Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras la jornada 14

La decimocuarta jornada del grupo IV de la Segunda Federación ha dejado a la Real Balompédica, que ha derrotado 3-1 al Villanovense, a un solo punto de la zona de permanencia. El UCAM sigue líder en solitario, mientras que San Fernando y Estepona acentúan sus crisis, aunque están alejados en la clasificación. El próximo rival de la Balona, el Linares Deportivo, sigue despeñándose por la tabla tras encajar su cuarta derrota en otras tantas jornadas y la continuidad de su preparador está en entredicho.

El Linares Deportivo, que el domingo (12:00) recibe a la Real Balompédica en Linarejos, cayó 1-0 en su visita al Águilas merced a un tanto de Soler en el tiempo añadido. Los locales cortan una racha de cuatro partidos sin vencer y los jiennenses enlazan su cuarta derrota seguida y la continuidad de su técnico, Juan Antonio Milla, está en entredicho.

“El Linares Deportivo no encuentra la solución a su crisis de juego y resultados y continúa en plena caída. Los azulillos se encuentran a un punto del puesto de play out y a dos del descenso tras sellar su cuarta derrota consecutiva en el estadio del Águilas. El cuadro de Juan Antonio Milla, cuya credibilidad puede quedar en entredicho, acumula cuatro derrotas consecutivas y un bagaje de un punto de los últimos 15 posibles y 3 de los últimos 21 posibles”, se lee en Diario Jaén.

El UCAM sigue con su marcha triunfal en buena medida gracias a que el exbalono Facundo Ackerman ha pasado a convertirse con 0.5714 en el portero con mejor promedio de goles encajados por partido del grupo. Esta vez se impuso 1-0 con un tanto de Albert Ramis (10') a un San Fernando al que el cambio de técnico parece no haber surtido efecto.

“Esto no parece tener freno. Todas las jornadas se viven con la esperanza de que en esta ocasión comience la reacción, la remontada, pero nada de nada. El San Fernando lleva una velocidad de crucero rumbo a la Tercera RFEF y parece que no existe la fórmula para frenarlo, para parar un tren que está desbocado, para cerrar la herida... En definitiva, para evitar que la temporada se convierta en histórica pero por todo lo contrario de lo que se pensaba en el inicio, histórica de tragedia. En esta jornada, derrota 1-0 en el campo del UCAM Murcia. Y es que en el equipo isleño pasan las jornadas y no se vislumbra una mejoría”, escribe Jordi Agabo en Diario de Cádiz, como Europa Sur, uno de los periódicos del Grupo Joly.

El Juventud de Torremolinos-Atlético Antoniano, que ponía frente a frente en los banquillos a dos exbalonos, Antonio Calderón y Diego Galiano, acabo con triunfo 2-0 de los malagueños, con goles de Heredia (52') y del pichichi Fran Castillo (80'). El conjunto de casa es cuarto, solo ha perdido un partido en toda la competición y acumula nueve jornadas sin caer, con tres triunfos en las cuatro últimas jornadas.

El Cádiz Mirandilla sigue su caída libre, porque, como le sucede a su vecino San Fernando, tampoco la llegada de Francisco Cordero Rubio al banquillo parece estar sirviendo de mucho. Esta vez le correspondió perder en casa ante La Unión Atlético del linense José Miguel Campos. Javi Grillo (55') desniveló la balanza.

“Nueva derrota del Cádiz CF Mirandilla, esta vez 0-1 ante La Unión Atlético, que provoca un nuevo paso atrás hacia la permanencia, cada vez más complicada. Los amarillos cuajaron un mal partido, al igual que su adversario, y en sus mejores minutos al inicio de la segunda parte, el conjunto murciano le endosó el gol que a la postre permitió que los puntos volaran de la ciudad deportiva cadista”, narra Fernando Díaz en Diario de Cádiz, también del Grupo Joly.

Los dos conjuntos de Jerez saldaron sus partidos con victorias. El Xerez Deportivo, tras su accidentada derrota a manos de la Balona de la pasada semana, se rehace con un triunfo 0-1 sobre el Don Benito con un tanto de penalti anotado por David Santisteban en el 86'.

“El Xerez CD ha logrado una balsámica victoria en casa del Don Benito gracias a un tanto de penalti, provocado por Armengol y transformación de David Santisteban a cuatro minutos del final del encuentro. El triunfo en el Vicente Sanz deja al Deportivo con seis puntos de ventaja sobre un rival directo, cuatro por encima de los puestos de descenso, a tres del play-out que marca el Recreativo Granada y a dos del play-off de ascenso. Más igualada no puede estar la categoría.

El Deportivo ha asaltado el Vicente Sanz en un partido que no va a pasar a la historia por su buen fútbol. El encuentro ha sido malo de solemnidad, protagonizado por dos equipos con carencias -los xerecistas acudían al choque plagados de bajas- y en un mal momento de resultados”, escribe David Sánchez en Diario de Jerez (Grupo Joly).

Por su parte el Xerez DFC (el de nuevo cuño) venció 2-1 a la Deportiva Minera, que se va desinflando y que suma su tercera derrota en seis jornadas.

“Victoria de prestigio” titula Manuela Romero en ese mismo medio, en una crónica que dice: “El Xerez DFC mantiene su idilio con la bombonera del Pedro Garrido. El cuadro azulino ha logrado una victoria de prestigio e ilusión ante el Deportiva Minera por 2-1. Los azulinos sacaron adelante un partido complicadísimo, que comenzaron perdiendo con una diana al filo del descanso de Francis Ferrón. Abraham igualó antes del descanso y Juaniyo le puso la firma al triunfo con un golazo en el segundo acto. Por primera vez este curso, la escuadra xerecista remonta, encadena dos partidos sumando de tres y se coloca noveno con 20 unidades, a dos del Orihuela, que ahora es quinto y marca la zona de play-off”.

Los partidos del sábado

En encuentro adelantado al sábado el Almería B se recompuso de su derrota ante el UCAM de una semana antes y venció en el Muñoz Pérez al Estepona por 0-1, merced a un tanto de Marsu en el 70', en un duelo en el que los de casa malograron varias ocasiones. El conjunto costasoleño enlazó su tercera derrota consecutiva en liga, lo que propició un aviso en rueda de prensa del técnico, Oriol Riera, a sus futbolistas, a los que ve relajados desde que eliminaron al Málaga de la Copa del Rey en encuentro disputado en La Línea. Los esteponeros reciben el miércoles (21:00) al Leganés en el partido único de la segunda ronda del torneo del KO.

También el sábado el Orihuela se deshizo con cierta comodidad del Recreativo de Granada (3-0) con dos goles de Chuli (20' y 76') y uno del exbalono Pitu (28'), que ya suma cinco dianas, cuatro en las dos últimas jornadas. El sanroqueño Dani Clavijo disputó los 90 minutos con los visitantes. Los escorpiones afrontan el duelo copero del jueves (19:00) con el Getafe después de enlazar seis victorias (una en el torneo del KO) y un empate en sus siete últimos compromisos.

“Derrota clara y sin paliativos de un Recreativo Granada que no pudo sumar nada positivo en su viaje a tierras alicantinas, donde cayó de forma contundente ante un Orihuela CF en plena racha de resultados que fue superior de principio a final. Los pupilos de Jon Erice entraron bien al partido pero encajaron dos goles en la primera media hora frente a un oponente con mucha pegada y ya serían incapaces de revertir la situación, porque al descanso esa ventaja se mantuvo y en la segunda la solidez defensiva de los locales impidió cualquier atisbo de remontada y los de casa ampliaro su renta”, narra Granada Hoy, otro de los periódicos del Grupo Joly.

Los resultados de la decimocuarta jornada del grupo IV de la Segunda Federación fueron estos:

Resultados de la decimocuarta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificación, tras las primeras catorce fechas del calendario, queda así: