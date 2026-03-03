La actividad de la Cámara de Comercio creció un 19% en 2025 y concedió 784.000 euros en ayudas directas a las empresas

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha presentado este martes su balance de actividad de 2025, un ejercicio marcado por un crecimiento medio del 19% en su actividad global respecto a 2024. Este impulso se traduce en la atención directa a 1.469 empresas y emprendedores y en una inyección económica de 784.062 euros en ayudas directas al tejido productivo local, a través de fondos europeos y de Diputación Provincial gestionados para contratación, innovación e internacionalización.

El presidente de la entidad, Carlos Fenoy, se ha centrado especialmente en el empleo y el emprendimiento refiriéndose a la entidad como un “referente para la cualificación laboral y profesional, además de un puntal para apoyar el emprendimiento”. “El corazón de la actividad cameral en 2025 ha sido su funcionamiento como motor de oportunidades laborales y profesionales en la comarca, con un presupuesto ejecutado de 2.619.659 euros en el bloque de Formación, Empleo y Emprendimiento”, ha citado.

Esta estrategia dual para mejorar las oportunidades ha dado sus frutos con los siguientes resultados: el programa de Empleo Juvenil (dotado con casi 1 millón de euros) ha cualificado a 339 jóvenes, mientras que Talento 45+ ha facilitado el reciclaje profesional de 196 usuarios.

Fenoy ha puesto el acento en el apartado de mejora directa de la capacitación para el empleo donde estas 535 personas han sido capacitadas en un oficio, contribuyendo al total de más de 1.700 alumnos formados durante el año, cifra que supone un crecimiento del 11% respecto a 2024.

“El impacto de nuestro trabajo en esta sección se ha disparado, gracias a la combinación de formación para el empleo, gestión y dinamización de ofertas de trabajo -285 a lo largo del año- y la inyección de 90.000 euros en ayudas directas a la contratación. Todo ello arroja un incremento de la actividad en esta área de un 126% respecto a 2024”, ha subrayado.

En el ámbito de la creación de negocios, a través de los programas para apoyar al emprendimiento -como España Emprende o Emprendedoras- y la nueva incubadora de Incibe Emprende -centrada en ciberseguridad- se han asesorado a 413 emprendedores (un 29% de incremento respecto a 2024), logrando la creación efectiva de 78 nuevas empresas.

La Feria del Empleo de 2025. / Stella Rodríguez

Innovación y digitalización: Más de medio millón de euros de inversión

Junto al talento humano, la Cámara sigue priorizando la modernización tecnológica de las pymes con una inversión en ayudas y programas de 512.500 euros. Durante 2025, el área de Innovación ha ejecutado 55 planes de implantación de soluciones avanzadas a través de programas como Pyme Innova, Pyme Digital y Pyme Cibersegura y a través de nuevas iniciativas como Social Selling o el proyecto Start Up Capital Semilla. Además, la entidad ha mantenido su papel clave en la administración digital, emitiendo 445 certificados digitales y prestando asesoramiento técnico a través de la Oficina Acelera Pyme para Kit Digital.

Internacionalización: Un salto del 24% hacia el exterior

El área de Internacionalización ha registrado uno de los crecimientos más notables del ejercicio, con un aumento de actividad del 24%. La Cámara ha destinado 181.562 euros en ayudas directas para facilitar la salida al exterior de las empresas comarcales. En total, más de 70 empresas han participado en las acciones de promoción exterior, que este año han incluido hitos como las Misiones Comerciales Directas a China y Singapur, así como la presencia en ferias de referencia como Breakbulk Europe (Róterdam) o Fruit Logistica (Berlín). Asimismo, la actividad exportadora regular se mantiene sólida con la emisión de 1.791 documentos de comercio exterior.