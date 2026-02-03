La mujeres sufren el aumento del paro tras la Navidad en el Campo de Gibraltar: sólo uno de los nuevos desempleados es hombre

El final de la campaña de Navidad llevó al Campo de Gibraltar a cerrar el mes de enero de 2026 con 27.407 personas inscritas en el paro, lo que supone un ligero aumento de 174 desempleados (+0,64%) respecto a diciembre de 2025, cuando la comarca registraba 27.233. De esos 174, sólo uno es un hombre. 173 son mujeres. El dato es un reflejo de la fuerte presencia femenina en sectores sensibles a la estacionalidad, como el comercio, la hostelería y los servicios domésticos.

Pese a esta subida mensual, los datos interanuales reflejan una reducción importante de 2.504 personas (-8,37%) respecto a enero de 2025, consolidando la tendencia positiva en el mercado laboral de la zona.

Como es habitual cada mes de enero tras las fiestas de fin de año, cuando comercio, hostelería y actividades turísticas ven bajar su número de clientes, el aumento se fundamentó en los servicios, que queda con 18.747 parados. Es el único sector que experimenta un incremento mensual notable (+316 personas, +1,71%). Sin embargo, comparado con enero de 2025, los servicios presentan una caída interanual del 7,78%, lo que refleja una consolidación de la recuperación laboral.

En la agricultura se registraron 406 parados en enero, 8 menos que en diciembre (-1,93%), y una caída de 43 personas respecto al año anterior (-9,58%). En la industria, con 1.256 desempleados, se anotó un descenso mensual de 21 personas (-1,64%) y una reducción interanual de 162 (-11,42%), indicando una menor temporalidad y posible modernización de los puestos de trabajo en el sector. La construcción, con 2.615 personas desempleadas, vivió una disminución mensual de 23 (-0,87%) y una reducción de 100 parados respecto a enero de 2025 (-3,68%). En el grupo de personas sin empleo anterior, es decir, quienes buscan su primer trabajo, hubo en enero 4.383 parados. Esto es, una bajada de 90 personas respecto a diciembre (-2,01%) y 618 respecto a 2025 (-12,36%), lo que muestra que cada vez más jóvenes y nuevos trabajadores encuentran oportunidades de incorporación al mercado laboral.

Datos del desempleo de enero de 2026

El análisis del paro en el Campo de Gibraltar por sexo y edad revela patrones diferenciados que explican la ligera subida del desempleo registrada en enero de 2026.

En términos de género, las mujeres concentran prácticamente todo el aumento mensual. En enero se registraron 17.178 desempleadas, lo que supone un incremento de 173 paradas (+1,02%) respecto a diciembre de 2025. Por su parte, los hombres se mantienen prácticamente estables, con 10.229 desempleados, uno más que el mes anterior (+0,01%). Esto indica que el ligero repunte del paro en la comarca se ha visto impulsado casi en exclusiva por el empleo femenino, un reflejo de la fuerte presencia de las mujeres en sectores sensibles a la estacionalidad, como el comercio, la hostelería y los servicios domésticos.

Por grupos de edad, el aumento del paro se concentra en los adultos de 25 a 44 años, que suman 10.537 desempleados, 192 más que en diciembre (+1,86%). Los jóvenes menores de 25 años presentan un descenso muy leve de 2 personas (-0,09%), mientras que los mayores de 45 años reducen en 16 el número de parados (-0,11%). Estos datos sugieren que el repunte mensual está asociado al segmento laboral más activo y con mayor participación en el mercado laboral, mientras que los extremos de edad permanecen más estables.

A pesar de esta subida mensual, la comparativa interanual sigue siendo positiva en todos los grupos: los menores de 25 años han reducido el paro en 376 personas (-14,47%), los adultos de 25 a 44 años en 1.156 (-9,89%) y los mayores de 45 en 972 (-6,22%). Estos datos reflejan que, aunque enero ha registrado un repunte temporal, la tendencia a largo plazo sigue siendo de recuperación, especialmente entre los jóvenes y los adultos activos, quienes presentan mejoras sostenidas en su inserción laboral.

Algeciras

En enero de 2026, Algeciras se mantiene como el municipio con mayor número de desempleados en el Campo de Gibraltar, con 12.330 personas en paro, lo que supone un ligero aumento de 74 personas respecto a diciembre (+0,60%), aunque registra una importante reducción interanual de 1.204 desempleados (-8,90%).

La Línea

La Línea de la Concepción contabiliza 8.135 parados, con un incremento mensual de 42 personas (+0,52%) y una disminución interanual de 712 desempleados (-8,05%). La evolución refleja estabilidad en los sectores de servicios y comercio, que concentran la mayor parte de la ocupación.

San Roque

En San Roque, el paro asciende a 2.802 personas, aumentando en 28 respecto al mes anterior (+1,01%) y descendiendo en 195 interanualmente (-6,51%). La subida mensual es moderada y puede estar vinculada a empleos temporales en la industria y los servicios locales.

Los Barrios

Los Barrios registra 2.045 parados, con un incremento de 29 personas (+1,44%) respecto a diciembre y una reducción de 113 en comparación con enero de 2025 (-5,24%). Aunque el aumento mensual es pequeño, la proporción respecto a la población activa muestra cierta sensibilidad del mercado laboral local.

Tarifa

En Tarifa, el desempleo alcanza 1.102 personas, con un leve aumento mensual de 12 parados (+1,10%), pero destaca por su fuerte caída interanual de 173 desempleados (-13,57%), reflejando una recuperación sostenida en este municipio turístico.

Jimena

Jimena de la Frontera presenta 566 parados, con un descenso mensual de 12 personas (-2,08%) y una reducción de 59 respecto al año anterior (-9,44%). El descenso mensual en este municipio contribuye a equilibrar el ligero aumento general de la comarca.

Castellar

En Castellar de la Frontera, el paro se sitúa en 226 personas, descendiendo en 4 respecto a diciembre (-1,74%) y mostrando una fuerte mejora interanual de 35 desempleados menos (-13,41%), consolidando la tendencia positiva en los municipios pequeños.

Tesorillo

San Martín del Tesorillo registra 201 parados, con un ligero aumento de 5 personas respecto al mes anterior (+2,55%), aunque mantiene un descenso interanual de 13 desempleados (-6,07%), evidenciando que, pese a la oscilación mensual, el paro sigue reduciéndose a largo plazo.

Provincia

En el conjunto de la provincia se registraron 112.551 personas desempleadas en enero, 10.452 menos que en el mismo mes del año anterior. Además se contabilizaron 9.160 afiliados más a la Seguridad Social que en el año anterior. Respecto a diciembre. el número de desempleados aumentó en 1.145 personas, un 1,03% más, en línea con lo ocurrido otros meses de enero.

Enero registró el incremento de 1.902 desempleados en el sector Servicios por la finalización de la campaña navideña, y otros 7 más del sector agrario. En el resto de sectores el paro descendió, con 365 desempleados menos entre quienes proceden del colectivo de personas sin empleo anterior, 329 menos en la construcción y 70 menos en industria.

El desempleo femenino aumentó en enero en 1.219 mujeres y el total de desempleadas en la provincia se queda en 70.722, mientras que el paro masculino se sitúa en 41.829, al descender en 74 personas en relación al mes de diciembre. Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro bajó en el mes de enero en 175 personas respecto al mes anterior, lo que deja el total en esta franja de edad en 8.617 personas.

El número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia se sitúa en 416.158 trabajadores, lo que supone 9.160 cotizantes más al sistema en comparación con enero del pasado año. La cifra de afiliados en enero de este año ha disminuido en 7.250 personas con relación a diciembre de 2025.