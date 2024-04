La CE, España y Reino Unido tratan de cerrar ya el acuerdo sobre Gibraltar

El trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España está a punto de dar sus frutos respecto a Gibraltar. Reino Unido y la Comisión Europea se encuentran muy cerca de firmar un acuerdo crítico sobre el futuro del Peñón, según publica este lunes The Times citando fuentes cercanas a las negociaciones.Las conversaciones se estancaron el año pasado después de que España insistiera en que el Reino Unido accediera a compartir el control sobre el aeropuerto gibraltareño, que está situado en una base de la Royal Air Force (RAF). Sin embargo, las negociaciones post-Brexit se reactivaron en diciembre y la semana pasada, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se reunió por segunda vez en dos meses con su homólogo británico, David Cameron, para tratar de dar un impulso a la negociación.

En principio, este viernes se producirá una nueva ronda de negociación, la 19ª, entre Londres y Bruselas para cerrar los avances logrados por los ministros, que según The Times han logrado superar las objeciones del Reino Unido al uso compartido del aeródromo. Pero antes, Albares y Cameron podrían volver a reunirse., afirma el periódico.Fuentes en Bruselas dijeron que las negociaciones estaban en un "punto de inflexión" y que los involucrados esperan cerrar un acuerdo en los próximos siete días. "Ambas partes han acordado que son optimistas sobre una solución al problema", matizó una fuente del Gobierno de Gibraltar. Sin embargo, fuentes parlamentarias de Reino Unido no creen que el acuerdo sea tan inminente.

Antes de la ronda más reciente de negociaciones, Albares había insistido en que el uso compartido del aeropuerto propuesto por Madrid era esencial para un acuerdo. España es particularmente sensible a este punto, ya que defiende desde hace años que Reino Unido se apoderó ilegalmente del terreno en el que se levanta cuando Madrid le permitió construir un hospital en el istmo durante un brote de fiebre amarilla en 1815.

Aunque el Gobierno español vinculó la propuesta a la posibilidad de que en el futuro el aeropuerto sea utilizado por vuelos procedentes de España y la UE, los funcionarios británicos lo habrían descartado alegando que violaba la base de las conversaciones y argumentando que ambas partes iniciaron las negociaciones, que se han prolongado desde 2020, con el entendimiento de que no se discutirían cuestiones de soberanía.

Un alto funcionario británico citado por The Times, declinó hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo y agregó que "si un acuerdo es inminente, puedo asegurarles que no habría acuerdo si no fuera en beneficio de los mejores intereses de Gibraltar".

Albares lleva más de un mes preparando el terreno para un pacto. En al menos en dos ocasiones ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen al Gobierno en la búsqueda de un tratado sobre el Peñón. El pasado 20 de marzo se reunió con Maros Sefcovic, encargado de las negociaciones por parte de la Comisión Europea y dijo: "Hace muchos, muchos meses que España ha puesto un acuerdo encima de la mesa y que lo que estamos esperando es la respuesta afirmativa, como esperamos nosotros, o negativa".

Esta misma semana explicaron que la negociación avanza "a buen ritmo". “Estamos entrando en una etapa sensible de las negociaciones”, afirma un comunicado conjunto del Gobierno de España y la Comisión.

Aunque ni Londres ni Bruselas quieren hablar de plazos, lo cierto es que la celebración de elecciones europeas en junio y el previsible adelanto electoral en Reino Unido, donde los sondeos apuntan a una salida de los conservadores y el regreso de los laboristas a Downing Street, imprimen cierta urgencia al acuerdo. En caso de no sellarse en las próximas semanas, correspondería a la nueva Comisión Europea y al nuevo Gobierno británico ultimar su negociación, lo que podría retrasar todo el proceso durante varios meses más.