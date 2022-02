Buenaventura: "Estuvimos más cerca de ganar; el mejor de la Balona fue su portero"

Para Pedro Buenaventura, entrenador del Atlético Sanluqueño, el empate sin goles con la Balona (0-0) supuso quedarse a las puertas de sumar tres puntos porque, según su visión del encuentro, el Sanluqueño estuvo más cerca de la victoria que del empate.

"Se nos quedó la miel en los labios. Estuvimos más cerca de ganar los tres puntos que de sumar solamente uno. Pero recuperamos las señas de identidad de nuestro equipo, nuestro ADN que habíamos perdido en otros partidos. Sin tener la satisfacción completa, reconocemos parte del trabajo bien hecho y recuperamos parte de las señas de identidad que habíamos demostrado en otros momentos de la competición frente a las últimas derrotas", comenzó.

Buenaventura, antiguo entrenador de la Balompédica, comentó que la falta de gol debe ser analizada desde el punto de vista de las causas, diferentes en el juego de este domingo en comparación con las anteriores jornadas. "En el partido rematamos, terminamos y hubo un gol fantasma que no sé si entró o no. No fue por falta de oportunidades, pero el mejor jugador de la Balona fue su portero. Hizo tres intervenciones de mucho mérito", reconoció.

El entrenador valoró el juego de sus futbolistas, con balones al área y ofensivas. "Tuvimos presencia, aunque faltó el acierto final junto con la actuación del portero de la Balona. El nivel de la categoría también es alto en cuanto a porteros y resultó determinante", apuntó.

El técnico dijo esperar recuperar pronto la anotación de goles tras cinco partidos en blanco y la definición en ataque, con la intención de ser más ofensivos en los últimos minutos de cada encuentro. "El empate sabe a un punto más, a romper la racha negativa y a mantener la puerta a cero, a la valentía del equipo y a que somos difíciles de doblegar. Estuvimos más cerca de ganar que de perder. El punto sabe a punto. No es brillante, pero cada punto conseguido en esta categoría no puede darse por malo. Tendrá más valor si ganamos el sábado al Sabadell", subrayó.

"La clasificación debe mirarse en la jornada 30. Yo no la miro. Es entonces cuando de verdad se puede definir cuál es la verdadera lucha. Ahora está lejano. Son muchísimos puntos en juego. No es que no me importe estar en puestos de descenso, pero me quedo con recuperar el sello de identidad del equipo", concluyó en relación a la entrada en puestos de descenso.