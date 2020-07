Eficacia, productividad, costes reducidos y todo ello en un marco de condiciones salariales y medioambientales más exigentes que en la mayor parte del mundo. Esa es la receta que la industria española aplica para poder sobrevivir en un mercado global y altamente competitivo y "lo sabe hacer", asegura el director de Producción de Acerinox, Antonio Moreno. Pero esto no es suficiente, "necesitamos otra serie de mejoras para las que la administración es fundamental, un apoyo real y convincente a la industria".

Moreno ha lanzado esta petición de ayuda al consejero de Economía, Rogelio Velasco, en el marco del Foro Joly patrocinado por Acerinox. Es una reivindicación reiterada por las grandes industrias españolas, que ven como su competitividad se va recortando a marchas forzadas, y que vuelve con más fuerza porque "el tiempo acucia si no queremos vernos envueltos en episodios de regulación y cierres como está ocurriendo en otros lugares".

Con uno de los principales núcleos industriales de España, junto al de Huelva motor de la industria andaluza, el polo del Campo de Gibraltar reivindica infraestructuras de expansión. "Nos da vergüenza hablar otra vez del tren, pero no queda más remedio: necesitamos uno competitivo y fiable". En la caso de la comarca, resaltó Moreno, sería importante conectar mediante un puente los polígonos de San Roque y Los Barrios "y de camino hacer que el tren cruce al polígono de Palmones".

Apoyar a la industria es también "acortar plazos y burocracia, fundamentalmente en temas medioambientales", ha reivindicado Moreno, quien ha recordado que todas las grandes industrias están inmersas en el desarrollo de la economía circular con políticas de residuo cero, pero para eso "hay que acortar plazos de obtención de permisos".

Pero el punto clave es uno para todas las industrias: el precio de la energía. "Sabemos que no es competencia de la Junta, pero tienen que ser nuestra voz en cualquier foro al que asistan". La industria electrointensiva española paga entre 20 y 25 euros más por megavatio hora que la francesa o la alemana y Alemania es para Acerinox su segundo mercado. Además, recordó Moreno, se han eliminado las bonificaciones por interrumpibilidad y la compensación de las tasas de CO2 se da solo si hay presupuesto, mientras que en Alemania se conceden por ley. Acerinox, calculó Moreno, ingresaría 7 millones de euros por cada uno de esos dos conceptos si estuviese en Alemania. Esto en una comparación con Europa, "no menciono Estados Unidos ni Asia", con condiciones aún más favorables.

El consejero recogió el guante del desequilibrio eléctrico. "No puede ser que haya empresas que estén pagando una factura desproporcionada y otras que analicen una posible inversión y no la hagan por el coste de la energía", aseguró Velasco. El catedrático de Economía apuntó a las retribuciones de dividendos de las compañías eléctricas, las más altas con diferencia del Ibex, como también los sueldos. "Esas retribuciones tan altas en capital y trabajo es porque tienen un monopolio. Son varias empresas pero dada la fuerte concentración regional del negocio en realidad son monopolios. Lamentablemente nosotros ahí no tenemos competencias". El consejero repartió además responsabilidades: "Desconozco los motivos por los que tanto un gobierno como otro no han sido capaces de articular las medidas para que haya una competencia efectiva y disminución de costes".