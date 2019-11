Los Castañitas, en prisión por los indicios en su contra y el riesgo de fuga

La letrada de Antonio Tejón aseguró estar “convencida de que si mi patrocinado no tuviera como alias Castaña situación sería diferente. En este procedimiento se está defendiendo no solo ante quien tiene que hacerlo sino también del sistema”, alegó.

Los magistrados también respaldan la tesis de la Fiscalía en cuanto al riesgo de fuga de los investigados . No hizo efecto el discurso de las defensas al respecto, que argumentaron que sus patrocinados, tras su paso por prisión, habrían cambiado la forma de ver la situación. En el caso de Antonio, remarcó su abogada, está el arraigo de sus siete hijos , pero también la experiencia de seis meses en aislamiento. Y en el de Francisco, “si quisiera irse al extranjero no hubiera comparecido en el juzgado”, destacó su letrado. Incluso, recordó, pactó su entrega (esta se hizo en medio de una fuerte presión policial).

“Pido perdón. Lo que quiero es acabar mi condena”

Los investigados tuvieron ayer su momento para dirigirse a la sala de Apelación y los dos lo hicieron en el mismo sentido. Francisco Tejón destacó que se presentaba “voluntariamente para poder estar ahí y defenderme, porque soy inocente. No voy a fallar al juez que me ha puesto la fianza. Si tengo que ir todos los días voy, si tengo que venir, vengo, no les voy a fallar. Quiero que llegue juicio y poder defenderme”. Desde la prisión de Albolote, vía videoconferencia, su hermano Antonio pidió perdón: “Sé que he cometido algún fallo y pido perdón, pero lo que quiero es terminar mi condena, salir y estar con mi familia. Aquí soy inocente y lo voy a demostrar. Todo el mundo tiene una oportunidad en la vida, ¿por qué no me la van a dar a mí?”.