La extraña visita extraoficial de José Luis Ábalos a Gibraltar tras su cese como ministro

Algeciras/El 10 de octubre de 2021, domingo, a las 12:14, el entonces diputado del PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, entró en solitario en Gibraltar conduciendo un vehículo particular a través de los controles que separan a la colonia británica de España, en el término municipal de La Línea de la Concepción. Lo hizo, según la información a la que ha tenido acceso esta redacción, sin hacerse acompañar del escolta que para garantizar su seguridad tenía asignado en ese momento y sin haber avisado previamente de su visita ni de sus propósitos al Gobierno, como es preceptivo para todos los representantes institucionales al tratarse el Peñón de un territorio caliente a nivel diplomático a cuya soberanía no ha renunciado España y donde cada paso se mide al milímetro.

La llegada de Ábalos a Gibraltar fue comunicada oficialmente por el Ministerio del Interior, con la fecha y hora citadas, 40 minutos después de haberse hecho efectiva, en concreto, a las 12:54, a través del organismo encargado de las escoltas oficiales. Este dio cuenta al Centro de Coordinación Nacional del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el cual, a su vez, informó a la cadena de mando distribuida en diferentes comisarías para que estuviesen al corriente.

En la información transmitida por el citado centro, según ha comprobado esta redacción, se hizo constar igualmente el alias con el que, por motivos de seguridad, se identificaba al “indicativo” (el escolta) asignado en aquel entonces al ex ministro, junto con su número de teléfono móvil corporativo.

De forma expresa, el organismo de escoltas indicó también que no había datos de cuándo y cómo se produjo el regreso de Ábalos a suelo español, algo plausible dado que, para entrar en La Línea desde Gibraltar a través de la Verja, el control policial de los turismos con matrícula española es habitualmente flexible y no hay registro alguno ni de las matrículas ni de los pasajeros.

José Luis Ábalos, este jueves, en su escaño en el Congreso de los Diputados. / Sergio Pérez / Efe

Pese a que se trata de una zona muy vigilada tanto por España como por Reino Unido, varias fuentes consultadas por esta redacción aseguran que no hay constancia de la existencia de imágenes de vídeo o de fotos que recojan el paso del coche conducido por el ex ministro por la Verja, ya que todas las grabaciones existentes -al menos, las realizadas en el lado controlado por las autoridades españolas- debieron ser borradas pasados tres meses de acuerdo a la Ley de Protección de Datos.

La visita de Ábalos a Gibraltar es especialmente significativa tras conocerse que el hoy diputado "no adscrito" en el Congreso llegó a "disponer" de un chalé en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción. Este inmueble fue adquirido por el empresario Víctor de Aldama -en prisión desde el pasado día 10 por orden del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional- por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio de De Aldama. Pedraz inició hace meses una investigación en torno a Koldo García, asesor del ex ministro, por la adjudicación de varios contratos públicos por valor de más de 50 millones de euros.

Las fuentes consultadas por esta redacción enmarcan la presencia del ex ministro en Gibraltar en el ámbito estrictamente privado, como indica el hecho de que no informase de sus intenciones antes de entrar en el Peñón ni que tampoco conste que diera cuenta de lo que hizo a su regreso de allí.

Una visita informada

Otra pregunta es por qué el centro de coordinación dio cuenta de la entrada de Ábalos en Gibraltar a varias comisarías, dejando constancia de lo sucedido. Las fuentes consultadas indican que la distribución de dicha información no es habitual, menos aún tratándose de un personaje de su relevancia y que, apenas unos meses antes, había sido ministro y número dos del PSOE.

Una explicación a por qué la presencia de Ábalos en Gibraltar fue difundida a tantas personas en el seno del CNP de ese modo, aunque de forma estrictamente confidencial, es que, posiblemente, se debiera a que los responsables de prestar la escolta al antiguo titular de Fomento querían cubrirse las espaldas en el caso de que durante su presencia en la colonia se produjese un hecho relevante que hubiera precisado darle protección. Por lo general, los servicios de protección a las autoridades españolas en el extranjero están sometidos a un proceso farragoso y muy condicionado, imposible de improvisar de la noche a la mañana, debido a que los escoltas policiales portan armas de fuego y están limitados a la hora de actuar en caso de detectar un peligro.

Se ignora también si el acceso en solitario del ex titular de Fomento en el Peñón fue una decisión suya o si pesó el hecho de que la entrada de un escolta policial en un país extranjero con un arma de fuego hubiese podido generar un problema. El sigilo y las extrañas circunstancias que rodearon su entrada en territorio llanito llevó a pensar en aquellos días que la razón es que iba a participar de alguna forma en la delicada fontanería del acuerdo que la UE y Reino Unido negocian desde 2021 sobre Gibraltar, si bien este extremo es descartado ahora por las fuentes consultadas.

"Objetivo muy vulnerable"

Un hecho que llama igualmente la atención desde una perspectiva policial es que Ábalos no solicitase que se le librase de la cola de vehículos para entrar en Gibraltar pese a ser un momento muy delicado para su seguridad, ya que al estar parado o en marcha lenta durante varios minutos se convirtió en un potencial “objetivo muy vulnerable”, según valoran las fuentes consultadas.

Por norma, a los ex ministros no se les asigna escolta, salvo a los ex titulares de Interior por las especificidades de su labor, aunque este ministerio puede otorgar protección a alguna personalidad en función del análisis de riesgos que se efectúe. En el caso de Ábalos, no fue extraño que se le prolongase el servicio de escolta. Lo llamativo del caso, según subrayan las fuentes consultadas, no es que tuviese escolta, sino que fuera a Gibraltar y que desde la Policía Nacional se hiciera una comunicación tan anormal sobre su llegada a la colonia.

La presencia de Ábalos en aquellas fechas en el Campo de Gibraltar era conocida por sus estancias en el citado chalé de La Alcaidesa y en varias ocasiones fue visto junto con su pareja en un conocido restaurante del núcleo de Palmones (Los Barrios), muy cercano a La Línea.