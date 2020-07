Mientras la Unión Europea y Reino Unido cultivan sus discrepancias en el arranque de la sexta ronda de negociación para un acuerdo comercial post-Brexit, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, visita este miércoles uno de los lugares donde más se sufre el impacto negativo sobre la libra del enésimo desacuerdo: el paso fronterizo de La Línea.

González Laya comienza una visita de dos días al Campo de Gibraltar que le lleva a las 18:30 a los jardines municipales linenses y al Museo Cruz Herrera, antes de mantener una reunión con el alcalde, Juan Franco, en el Salón de Plenos. Una hora después está previsto que visite la Verja, en concreto el puesto de control en la Verja (sala de reuniones del recinto aduanero). En ese escenario tendrá posibilidad de conocer el golpe que supone para los trabajadores transfronterizos y sus familias el devenir de la moneda británica, hundida más del 6% en lo que llevamos de año en relación al euro.

La libra esterlina cotiza en 1,099 unidades frente a la moneda común. Aunque se ha recuperado en algo más del 2,7% desde los mínimos anuales que marcó el pasado 20 de marzo a causa de la catástrofe sufrida en los mercados por la pandemia del coronavirus, se encuentra a bastante distancia de las 1,171 unidades a las que se movía al cierre del año pasado. En el mercado advierten de que la falta de evidencias de que haya algún avance en las conversaciones entre Londres y Bruselas seguirá penalizando su cotización.

En La Línea, el alcalde ha manifestado su satisfacción por esta visita al Ayuntamiento de la ciudad, que da cumplimiento a una de las promesas que González Laya realizó durante la reunión que mantuvieron en Madrid el pasado mes de febrero.

Juan Franco ha admitido que el planteamiento de la actual titular del ministerio de Asuntos Exteriores es el que le parece más acertado: “en el sentido de que se pone el eje de todas las negociaciones y cuestiones en relación a Gibraltar en la posición del ciudadano, fundamentalmente del trabajador fronterizo”, manifestó este martes. El regidor espera que estas reuniones resulten fructíferas, que se conozcan los avances que se estén produciendo y que haya buenas noticias para los trabajadores de Gibraltar residentes en La Línea.

En la capital británica, donde se intenta alcanzar un acuerdo, este martes no había atisbo de consenso a corto plazo y los negociadores se movían entre discrepancias sobre aspectos clave como la pesca, la equivalencia regulatoria para garantizar una competencia justa y la supervisión jurídica del futuro tratado.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, calentaron motores con una cena anoche antes de entrar este martes al detalle de las conversaciones, que acabarán el jueves con un plenario de clausura, sin que por ahora se haya previsto ninguna comparecencia pública.

Según la agenda comunitaria, las partes prevén abordar, como otras veces, la posibilidad de consensuar una armonización normativa que evite desventajas competitivas entre ambos mercados, así como el acceso a las aguas de pesca británicas y la gobernanza del futuro tratado, puntos en los que Londres no quiere ceder soberanía.

En el orden del día figuran también cuestiones como el transporte, la energía, el comercio de bienes y servicios (Bruselas ya ha indicado que no favorecerá al sector financiero del Reino Unido, simbolizado por la City de Londres), la seguridad social, el acceso a programas comunitarios y la cooperación judicial.

Pese a que era la intención inicial del Gobierno del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, parece improbable que las partes lleguen a un acuerdo este julio y el periódico The Financial Times afirma que los negociadores no esperan progresos hasta octubre.

Fuentes de las conversaciones han asegurado al diario que estas no se encuentran en un "punto de inflexión", por lo que no anticipan "avances" en la ronda londinense, a la que sucederán otras en Bruselas y Londres a lo largo de agosto y septiembre.

Johnson ya ha descartado pedir una prórroga del periodo de transición posterior al Brexit (ejecutado el pasado 31 de enero), que acaba el 31 de diciembre, y ha indicado que está dispuesto a separarse de la UE sin acuerdo bilateral, lo que implicaría regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la inevitable imposición de aranceles y controles fronterizos, lo que perjudicaría de forma notable a la comarca y al Peñón.

Aunque hay miembros del Gobierno de Londres y diputados conservadores que aprueban romper con la UE sin pacto, el rotativo indica que, conforme a sus fuentes, el primer ministro desearía un tratado para disipar las dudas sobre su "competencia" personal, cuestionada por su gestión de la pandemia de coronavirus.

También le pesa la posibilidad, añade el diario, de que las consecuencias económicas de una separación abrupta del bloque comunitario a final de año impulsen la causa de la autodeterminación de Escocia, cuyo Gobierno independentista y la mayoría de sus habitantes se opusieron a salir de la UE en el referéndum de 2016.

El periódico apunta, no obstante, que el impacto económico de un eventual Brexit duro podría quedar camuflado por la recesión causada por la pandemia.

Este jueves (23 de julio), la ministra visitará el puerto de Algeciras y mantendrá una reunión en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con el presidente del ente, Juan Lozano, el resto de alcaldes de la comarca, entre ellos el de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ya ha adelantado que le transmitirá su "preocupación" por la posible apertura de fronteras con Marruecos y la incidencia del Brexit.