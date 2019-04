El ministro del Interior en funciones y candidato socialista por Cádiz al Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que el Gobierno tiene la intención de mantener operativo el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del muelle de Crinavis, en San Roque, pese al notable descenso en el número de pateras llegadas a las costas del Campo de Gibraltar en los dos últimos meses.

Tras un encuentro en Algeciras con los representantes de las grandes empresas de la comarca, el ministro ha culpado a los gobiernos del PP de no tener una "política migratoria" y de haber despreciado los avances que su partido hizo en el pasado. "El CATE de San Roque se mantendrá, porque una cosa es que, fruto de la política migratoria que hemos vuelto a hacer, en los meses de febrero y marzo ha descendido de una manera importante la entrada ilegal de migrantes, y otra que nosotros hacemos política de previsión y de prevención. Lo que ocurrió durante estos siete años es que toda esa política que habían establecido los gobiernos socialistas fue desmantelada y cuando llegamos nos encontramos con que no había habido previsión alguna", ha explicado. "Nosotros preferimos tener todos los medios necesarios ante cualquier circunstancia que pueda surgir. Hay que ser previsores y más cuando uno está en la administración", ha añadido.

Grande-Marlaska también ha defendido el plan de seguridad ejecutado bajo su gestión frente a las críticas de los populares. "No conozco a nadie que me haya dicho que no sirve. Me encuentro con personas de todos los ámbitos sociales y económicos y me reconocen que el plan de choque contra el narcotráfico, desde que estamos nosotros, ha sido realmente eficiente. Creo que estas personas viven en otro mundo", ha recalcado.

El ministro ve en la provincia de Cádiz "muchísimas expectativas, con mucho futuro y mucho presente. Lo que necesita es que todas las administraciones fijemos un poco la vista en ella".

Grande-Marlaska elogió a los miembros de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, "el segundo polo industrial más importante de España y el primero de Andalucía". "Estas catorce grandes empresas implican entre trabajos directos, indirectos e inducidos, 19.000 personas, para que nos hagamos una idea de su relevancia y su importancia en el ámbito económico y productivo, pero también en lo que se refiere a la innovación porque ya había comprobado y he ratificado que son industrias realmente preocupadas con el desarrollo, la productividad y el conocimiento".

El número 1 del PSOE por Cádiz afirmó que estas empresas "crean riqueza también con finalidad de responsabilidad social". "He estado en una residencia de personas de la Tercera Edad que también se ocupa de personas con alguna discapacidad psíquica (en La Línea). Ahora estamos en el centro neurálgico financiero y productivo. Es importante la responsabilidad social para que se traduzca en unos servicios sociales eficaces, que haya una ley de la dependencia con contenido económico. He visto los dos aspectos importantes de lo que yo creo que deben de ser políticas reales en un país, que es lo que interesa a todos".

Sobre la intención de Podemos de crear una Unidad Integral contra la Corrupción Institucional que dependerá del Ministerio Fiscal y no de Interior, ha señalado que "desde los años 90 hay una Fiscalía Anticorrupción en España, que es reconocida internacionalmente, con unidades adscritas de policía judicial, de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dependen directamente de ella". A preguntas de los periodistas, el ministro de Interior ha manifestado que, "si se refiere a una unidad de investigación de las cloacas del Estado, ya desde hace tiempo hay una unidad de asuntos internos eficaz y que se mueve en términos de absoluta fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico en términos de legalidad". "Si hablamos de unidades de corrupción, pues tenemos desde los años 90, y algo de esto sé, una Fiscalía anticorrupción reconocida internacionalmente con unidades adscritas que dependen directamente de ella".

En cuanto a la imputación del exdirector de Interviú Alberto Pozas por presunto delito de revelación de secretos en el caso de Pablo Iglesias, Grande-Marlaska ha subrayado que "es una resolución judicial relativa a hechos del pasado, de cuando esta persona ejercía el periodismo y no estaba en Moncloa".