Malestar en Exteriores por la visita del senador Gutiérrez Limones a Gibraltar

El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, está realizando este martes y miércoles una visita al Campo de Gibraltar con la que espera, según sus palabras, “transmitir” en Madrid y en el Consejo de Europa, donde preside la delegación española, cuál es la realidad de la zona en un momento clave para ella. Pero la primera parada de esa ruta no ha sido precisamente en territorio campogibraltareño, sino que el senador ha brindado una “visita de cortesía” al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Un encuentro en el Peñón que ha generado un importante malestar en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El senador ha explicado esta tarde en La Línea, después de la reunión con Picardo, que este primer encuentro era una “visita de cortesía a Gibraltar, pero ahora empieza de verdad mi agenda, la agenda de los alcaldes, empresarios, trabajadores y sindicatos, que son los que me van a decir cómo está la comarca”. Pero entonces, ¿ha acudido usted a Gibraltar de forma oficial o particular?, pregunta una periodista. “Yo vengo como presidente de la Comisión de Exteriores, presidente de la delegación española del Consejo de Europa y, por supuesto, senador andaluz. Como han pasado tres meses desde el preacuerdo quería contrastar cómo se veía el desarrollo de todos estos meses”, detallaba Gutiérrez Limones.

Pero esa visita oficial no contaba con el auspicio del Ministerio de Exteriores, al menos así se infiere de las explicaciones dadas desde este departamento. Fuentes del departamento de Arancha González Laya aseguraban ayer que habían sido informadas del programa del senador en el Campo de Gibraltar. Del Peñón, ni una palabra.

Se trata de un momento delicado para realizar una visita a Gibraltar, justo en plena negociación sobre el tratado entre Reino Unido y la Unión Europea que deberá regular el encaje del Peñón en el actual escenario posBrexit. Hace solo unos días el ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, acordaban su enfoque conjunto para las negociaciones: circulación fluida de personas y bienes como base del tratado, rechazo a presencia de autoridades españolas en los controles fronterizos y defensa de la soberanía británica de Gibraltar. El Gobierno de España subrayaba después que la negociación del futuro tratado internacional llamado a regular las relaciones entre la UE y Gibraltar será una negociación entre iguales, de un lado la Unión Europea y España y, de otro, Reino Unido, en el que las autoridades del Peñón quedarán oficialmente al margen. "Cabe recordar que Gibraltar", explicaban fuentes gubernamentales, "es un territorio no autónomo sujeto a descolonización”. El fin de semana llegaba al Peñón el HMS Trent, un buque de guerra que tendrá su base en Gibraltar.

En ese contexto se ha producido el encuentro de cortesía, en el que, según ha expresado el Gobierno llanito en un comunicado, se han abordado "asuntos de interés común" para los vecinos de la colonia británica y del Campo de Gibraltar. En la reunión también han participado el viceministro principal, Joseph García, y el fiscal general de Gibraltar, Michael Llamas. No se ha abordado la negociación, insistían ambas partes en una rueda de prensa posterior.

Tras este encuentro, Gutiérrez Limones ha mantenido una reunión con el alcalde de La Línea, Juan Franco. “El alcalde me ha explicado que ahora tenemos una oportunidad. El Brexit genera una oportunidad en la comarca que debemos gestionar, aunque sigamos reivindicando la soberanía hay que gestionar la interdependencia. Y esto va a generar posibilidades para que la comarca tenga proyectos de futuro”. “Esto me permite también a mí, cuando voy al Consejo de Europa transmitir qué hay aquí, la gran apuesta que hay que hacer. El sur del sur de Europa tiene que tener una oportunidad, porque además es frontera y no puede ser una zona deprimida”, ha destacado el senador.

Reacción de Landaluce

Sobre la visita de Gutiérrez Limones se pronunciaba otro senador, el algecireño José Ignacio Landaluce. “Mi compañero del Senado tiene una tarea importante. Primero, enterarse de cuáles son los intereses de España y defenderlos. Si viene a defenderlos habrá valido la pena, si lo que viene es a lo habitual de los socialistas, que es que son esperados a la hora del té en el Convento, será uno más que ha venido aquí a hacerle la pelota a Picardo y no a defender los intereses de España”. Landaluce también deseó que además de las visitas programadas hubiera incluido algún encuentro con “los alcaldes más representativos y con colectivos como la Guardia Civil, Policía y Salvamento Marítimo”. No obstante, el popular destacó que “siempre que viene alguien al Campo de Gibraltar me alegra, porque no es lo mismo leer informes que ver nuestra realidad”. Sobre todo en un momento, resaltó en que “nadie entiende nada después de la visita del ministro de Exteriores británico a Gibraltar, porque si dicen que España está demostrando buena voluntad eso significa que a nosotros nos están yendo mal las cosas”.

El secretario general del PSOE de Algeciras, Juan Lozano, contestó a Landaluce recordando que nunca se han tenido mejores relaciones con el Gobierno de Gibraltar y que esto es gracias a los socialistas, “que han apostado en todo momento por un clima de diálogo en busca de los beneficios para las personas, que son quienes realmente importan, y no las banderas”.