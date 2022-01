Romerito: "Nos hacen falta todavía puntos para conseguir la permanencia. No está nada hecho"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Antonio Ruiz Romerito, se mostró positivo por el punto arañado tras el primer empate en casa de la temporada (0-0), el que su equipo cosechó frente al Nàstic de Tarragona aunque no exento de autocrítica.

"Si alguien tenía que ganar, era el Nàstic. Es un equipo hecho para ascender y venía aquí a jugarse la vida. Necesitaban ganar fuera de casa y no lo han conseguido. Tenemos que estar contentos por el empate, porque cada uno nos llevamos un punto en lugar de que ellos se lleven tres, pero hay que hacer autocrítica. Intentaremos mejorar en los siguientes", resumió Romerito tras el encuentro, muy condicionado por el mal tiempo "para ambos equipos".

Romerito recordó, una vez más, que el objetivo a día de hoy sigue siendo la permanencia de la Balona en una Primera RFEF "muy difícil y disputada". "No va a ser fácil la segunda vuelta. Los equipos mejoran y nosotros tenemos que ir mejorando también y no relajarnos en ningún sentido. Nos hacen falta todavía puntos para conseguir la permanencia. No está nada hecho", recalcó.

Sobre los refuerzos recién llegados al banquillo albinegro, Romerito advirtió que aún deben aclimatarse. "Se tienen que acoplar y necesitan un tiempo de adaptación. Tenemos que intentar conseguir los puntos lo antes posible", urgió.

Para el técnico de casa, en la categoría hay quince equipos que luchan por la permanencia. "Hay siete que intentan estar en la Primera RFEF y cinco tienen que bajar. En esta categoría todo es muy complicado. Tenemos que trabajar muchísimo para sacar los puntos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Esto no está hecho. En estos cuatro o cinco partidos que quedan por delante tenemos que ser capaces de sacar victoria en tres para tener cerca el objetivo. Si no, vamos a sufrir hasta el final", comentó nuevamente Romerito sobre la permanencia.