar que la seguridad en la zona parece asentarse. A Maersk se sumó CMA CGM con navegaciones por Suez, después de que ambas compañías se reuniesen en noviembre con la autoridad del canal en Egipto.

Este cambio llevará a los diez buques con los que Maersk opera esta ruta a abandonar el paso por el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y evitar la circunnavegación por el continente africano, que aumenta notablemente los tiempos de viaje.

La elección del servicio MECL no es casual, ya que está íntegramente operado por la naviera danesa, lo que facilita la adaptación al no tener que coordinarse con otra compañía, como es el caso de su socia Hapag-Lloyd, con quien comparte la red Gemini.

El primer buque en pasar por Suez será el Cornelia Maersk, que partirá de Salalah, Arabia Saudí, el 26 de enero, camino del canal. En el sentido este, el primer cruce será para el Maersk Detroit, que abandonará Tánger Med el 3 de febrero antes de llegar al paso por Egipto.

Maersk asegura que continuará monitorizando la situación de seguridad en la zona y condiciona la continuidad de esta nueva realidad a que se mantenga la estabilidad en el mar Rojo y no se produzcan escaladas en el conflicto en la región.

Por el momento, la empresa niega que haya nuevos anuncios previstos de cambios estructurales a su red este-oeste, aunque parece estar más cerca la primera escala en Algeciras proveniente de Suez.

Aumento de la capacidad

La vuelta del tráfico marítimo al canal de Suez no solo tiene implicaciones directas para las navieras, sino también para puertos como el de Algeciras. El desvío de los buques por el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, sumado a la coyuntura internacional, provocó una reducción de tráficos en muchas las dársenas europeas, especialmente las mediterráneas. Con este nuevo escenario, podría recuperarse el statu quo de hace dos años.

"Hay que ser prudentes, porque eso es sacar la bola de cristal", destacaba en diciembre Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), en declaraciones a El Conciso. El máximo responsable del primer puerto de España pone por delante la cautela al aventurar el retorno al canal de Suez, ante la posibilidad de que se frustre el intento, como ya señaló en febrero de 2025, cuando se planteó un escenario semejante. "Por las declaraciones de las navieras, si la situación da visos de tranquilizarse, quizás piensen que para el segundo semestre de 2026 puedan iniciar la reestructuración", aseveró Landaluce, que puso el foco en la dificultad de reorganizar un número tan alto de rutas y buques.

El Puerto de Algeciras, que se erigió como punto de conexión para la reordenación de las singladuras, espera otros efectos positivos en el caso de que el canal vuelva al epicentro del comercio marítimo, como el aumento de la rotación de los barcos. "Al reestructurar la ruta principal, del cabo de Buena Esperanza al canal de Suez, también vas a tener más capacidad de buques, porque la ruta por Suez es más corta, con lo cual podrán disponer de más buques y capacidad de bodega", expresó el presidente de la APBA.

Este aumento de la oferta de las navieras también se podría reflejar en un descenso de los costes para los clientes. "Entendemos que puede afectar a los fletes, que van a bajar si hay más oferta de capacidad de buque ante la misma demanda, así que vamos a tener fletes más competitivos", apuntó.