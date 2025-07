Ábalos y el fraude del diésel en Gibraltar

José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento.

La Línea/Las tecnologías de la información han supuesto una revolución en los medios de comunicación. Hoy en día, desde nuestro teléfono móvil podemos tener acceso a una cantidad ingente de información, lo que, más que informarnos, produce lo que ha venido en denominarse infoxicación, que en lenguaje popular se traduce en que las ramas no nos dejan ver el bosque.

En la actualidad, multitud de medios han de repartirse los escasos beneficios que este mercado genera, lo que ha obligado a ciertos medios de comunicación a que para subsistir se conviertan en portavoces del mensaje que su financiador pretende colocar a sus lectores y/o radio oyentes. Como diría aquel, la necesidad obliga.

En el tema que nos ocupa, en octubre de 2015 pudimos enterarnos a través de Your Gibraltar TV (YGTV) que, a esas alturas del año, el Gobierno de Gibraltar ya había “gastado aproximadamente 500.000 libras en el misterioso seguimiento de los medios de comunicación" y que se había negado a dar cuenta de los destinatarios de ese dinero. "El Gobierno también se niega a revelar si ese dinero se está utilizando para financiar los medios de comunicación españoles y/o qué medios españoles y/o personas involucradas en los medios de comunicación en España están siendo financiados (directa o indirectamente) por él y a qué cantidades”, añadía YGTV.

Para valorar la generosidad del Gobierno llanito y poderles estar agradecidos en su justa medida ha de saberse que mientras en los medios del Campo de Gibraltar se destinaban 500.000 libras, en los medios gibraltareños apenas llegaban a 100.000 las libras invertidas. Señores, hay que quitarse el sombrero ante tal hemorragia de generosidad. Lástima que no sepamos cuánto se invierte a día de hoy y quienes son los beneficiarios de esas bendiciones crematísticas.

Si están leyendo este artículo pueden estar seguros que este medio no es de los agraciados del reparto de financiación gibraltareña, lo cual me congratula, puesto que me hace pensar que las buenas informaciones que en él se publican se hacen desde la dignidad de poder decir aquello de “en mi hambre mando yo”.

¿Cómo a un exministro le da por una urbanización más próxima a un barrio residencial gibraltareño que a un lugar turístico?

Hace unos días, en los titulares de noticias que me proporciona mi terminal móvil me encontré con un titular de Europa Sur que rezaba: “El efecto Ábalos dispara el precio de los chalés en La Alcaidesa un 21,8% en el segundo trimestre del año”. No tenemos suficiente en el Campo de Gibraltar como para que, encima, nos salpique este sainete de corrupción, que de vivir don Benito Pérez Galdós sería el último de sus Episodios Nacionales.

Tras la lectura del artÍculo me surge una pregunta: De entre los casi mil kilómetros de costa que tiene España, ¿cómo a un exministro le da por una urbanización más próxima a un barrio residencial gibraltareño que a un lugar turístico?

Busco respuestas en este periódico y me encuentro con el siguiente titular “La Audiencia Nacional vincula la trama de hidrocarburos de Aldama con el chalé de La Línea que usó Ábalos”. Resulta que la trama de hidrocarburos en la que participaba el señor Aldama disponía de un entramado de empresas. Una de estas empresas era la titular del chalet de la Alcaidesa y se lo “cedió” al exministro Ábalos. ¿Y qué hace una trama de hidrocarburos adquiriendo un chalet en la Alcaidesa?

Pues resulta que Europa Sur tiene un artículo titulado, “La extraña visita extraoficial de José Luis Ábalos a Gibraltar tras su cese como ministro”. En el se explica cómo el señor Abalos visitó Gibraltar durante su estancia en la Alcaidesa. En este momento me viene a la cabeza un meme recibido recientemente que señalaba: “El principal damnificado de todo esto, por más que no se diga, es Santiago Segura. A ver qué va a hacer para que Torrente 6 no parezca un documental”. ¡Este país desborda ingenio!

¿Trama de hidrocarburos? ¿Chalet en Alcaidesa cedido a un exministro?, ¿Visitas a Gibraltar?, ¿Torrente?, ¿Gibraltar? ¿Habrá relación entre…?

También recuerdo que, en esa saga, en Torrente 2, parte de la trama se ambientaba en Gibraltar y me brotan preguntas en la cabeza. ¿Trama de hidrocarburos? ¿Chalet en Alcaidesa cedido a un exministro?, ¿Visitas a Gibraltar?, ¿Torrente?, ¿Gibraltar? ¿Habrá relación entre…?

Europa Sur resuelve mis preguntas con este titular: “España endurece la fiscalidad del diésel mientras el sector petrolero apunta a Gibraltar por fraude millonario”. Resulta que “las importaciones de diésel procedentes de Gibraltar crecieron situando al Peñón como el tercer mayor proveedor de diésel en España, solo por detrás de Países Bajos e Italia”.

¿Se acordaban de aquello que las ramas no dejan ver el bosque? Pues aquí tienen cómo en este medio se despejan ramas y nos muestran “los bosques” de esta comarca. Resulta que el Peñón se ha convertido en el Emiratos Árabes Unidos del Mediterráneo. Verdemar denunciando vertidos de aguas sucias sin tratar a mar abierto y resulta que es una fuente de diésel natural, al estilo de la Fuente María España de San Roque. Ya veo a las torres Hassan como el espejo occidental de las Burj Khalifa y las Emirates Towers.

Puedo imaginar a los alcaldes de la comarca aguardando el maná, con una sonrisa de oreja a oreja y el símbolo del dólar en los ojos, al estilo del Tío Gilito, aunque todas mis esperanzas de convertirme en el James Dean del Campo de Gibraltar, como el de la película Gigante , se me vienen abajo cuando continuo leyendo el último artículo y me encuentro bajo el subtítulo “un fraude que apunta a Gibraltar” cosas como que redes mafiosas podrían estar aprovechando Gibraltar para introducir combustible en el mercado español y evadir impuestos. Resumen: fraude del IVA, redes de empresas pantalla, falsas ventas internacionales, competencia desigual en las gasolineras locales por la fuerte presencia de carburantes procedentes del Peñón y disputas fiscales entre España y Gibraltar.

Del Peñón no brota diésel a modo de fuente natural. Es ese compendio económico tan exitoso el que ha llevado a la colonia a cotas de bienestar inalcanzables para el resto de los mortales y que ha llevado a teorizar sobre la Prosperidad Compartida, más conocida en la comarca campogibraltareña como “la tostá untada por los dos lados”.