El Gobierno aprueba la creación de cinco unidades judiciales en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar cuenta desde hoy con cinco nuevas unidades judiciales. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que crea dos nuevos juzgados en Algeciras, uno en La Línea y San Roque y da luz verde a una nueva plaza de magistrado en la sección algecireña de la Audiencia Provincial.

En concreto, se crearán y constituirán el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Roque y el Juzgado de lo penal número 5 de Algeciras.

Todas estas unidades judiciales se incluyen dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar orientado a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, tal y como anunció el Gobierno en un Consejo de Ministros anterior.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había informado favorablemente el proyecto de decreto de Justicia. El Ministerio justifica la creación de estos nuevos órganos por la carga de trabajo que tienen que soportar los tres partidos judiciales afectados, teniendo en cuenta además la complejidad de los asuntos que se tratan en ellos. El objetivo, remarcaba el Ministerio, es que la Justicia sea más rápida.

El CGPJ reclamaba además que se fijase una fecha de puesta en funcionamiento en el mismo momento en el que se aprobasen estas unidades judiciales y proponía que se pusieran en marcha el 1 de enero de 2019. No obstante, la referencia del Consejo de Ministros no hace mención alguna a una fecha de arranque, aunque el Gobierno sí ha expresado al sector judicial su intención de que arranquen cuanto antes.

La intención del Gobierno es que los juzgados inicien su actividad cuanto antes; el CGPJ había solicitado que lo hicieran en enero

La apertura de los juzgados suele demorarse: se acaban de poner en marcha el quinto juzgado de Primera Instancia y el segundo de lo Social de Algeciras, aprobados en octubre de 2017. Y el segundo ha abierto sin juez después de que el concurso convocado por el Consejo General del Poder Judicial haya quedado desierto y de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya confirmado que no hay jueces sustitutos disponibles.

En la actualidad, la juez y la letrada de lo Social 1 tienen que hacerse cargo de ambos órganos. No es el único caso en la estructura judicial del Campo de Gibraltar: el titular del Juzgado de lo Contencioso 1 también se está haciendo cargo del 2 por estar su magistrada de permiso y no haberse nombrado sustituto. El problema, apuntan fuentes judiciales es que no hay sustitutos suficientes para cubrir todas las vacantes.

A estos nuevos órganos judiciales se sumará la puesta en marcha de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) en la comarca, una entidad destinada a la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado y el control de los bienes incautados en los procesos judiciales.