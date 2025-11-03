La bahía de Algeciras dispara la contaminación por 'ozono malo' un 117% en 2025

La bahía de Algeciras, una de las zonas industriales más importantes de España, registra altos niveles de contaminación por ozono troposférico (el que está en la capa más baja de la atmósfera) que se han disparado durante 2025 a niveles preocupantes. En los últimos tres años ha excedido los valores objetivos establecidos por la normativa en una media de 9 días y en 56, los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición prolongada a este gas puede provocar problemas respiratorios, cardiovasculares y agravar enfermedades preexistentes. Además, afecta negativamente a la vegetación y a los ecosistemas locales.

Así lo revela Ecologistas en Acción en su informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025, elaborado con datos recopilados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 que provienen del casi medio millar de estaciones oficiales de medición de la calidad del aire distribuidas por todo el territorio español, 58 de ellas en Andalucía. La información se ha obtenido principalmente a través del visor de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que vincula la base de datos nacional a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio.

Este contaminante no se emite directamente, sino que se forma cuando los óxidos de nitrógeno (NOₓ) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan bajo la luz solar. Las principales fuentes de estos precursores incluyen el tráfico de vehículos con motores de combustión, las industrias pesadas, los disolventes, las pinturas y los productos químicos, así como los incendios forestales o quemas agrícolas. La Bahía de Algeciras alberga dos de las tres estaciones de medición con mayores concentraciones de ozono en España.

Durante 2025, el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio andaluz, con casi todas las estaciones de medición registrando numerosas superaciones del valor octohorario (la media cada ocho horas) permitido por la normativa y también del recomendado por la OMS hasta volver a las concentraciones medias previas a la pandemia de la pandemia del covid-19.

En toda Andalucía, los niveles de ozono han sido los más altos desde 2017. ¿Por qué? Lo explica en su informe Ecologistas en Acción: "En buena medida por las altas temperaturas y elevada radiación solar durante este verano, en especial durante las dos intensas y prolongadas olas de calor de junio-julio y agosto". En conjunto han aumentado las superaciones del valor objetivo legal para la protección de la salud en un 3% respecto al promedio del periodo 2012-2019. Hay dos zonas en las que el empeoramiento de la situación ha sido en "especial significativo". Se trata de las áreas industriales de la Bahía de Algeciras y de Bailén. En la primera, el aumento del número de días por encima del objetivo legal sobre la media del periodo 2012-2019 fue del 177%. En la segunda, del 101%. En Campamento, el incremento alcanza el 2.082%. En La Línea, el 76% y en Los Barrios, el 22%. No todas son malas noticias. En varias zonas ha bajado. En Algeciras y Guadarranque, un 100%. En el entorno del colegio Carteia de San Roque, un 43%.

La mitad de las estaciones que miden este contaminante en Andalucía han registrado superaciones de la guía OMS en más de 75 días. En lo que se refiere al más laxo valor objetivo legal para la protección de la salud, evaluado en periodos de tres años consecutivos, catorce estaciones han registrado unas superaciones promedio anuales superiores a las 25 permitidas en el trienio 2023-2025, empeorando sustancialmente la situación respecto al trienio anterior. Una de ellas es la de Campamento, en San Roque.

La Bahía de Algeciras es uno de los nueve focos principales de contaminación de Andalucía, como en otros casos con la actividad industrial y portuaria como principales fuentes de contaminación, destacando hasta su cierre la central térmica de carbón de Los Barrios, así como el complejo petroquímico de San Roque. "La contaminación generada en estos lugares se extiende por el resto del territorio en la forma de ozono troposférico, que acaba incidiendo negativamente en las zonas rurales interiores de Andalucía, especialmente a sotavento de los grandes focos emisores de los contaminantes precursores del ozono", se lee en el documento.

La Bahía de Algeciras es una de las ocho zonas donde en el trienio 2023-2025 se ha incumplido el vigente objetivo legal para la protección de la salud en al menos una estación. Junto al resto suman 6,5 millones de habitantes, el 75 % de la población andaluza.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la contaminación atmosférica ocasionó en Andalucía hasta 2.100 muertes atribuibles al ozono en el año 2022, el 2,7 % de las defunciones totales durante el mismo año, por exposición a niveles en conjunto inferiores a los registrados en 2025. La Comunidad alcanzó así una tasa de hasta 25 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

A finales de 2024, la Junta de Andalucía inició la tramitación de los proyectos de decreto por los que se aprueban los nuevos planes de mejora de la calidad del aire de la región, junto a seis planes de acción a corto plazo. Uno de ellos se dedica expresamente a la zona industrial de la Bahía de Algeciras. El objetivo de estos planes es establecer medidas específicas para alcanzar los valores límite y objetivo legales, incluidos los del ozono, así como el fin de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire de alcanzar a largo plazo los valores recomendados por la OMS.