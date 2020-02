El algecireño Salvador de la Encina ha remitido este martes, en su último día como presidente de Puertos del Estado, una carta a los trabajadores del sector en la que subraya los logros alcanzados durante su gestión de casi un año y en el que pide a su sucesor, Francisco Toledo, que mantenga la "unidad" del sector.

De la Encina destaca la firma del tercer convenio colectivo del sector y la labor de mediación en el grave conflicto de la estiba como hitos de su gestión.

Este es el contenido literal de su misiva, al que ha tenido acceso Europa Sur.

"Ha llegado el momento de agradecerles personalmente la entrega que me han demostrado en este proyecto de país llamado Puertos del Estado. Han sido once meses donde he aprendido de cada uno de ustedes y he podido sumar mis conocimientos a la profesionalidad de la Casa. Esa unión de know how, esfuerzos y voluntades ha dado sus frutos:

El III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias es una realidad... Cosas del destino, precisamente a partir de la próxima nómina los trabajadores y trabajadoras del sistema público recuperarán de forma efectiva esa pérdida de poder adquisitivo que ninguna justificación tenía hoy en día.

los trabajadores y trabajadoras del sistema público que ninguna justificación tenía hoy en día. Puertos del Estado ha recuperado su natural posición mediadora en la resolución de los conflictos que cada día se plantean en el ámbito portuario. Un buen ejemplo es la negociación de la estiba . El papel desempeñado por esta Casa permitió que las partes alcanzaran el mejor acuerdo posible y, por ello, que buena de la economía española respirase tranquila.

en la resolución de los conflictos que cada día se plantean en el ámbito portuario. Un buen ejemplo es la . El papel desempeñado por esta Casa permitió que las partes alcanzaran el mejor acuerdo posible y, por ello, que buena de la economía española respirase tranquila. En los próximos meses deberán culminarse otros grandes hitos portuarios que ya se gestaron en etapas anteriores a la que hoy termina, como son el Marco Estratégico y los Pliegos de Prescripciones. He aquí una de las claves que deberían presidir la gobernanza del sistema: la continuidad y la estabilidad.

En definitiva, podría continuar desgranando los éxitos que la unión de esta Casa, Puertos del Estado, ha conseguido en estos once meses. Pero también quiero resaltar que esa misma unidad se debe reflejar en la Presidencia, recogiendo un trabajo bien hecho y mejorándolo.

Por tanto, pido a todos los trabajadores y trabajadoras de Puertos del Estado que muestren al nuevo presidente la misma entrega y lealtad con la que me han honrado a mí".