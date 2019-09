La Plataforma del Ferrocarril convoca una manifestación por el mal estado del tren

La Plataforma del Ferrocarril ha decidido dar el paso y convocar una manifestación en Algeciras para protestar por el mal estado del servicio ferroviario en la comarca. Será el día 10 de octubre, después de varios meses en los que las averías en la conexión con Madrid han sido frecuentes.

Antes, el día 26 de septiembre, habrá una concentración para "calentar motores" a las puertas de la sede de la Administración General del Estado. También se solicitará una reunión con el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la promoción de una sesión del Consejo Económico y Social de Campo de Gibraltar que aborde esta situación.

Las entidades que conforman esta plataforma han coincidido en considerar "inaceptables" las continuas averías y retrasos que se vienen produciendo y que están convirtiendo en una odisea cualquier intento de utilizar el ferrocarril como medio de desplazamiento desde o hacia el Campo de Gibraltar. En lo que va de mes ha habido varios incidentes en el servicio Algeciras-Madrid, una muestra de que “las medidas anunciadas por Renfe en la reunión mantenida con esta plataforma en el mes de junio se han demostrado ineficaces, por lo que resulta inaplazable que esta empresa pública implemente otras actuaciones que permitan superar el actual estado de nuestra conexión ferroviaria”.

Según recuerda el secretario comarcal de CCOO (una de las entidades de la plataforma), Manuel Triano, en la línea a Madrid se anunció una inversión de 13,5 millones de euros y se dijo que se había detectado el problema "pero se ve que no se soluciona. La cuestión de fondo es que, según nos explican, mientras la vía no esté electrificada no pueden mandar otro tipo de material. Pero hay que conseguir que el que tengamos funcione correctamente".

En cuanto a los llamados trenes rana, que cubren el servicio entre Algeciras y Granada, "es cierto que se ha hecho un esfuerzo cambiado motores, los mecánicos están actuando, pero el tren no está adaptado al tipo de vía y la accesibilidad es muy mala. Queremos que vuelvan los 599" -la serie que había anteriormente-.

“Nuestra comarca no va permanecer impasible ante esta situación y es por ello que consideramos necesario trasladar a la calle y a las instituciones el sentir de una sociedad que no está dispuesta a resignarse y que ve en el ferrocarril un elemento esencial en la creación de empleo y riqueza para el Campo de Gibraltar” destacan desde la Plataforma por el Ferrocarril.

El colectivo también considera inaplazable que desde ADIF se ofrezca un informe, que actualice el presentado a principios del presente año, y que ponga negro sobre blanco el desarrollo de las obras y las previsiones de futuro en las actuaciones de modernización y electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla.

Forman parte de la Plataforma los sindicatos CCOO, UGT, CGT, el Sindicato de Maquinistas y Coordinadora; PSOE, IU, Podemos y Andalucíaxsí; y Facua.