España y Reino Unido aceleran la negociación del acuerdo sobre Gibraltar

Los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y Reino Unido, James Cleverly, han mantenido este miércoles una reunión en Madrid para acelerar la negociación del tratado con el que pretenden que se regulen las relaciones entre la Unión Europea y Gibraltar tras el Brexit. En la víspera del 40 aniversario de la reapertura de la Verja, la cita continuó con una cena de trabajo para abordar "cuestiones bilaterales" que son "muchas teniendo en cuenta los estrechísimos lazos entre las dos naciones", según ha asegurado el jefe de la diplomacia española durante una comparecencia conjunta en el Palacio de Viana.

En las conversaciones que los equipos de la Comisión Europea y Reino Unido comenzaron hace 429 días está en juego el posible uso conjunto del aeropuerto del Peñón y la equiparación de los pensiones de los españoles que han cotizado en Gibraltar con las de los residentes en la Roca, recalcó Albares.

Para el fin de las negociaciones no hay fecha, insistieron los dos ministros, que admitieron que la propuesta presentada por España a través de la Comisión Europea no satisface del todo a los británicos. "Obviamente hay que perfilarla. Si fuese aceptable ya la habríamos aceptado", ha manifestado Cleverly, mientras que Albares ha insistido en que las dos partes "no puede estar eternamente negociando".

"Vamos a dar a nuestros equipos el mandato de que hay que avanzar más rápido", ha dicho el ministro español, que ha negado que la negociación haya estado en algún momento bloqueada. "Es evidente que hay avances, cada vez que nos hemos visto los ha habido. Ahora estamos más cerca de un acuerdo que al inicio de la reunión. Si no no estaríamos aquí los dos juntos", ha apostillado.

Cleverly ha defendido que "se ha avanzado muchísimo" tanto en la consecución de un acuerdo sobre Gibraltar como en la aplicación del tratado fiscal. "Ahora mismo vemos cómo se está produciendo un crecimiento económico sin precedentes en la zona", ha dicho. "Trabajamos mucho para llegar a un acuerdo. Estamos firmemente comprometidos con ello", ha subrayado.

Albares ha añadido que lo que está sobre la mesa es "acuerdo global" y que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", antes de reconocer que en lo que respecta al Brexit "todo ha superado el tiempo esperado". "La diplomacia y la negociación, sobre todo una tan compleja como esta, requiere tranquilidad, discreción y dejar trabajar a los equipos negociadores porque al final, tanto James Cleverly como yo vendremos a presentar el acuerdo cuando esté todo cerrado", ha explicado.

Los dos ministros han escenificado las buenas relaciones entre ambos gobiernos con una comparecencia conjunta ante la prensa en la primera visita oficial de Cleverly a España. "Todos los encuentros los hemos realizado con un espíritu constructivo, para ahondar en una relación entre dos países que somos socios y aliados en la OTAN con múltiples retos comunes", ha declarado Albares.

España ha propuesto "un acuerdo global que supone la desaparición de la Verja", para la relación entre la comarca y la Verja que "facilita la libre circulación de personas y mercancías", todo ello "garantizando las condiciones legales de competencia y evitando los tráficos ilegales y el contrabando". Además, el Gobierno español "está listo" para cerrar el acuerdo "mañana mismo".

Albares ha incidido en los aspectos medioambientales de un posible acuerdo "sin menoscabo de las posiciones sobre la soberanía de Gibraltar". Además ha insistido en que "si hay una extensión de la aplicación del Espacio Schengen a Gibraltar, los controles los ejercerá la Policía Española", durante los primeros cuatro años con la asistencia de Frontex.

Albares espera que la presidencia española de la Unión Europea, que comenzará dentro de seis meses, sea "uno de los momentos claves para dar un impulso a la relación bilateral que tras el Brexit nos obliga a todos a adaptarnos a otra realidad".

"Esperemos que toda esta voluntad positiva se vea reflejada en las negociaciones", ha concluido el canciller británico.

Ninguno de los dos ministros hizo alusión a otros aspectos de la negociación que están pendientes de acordar, tales como la armonización fiscal de Gibraltar con la UE, un aspecto recogido en el acuerdo de la Nochevieja de 2020 entre España y Reino Unido. También, la cuestión militar, ya que la UE desea establecer un sistema de información que le permita conocer qué buques y qué aviones llegan al Peñón y con qué propósito hacen escala.