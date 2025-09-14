Los amigos llanitos y del Lago

Juran y perjuran los amigos llanitos, en plena celebración de su National Day, que tampoco ellos están muy convencidos de los efectos beneficiosos del Tratado. Que si con los nuevos impuestos los van a crujir, que si ya no van a poder pedir la devolución del IVA en la Verja, que si las ventas de tabaco (de contrabando) van a caer, que si el mercado local de la vivienda se paralizará, que si los gayumberos van a tener vía libre para pasear por la Main Street. El pasado miércoles, en su día de máxima euforia patriótica, Fabián Picardo vino a admitir que no todo va a ser jauja y que algún leve peaje habrá que pagar a cuenta de la desaparición de la Verja. “Todo lo que es bueno no es exclusivamente bueno”, resumió.

De los más de 30.000 residentes declarados en el Peñón, solo unos 2.500 acudieron a la cita anual con banderas blanquirojas de Casemates. Récord de asistencia, según las autoridades locales. El entusiasmo por un acuerdo que se antoja inminente no se palpa en las calles de la Roca; tampoco en La Línea, como atestiguan los temores expresados por su alcalde, quien espera aún respuesta para reunirse con el ministro Albares antes de que sea demasiado tarde.

Relacionado España y la percepción de la amenaza en Gibraltar

Bisturí ante el narco

El reciente archivo de las diligencias que se seguían contra 30 de las 36 personas investigadas desde 2019 por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en la llamada Operación Ropero ha puesto de relieve algunos errores cometidos en los procesos de instrucción contra las mafias del narco y cierta precipitación, motivada por la necesidad de presentar resultados como bálsamo ante la alarma pública generada. Lo ocurrido en esta ocasión no empaña grandes éxitos previos como los cosechados contra el clan de los Castañas, con 152 condenados -62 de ellos, tras acuerdos de conformidad con la Fiscalía para pactar las penas-, pero debe servir como aviso para dar quizás menos hachazos y aplicar más bisturí.

Las Palomas, cambio de rumbo

Con más de 11.000 localidades, la plaza de toros Las Palomas necesita de un cambio de rumbo. Las últimas ediciones de la Feria Real taurina han dejado al descubierto dos terceras partes del aforo, lejos de aquellos años en los que los tendidos se presentaban repletos de público. Ni Morante de la Puebla ni Roca Rey, los dos máximos referentes del toreo actual, han hecho acto de presencia en 2025 y no parece que estén muy animados a venir mientras que no haya un empresario a la altura que les dé el sitio que les corresponde y cumpla con su palabra, un elemento otrora sagrado en el mundo del toro.

El Ayuntamiento de Algeciras prepara un nuevo pliego de condiciones para la explotación de la plaza durante los próximos tres años. Hay varios empresarios tentados a concursar para hacerse con las riendas de la plaza, aunque para eso deberán presentar un proyecto acorde a la categoría del coso y cuya rentabilidad no dependa del pago de Canal Sur TV por sus retransmisiones. La oferta de unos abonos más asequibles, la confección de unos carteles equilibrados -donde tengan presencia las figuras junto con los diestros del Campo de Gibraltar- y la presencia de toros con emoción y trapío, sin ejemplares de saldo paseados por media España, deberían ser las referencias de los responsables municipales a la hora de tomar una decisión. Eso y hacer entrega en un acto público, acorde a la ciudad, de los Premios Taurinos de Algeciras, perdidos en la noche de los tiempos por pura pereza.

Lírica en el Llano Amarillo

“Tú sabes que rompemos el club / Y dominamos el área / Solo hay uno que pega acá / Que castiga en la cama”. La rica lírica del reguetonero Henry Méndez se desplegó la noche del sábado sobre el escenario del Lago Marítimo. "Algeciras es cultura", proclama la propaganda municipal. Para gustos, colores, que dirán los apóstoles de cantantes de pantalones caídos y lengua floja. Cosa bien distinta es el manejo del dinero público y si la meta de este es alimentar a la feligresía con producciones como la llamada Frikyesta. En San Roque, dos meses antes, La Carroza del Teatro Real ofreció un recital de ópera magnífico que llenó de público la Plaza de las Constituciones. Hay alternativa, sí. Y buen gusto, también. Es cuestión de cultivarlo.

Detalle del pliego para organizar la 'Frikyesta', donde el Ayuntamiento de Algeciras detalla hasta las medidas y el peso de los altavoces. / E.S.

Aunque no se trató solo de eso. Como expuso esta redacción, la epifanía de Henry Méndez se produjo mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Se trata de un método amparado por la ley, aunque reservado para "circunstancias concretas" ya que reduce la competencia: la administración invita a tres empresas elegidas por ella a que presenten sus ofertas bajo una serie de requitos. En el caso que nos ocupa, se trataba de que contratasen sí o sí al dominicano por 26.000 euros, IVA incluido.

El pero surgía con los requisitos adicionales, que parecían redactados ad hoc para que el contrato final -no colgado aún en la plataforma municipal correspondiente- recayese en una determinada empresa: los altavoces debían medir 675 por 434 por 368 milímetros y pesar 28 kilos, incluir "conectores Speakon de cuatro pines, asas metálicas embutidas y multilaminado de abedul báltico, acabado frontal de rejilla metálica conformada gris oscura....". Se entiende que, todo ello, para garantizar la calidad de sonido y del espectáculo.