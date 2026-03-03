El Campo de Gibraltar tiene 2.286 parados menos que hace un año pese a la subida de 182 personas en febrero

La temporada baja se dejó notar de nuevo en el mercado de trabajo del Campo de Gibraltar. El paro registrado se incrementó en 182 demandantes durante el segundo mes del año hasta situar el total de personas que buscan un empleo en 27.589 (por las 27.407 al cierre de enero), según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El sector servicios (+66), seguido por el colectivo de nuevos demandantes (+55) y la industria (+39), sustentan la mayor parte del incremento del desempleo, aunque todos los sectores económicos cerraron el mes con aumentos. Algo esperable en un mercado laboral muy marcado por la estacionalidad y la dependencia del sector servicios, tal y como advierten mes a mes los sindicatos. Con febrero son dos meses seguidos de subida.

No obstante, la comarca sigue generando empleo en comparación con el año anterior. La diferencia interanual al cierre de febrero se situó en 2.286 personas sin empleo menos. El Campo de Gibraltar encadena 41 meses de generación de empleo, ya que desde octubre de 2022 la diferencia interanual es negativa. Es decir, mes a mes hay menos paro registrado en comparación con la misma mensualidad del año anterior.

Datos por municipios

A lo largo de febrero, el paro registrado tuvo un comportamiento irregular en las localidades campogibraltareñas. En Algeciras el mes concluyó con 12.446 demandantes inscritos (+116 sobre enero) mientras que en La Línea los registros crecieron hasta los 8.225 desempleados (+90).

En San Roque el paro se incrementó en 17 personas, hasta un total de 2.819 inscritos, mientras que en Los Barrios el mes concluyó con 2.029 personas en los registros oficiales (-16). En Tarifa, la mensualidad terminó con 1.090 parados (-12), mientras que en Jimena el total de demandantes descendió hasta las 553 personas (-13).

En Castellar, los registros subieron en 3 personas, con 229 inscritos como demandantes de empleo en total. En Tesorillo, el paro bajó hasta los 198 demandantes (-3).

Todos los sectores crecen

El pasado mes de febrero destruyó empleo en todas las actividades económicas. Por sectores, los servicios incrementaron sus registros en 66 personas al cierre de febrero (18.813 en total). La agricultura anotó siete desempleados más como saldo del mes (413) y la industria, otras 39 (1.295). El colectivo de nuevos demandantes engrosó sus registros en 55 personas (4.438) mientras que la construcción sumó 15 desempleados (2.630 en total).

Todos los sectores económicos tienen menos desempleo que hace un año: los servicios con 1.463 parados menos sobre febrero de 2025, junto con los nuevos demandantes (-639). La construcción tiene 58 desocupados menos que hace un año y la industria, 94. La agricultura, por último, tiene 32 desempleados menos.

Por sexos, el mes concuyó con 110 hombres y 72 mujeres más inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, aunque ellas siguen siendo mayoría entre las personas que buscan trabajo, con un total de 17.250 sobre el total (más del 60%) frente a 10.339 hombres.

Una mujer trabaja en una ferretería en Los Barrios, este martes. / Vanessa Pérez

Bajada en el conjunto de la provincia

El paro sí bajó en el conjunto de la provincia de Cádiz durante el mes de febrero con 889 ciudadanos menos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para un total 111.662.

Con una variación relativa del -0,79%, Cádiz fue el segundo territorio andaluz donde más bajó el desempleo en el segundo mes del año, solo superado por Huelva que se anotó un -2,13. En números absolutos, Cádiz destaca como la provincia en la que más parados dejaron de estar registrados en el último mes. De un año a otro, la diferencia de personas que buscan un empleo se eleva hasta 10.574, con una variación interanual del -8,65%.

Solo el grupo de personas sin empleo anterior aumentó en la provincia en el mes de febrero, con 55 más para un total de 14.334. El desglose de quienes dejaron de estar inscritos en el SAE muestra, como es habitual, el arrastre del sector servicios, que contabiliza 78.555 desempleados después de restar hasta 718. Ya más lejos en cuanto a empuje se queda la construcción, que rebajó su dato en 170 parados menos y se quedó en 9.677. En agricultura, que cuenta con 3.199 demandantes de empleo, salieron de los registros 29 personas. Un total de 27 lo hicieron en el sector industria, con 5.897 personas en total.