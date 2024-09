El Parlamento Europeo frena la salida de Gibraltar de la lista negra de la CE contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Algeciras/El Parlamento Europeo (PE) mantiene en suspenso desde el pasado mes de marzo la salida de Gibraltar de la lista negra que la Comisión Europea (CE) elabora con los países y territorios que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este miércoles, la CE se ha visto obligada a defender la decisión de sacar al Peñón de dicha relación y los métodos que empleó para intentarlo, puestos en duda por la Eurocámara en una resolución emitida en abril en la que se oponía por tres razones: las sospechas de que el Peñón ejerce como un paraíso fiscal, los escasos refuerzos que a su juicio realiza para impedir la elusión de las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania y la falta de un acuerdo tras el Brexit. La CE deberá presentar una nueva propuesta para su lista negra y someterla de nuevo a la aprobación de los eurodiputados.

La Comisión dejó de considerar a Gibraltar como "una amenaza importante para el sistema financiero internacional" después de confirmar sus avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo el pasado mes de marzo. Así se reflejó n la última modificación del Reglamento Delegado 2016/1675, firmado el día 14 por la presidenta, Úrsula von der Leyen, adoptado tras examinar "la corrección de las deficiencias estratégicas de Gibraltar, Barbados, los Emiratos Árabes Unidos y Uganda, a la luz de los requisitos de la Directiva (UE) 2015/849".

La medida llegó después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el propio Reino Unido retirarán al Peñón de sus listas de jurisdicciones bajo vigilancia por sus sistemas defectuosos. "A raíz de las medidas aplicadas en el marco de los planes de acción acordados con el GAFI, Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda han subsanado las deficiencias estratégicas de sus respectivos sistemas de LBC/LFT (para la prevención del crimen financiero y financiación del terrorismo) y ya no suponen una amenaza importante para el sistema financiero internacional. Teniendo en cuenta su pertinencia con arreglo a la metodología revisada, la Comisión considera que estos países ya no presentan deficiencias estratégicas en sus respectivos marcos de LBC/LFT ni suponen una amenaza importante para el sistema financiero de la UE", se lee en el documento.

La reacción del Parlamento Europeo llegó algo más de un mes después. En una resolución del 23 de abril, la Eurocámara se negó a ratificar la salida tras considerar que la lista de criterios establecidos en el artículo 9, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/849 no es exhaustiva. Además, explicó que los delitos subyacentes al blanqueo de capitales, como la evasión de sanciones, "pueden quedar comprendidos en dichos criterios y deben tenerse debidamente en cuenta en el proceso de evaluación autónomo de la Comisión Europea". Es decir, que debería hacer su propia evaluación en lugar de una copia y pega de las decisiones del GAFI.

"Hay pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá no hacen esfuerzos para abordar, o incluso facilitan, la evasión de, las sanciones impuestas a Rusia, incluidas las sanciones financieras selectivas contra personas, como respuesta a la guerra de agresión rusa contra Ucrania; que esos países pueden actuar como plataformas para la elusión de sanciones a entidades de la Unión, directa o indirectamente, socavando así los esfuerzos de la Unión por detener la maquinaria de guerra rusa", critica el Parlamento.

La institución europea apostilla que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la colonia de Gibraltar aún no se ha celebrado tras el Brexit; "que está actualmente en elaboración y no se ha revelado su contenido" y que este es "esencial, no sólo por sus efectos socioeconómicos en la zona, sino también para la estabilidad y la buena gobernanza de una puerta de entrada exterior crucial y vulnerable de la Unión Europea con un tercer país. Además, considera que "Gibraltar ocupa el tercer lugar a escala mundial en términos de PIB per cápita, a pesar de que su población no supera los 32 000 habitantes y de que carece de recursos naturales" y que "esta situación privilegiada se debe a la venta de productos sujetos a impuestos europeos sobre el alcohol, el tabaco y los derivados del petróleo, a los juegos de azar en línea que en el pasado atraían una cuarta parte del mercado mundial, y a las actividades de empresas residentes que están exentas del impuesto sobre la renta sobre los beneficios derivados de actividades realizadas fuera de su territorio".

El Parlamento recuerda a la Comisión que "la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, así como la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero, constituyen una prioridad de la Unión Europea; que redunda en interés de la Unión Europea aplicar fielmente su legislación, también en ámbitos como la fiscalidad, la justicia, los asuntos de interior, la pesca y la aviación".

La Comisión Europea afirmó este miércoles -según recoge el portal especializado Tax Notes- que estuvo estrechamente involucrada en la exclusión de Gibraltar y los Emiratos Árabes Unidos de la lista negra contra el lavado de dinero del GAFI y defendió que su método para evaluar los riesgos en países no pertenecientes a la UE es determinar si los planes de acción para esos países son exhaustivos en vista de los criterios de exclusión europeos. Entendeió que sí, por lo que no vio la necesidad de establecer parámetros de referencia adicionales para Gibraltar. Aún así "toma nota de las preocupaciones planteadas por el Parlamento" para "seguir reflexionando sobre las posibles implicaciones en el contexto de las negociaciones sobre el acuerdo con el Reino Unido".

Algunos eurodiputados también han advertido de que Gibraltar es "uno de los mayores paraísos fiscales, donde se encuentra la mayor cantidad de empresas de juego porque tienen los impuestos sobre el juego más bajos".