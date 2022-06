España dará asistencia sanitaria gratuita a los trabajadores transfronterizos en Gibraltar que la pierden por el Brexit

El Gobierno de España ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos europeos que viven en España y trabajan en Gibraltar que, en las últimas horas, temían quedarse sin cobertura sanitaria gratuita en el lado español de la Verja.

Según ha explicado la subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, ninguno de estos trabajadores transfronterizos perderá la asistencia médica gratis a pesar de que este jueves termine la última medida de contingencia (la que afecta a la sanidad) adoptada para combatir los efectos de la salida de Reino Unido y de Gibraltar de la Unión Europea (UE).

El 31 de diciembre de 2020, como consecuencia del Brexit, los acuerdos de asistencia sanitaria recíproca con la UE concluyeron. España fue el único país europeo que adaptó su ordenamiento jurídico para mantener a los gibraltareños esta prestación, entre otras (residencia, trabajo, acceso y ejercicio de profesiones, empleo público, trabajadores desplazados, seguridad social y acceso a la universidad). Lo hizo a través de un Real Decreto que fue prorrogando hasta el 30 de junio de 2022. Este jueves. Las miradas estaban puestas en el Consejo de Ministros del lunes pasado, donde se debía prolongar o no la medida. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo hizo. Es decir, España hará lo que la hicieron todos los Estados miembros de la UE mucho antes, desde el 31 de diciembre de 2020.

Esto provocó que el Ejecutivo gibraltareño anunciara el martes que" dado que la reciprocidad es un elemento clave de estos acuerdos, que no pueden funcionar sin coordinación y sin disposiciones para el reembolso de los costes, etc.", no le queda "más remedio que suspenderlos también en lo que respecta al tratamiento en Gibraltar".

Es decir, los gibraltareños se quedan sin cobertura sanitaria gratuita en España y los españoles, lo mismo en Gibraltar. De hecho el Gobierno de Fabián Picardo recomienda a sus ciudadanos que, a partir del 1 de julio de 2022, se aseguren de tener un seguro de viaje adecuado con cobertura médica "cada vez que vayan a España, independientemente de la duración de la estancia y, por lo tanto, de si el tiempo de estancia es sólo de algunas horas (por ejemplo, una excursión de compras o ir a España a comer)". En caso contrario, tendrían que pagar ellos mismos cualquier acceso a la asistencia sanitaria española, incluso si es necesario en caso de emergencia o accidente. "En caso de que se requiera atención médica, los costes incurridos pueden ser considerables, por lo que debe asegurarse de tener una cobertura de seguro adecuada o, alternativamente, los medios para pagar. El Gobierno de Gibraltar no puede hacerse responsable de las reclamaciones derivadas de la falta de seguro contra estos riesgos", explicó en un comunicado.

Lo mismo puede decirse de los españoles: desde el jueves, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar dejará de prestar asistencia sanitaria gratuita a los visitantes en Gibraltar cubiertos por el sistema de Seguridad Social español.

Pero, ¿qué sucede con los europeos (la mayoría españoles y entre ellos, la mayoría linenses) que trabajan en Gibraltar y viven en España? ¿Corren el riesgo de quedarse sin cobertura sanitaria gratuita a los dos lados de la Verja? Según el Gobierno español, no. Para empezar hay una gran cantidad de ellos que están cubiertos por el Acuerdo de Retirada.

Cubiertos por el Acuerdo de Retirada

Este considera trabajadores fronterizos "a quienes residan en España, tengan nacionalidad española o de otro país de la UE o del Espacio Económico Europeo y cumplan alguna de estas condiciones: tener un contrato de trabajo en vigor en Gibraltar a 31 de diciembre de 2020", incluidos los que estaban "en situación de incapacidad temporal por accidente o enfermedad", los que estaban "de baja por maternidad o de baja por situación de riesgo durante el embarazo". También, ser trabajador autónomo con establecimiento en Gibraltar a 31 de diciembre de 2020 y que, además, esté dado de alta en la seguridad social de Gibraltar. O, haber trabajado en Gibraltar, pero a 31 de diciembre de 2020, encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: estar desempleado y estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de empleo de Gibraltar. Encontrase en situación de desempleo mientras realiza una actividad de formación profesional en España relacionada con su empleo anterior. Según el Gobierno español estos son aproximadamente 10.000 personas.

A los europeos que hayan firmado un contrato de trabajo en el Peñón después del 1 de enero de 2021 y, por tanto, no están incluidos en el Acuerdo de Retirada, el Gobierno de España les garantiza que activará "los mecanismos necesarios para que no pierdan la cobertura sanitaria gratuita en España". Son los trabajadores transfronterizos a los que la Agencia Tributaria de Gibraltar dejará de expedir, a partir de este jueves, el certificado S1 como cotizantes en la sistema de seguridad social llanito.

El Gobierno gibraltareño afirmó en un comunicado emitido el martes que "hubiera preferido que se mantuvieran estos acuerdos, que afectan profundamente a los ciudadanos de ambos lados de la frontera en asuntos tan esenciales como la asistencia sanitaria". De hecho, estaba "dispuesto a mantenerlos".