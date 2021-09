Ruiz Boix aglutina a los críticos para liderar el PSOE de Cádiz frente a Irene García

El sector crítico del PSOE de Cádiz apuesta por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como alternativa a Irene García para dirigir el partido una vez que se celebre el congreso provincial, que tendrá lugar antes de Navidad.

De momento, este sector crítico ha decidido que el regidor sanroqueño lidere una lista de delegados que representará al PSOE gaditano en el congreso federal que se celebrará en Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre y en el que Pedro Sánchez será reelegido secretario general. Habida cuenta de que Irene García ya ha confirmado que también liderará otra lista de delegados, está claro que la militancia socialista de Cádiz tendrá que elegir en estas dos opciones, ya que parece muy improbable que surja una tercera vía.

En esta ocasión y suprimidos ya los llamados congresillos, el procedimiento está claro: los aspirantes a liderar estas listas de delegados tienen de plazo hasta hoy viernes para presentar su candidatura y, a partir de ahí, tendrán 10 días para presentar la lista al completo y para recoger los avales precisos, fijados en el 3% de la militancia total, que en el caso del PSOE de Cádiz está cifrada en unos 5.000 miilitantes.

Finalmente, los afiliados tendrán que elegir entre una de las dos opciones en unas votaciones que se celebrarán en una única jornada, el domingo 26 de septiembre, en las diferentes agrupaciones que tiene el partido en la provincia. Por último, cada candidatura se repartirá los 31 delegados que representarán al PSOE de Cádiz en el congreso federal de Valencia de acuerdo con el porcentaje de votos logrado en el sumatorio de esas votaciones.

La candidatura alternativa que liderará Ruiz Boix tendrá como número dos a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y en torno a ella se han reunido los dirigentes de la provincia aglutinados en el llamado pizarrismo, los que apoyaron a Susana Díaz en las primarias andaluzas del pasado mes de junio, y, de manera muy especial, seis de los secretarios locales que respaldaron a Juan Espadas desde el primer momento y que además fueron los primeros en demandar, a través de un comunicado público, la celebración de unas primarias en Andalucía: Fran González (Cádiz capital), Gemma Araujo (La Línea), Javier Pizarro (Alcalá de los Gazules) y Alfonso Moscoso (Villaluenga), además de Juan Carlos Ruiz Boix y Mamen Sánchez, que son también los secretarios locales del partido en San Roque y Jerez, respectivamente.

Los ‘juancarlistas’ se arrogan el respaldo de agrupaciones que suman el 60% de la militancia

En la corriente que respaldó a Susana Díaz en las primarias y que logró casi un 30% de los votos están aglutinados, entre otros, los secretarios locales de las agrupaciones de San Fernando (Patricia Cavada), Arcos (Ana Carrera), Olvera (Reme Palma), Medina Sidonia (Juan Cornejo) y Trebujena (Miguel Guerra).

Esta lista alternativa, que dice tener a tres de las cuatro agrupaciones más numerosas de la provincia y que calcula que cuenta con el apoyo de una treintena de las agrupaciones de la provincia y, por tanto, con un respaldo superior al 60% de la militancia, defiende la necesidad de que en el PSOE provincial se produzca un cambio “para que el partido esté en sintonía con la nueva dirección regional que encabeza Juan Espadas”.

Además, dicen que esta candidatura alternativa tiene el visto bueno de Ferraz y apelan a que en este proceso interno que se abre ahora “la militancia pueda actuar con libertad y sin injerencias”.

La lista alternativa tendrá como número dos a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez

En el Campo de Gibraltar, además de con el apoyo de las agrupaciones de San Roque y La Línea, Ruiz Boix cuenta con el respaldo de los dos grupos críticos del PSOE de Algeciras –que vienen a representar a dos terceras partes de la agrupación, la que cuenta con más militantes de la provincia–, que encabezan Isabel Beneroso y Rocío Arrabal.

También le secunda la agrupación de Los Barrios, en tanto que las más pequeñas, Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo, se situarían con Irene García. Como en anteriores compromisos internos del partido, la agrupación de Tarifa juega el papel de casco azul, por el momento.

En Algeciras, Lozano se mantiene fiel a García; Arrabal y Beneroso quieren un cambio

Juan Lozano, secretario general del PSOE de Algeciras, se mantiene junto a García y lanza un velado reproche a Ruiz Boix, miembro como él de la ejecutiva provincial. “Yo sigo estando en el mismo sitio que estaba. Pertenezco a la Ejecutiva y valoro el trabajo de Irene García como secretaria provincial y presidenta de la Diputación, dos puestos en los que ha dado el do de pecho por el Campo de Gibraltar”. ¿Y las repercusiones del pulso García-Ruiz Boix en el futuro? “No sé lo que puede pasar. Los congresos del PSOE siempre son divertidos, abiertos y democráticos”, apunta Lozano.

La pizarrista y sanchista Rocío Arrabal considera la candidatura encabezada por Ruiz Boix como “un ajuste necesario que responde al agotamiento de un proyecto”. “Siempre he dicho que era necesaria una renovación del partido a nivel regional, provincial y local”, indica la exconcejal y ex diputada, que apunta ya en dirección a Lozano: “Hay proyectos que se agotan porque se les ha pasado el reloj y otros porque no tienen eficacia”. En la misma línea, la susanista Isabel Beneroso, quiere el cambio. “Yo estoy con Fernando López Gil y con Juan Carlos Ruiz Boix”, afirma lacónica.

Congreso del PSOE de Cádiz

Tras el congreso federal tendrá lugar el congreso del PSOE andaluz, a celebrar en la localidad malagueña de Torremolinos los días 5, 6 y 7 de noviembre. Posteriormente y siempre antes de la Navidad, se celebrará el congreso provincial, en el que presumiblemente volverán a verse las caras Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix para ver quién toma las riendas del partido en Cádiz.

Ruiz Boix ha sido la mano derecha de Irene García en el PSOE gaditano desde que la dirigente socialista se hizo con el timón del partido en julio de 2012. Durante todos estos años ha sido el vicesecretario general del partido. Y también fue su mano derecha en la Diputación, donde ocupó una vicepresidencia hasta que tras las elecciones municipales de 2019 el partido le obligó a cederle el puesto al alcalde de Chiclana, José María Román, ahora alineado con García. A día de hoy Ruiz Boix es el jefe del área de Asuntos Económicos en la Diputación gaditana.