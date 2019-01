PSOE y sindicatos reclaman la aprobación de los Presupuestos

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 reserva 223 millones de euros a la reivindicada obra de renovación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Una cantidad necesaria para dar impulso a una obra que ya va con retraso pero que se encuentra con un escenario político en el que la aprobación de las cuentas estatales se prevé más que complicada. Así lo han recordado PSOE, UGT y CCOO, que han reivindicado en Algeciras el respaldo al proyecto presupuestario como única manera de conseguir que la línea de tren esté finalizada en 2021.

"Si no hay presupuestos de 2019 lo que nos quedan son los 30 millones de euros que están incluidos en las cuentas de 2018", ha recordado el diputado socialista Salvador de la Encina, ya que se prorrogarían los presupuestos. El Gobierno trabaja con el objetivo de tener las cuentas en vigor en abril, pero aún no tiene los apoyos garantizados. "Estamos trabajando en ello, creo que sí que al final los van a apoyar", asegura De la Encina.

Las cuentas consignan 141 millones de euros de inversiones para el Campo de Gibraltar, a los que habría que sumar los 158 millones que se ejecutarán en la parte malagueña de la Algeciras-Bobadilla, una cuantía que demuestra "que el Gobierno de Pedro Sánchez prioriza el Campo de Gibraltar". A ella hay que sumar los 21 millones comprometidos por el Ministerio del Interior dentro del plan de seguridad, que se ejecutarán "tengamos o no PGE", ha explicado De la Encina. Algo que se contrapone a las partidas "irrelevantes" de los años de Gobierno popular, ha remarcado el vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

Sí ha quedado algo pendiente, admiten los socialistas: alguna medida enfocada a reconocer la singularidad de La Línea. "Estamos trabajando en ello, el Ministerio de Hacienda es consciente de esa singularidad", asegura De la Encina.

"Estos presupuestos son una gran satisfacción para el PSOE de Algeciras, porque recogen muchas de sus demandas", aseguraba el secretario local de los socialistas algecireños, Juan Lozano. También han alabado las cuentas los secretarios locales de UGT, Ángel Serrano, y CCOO, Manuel Triano, unas cuentas que "cambian el rumbo de políticas austericidas" (en palabras de Triano) y para las que ambos reclamaron el apoyo de los partidos.

El del PP no lo conseguirán. El senador y presidente del PP de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclamaba por la mañana que el Gobierno “explique a los ciudadanos del Campo de Gibraltar dónde están las inversiones que la comarca necesita, ya que estos presupuestos solo sirven para contentar a los partidos que quieren romper España y que no quieren a Andalucía, es decir, son unos presupuestos que no tienen credibilidad”.

Para Landaluce, “estos presupuestos ponen en evidencia que el Campo de Gibraltar no es una prioridad para el gobierno socialista de Sánchez, ya que el PSOE se ha olvidado por completo del Plan Integral para la comarca del que no hay rastro en los presupuestos”. También reclamó partidas para obras como los accesos Norte y Sur, sobre los que el PSOE asegura que los proyectos no están en una situación tan avanzada como para iniciar las obras.

"El Campo de Gibraltar necesita inversiones, inversiones y mas inversiones”, ha remarcado Landaluce, pidiendo al Gobierno del PSOE que “adjudique las obras de una vez y apueste decididamente por el desarrollo" de la comarca.

Podemos Algeciras ha expresado su “gran satisfacción” por los resultados de las negociaciones del grupo parlamentario de Unidos Podemos y el Gobierno de cara a la inversión de los Presupuestos Generales del Estado en las obras para la modernización de la red ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que cuenta con una “aceleración histórica”, aunque aclara que “el resto de inversiones para la comarca son más que insuficientes, cuando no inexistentes”. La secretaria de Acción Política de Podemos Algeciras, Leonor Rodríguez, llama ahora a ejecutar las partidas comprometidas.