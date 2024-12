El Recreativo de Granada, con Dani Clavijo, en su peor racha del curso

El Recreativo de Granada afronta el encuentro de este domingo (12:00) con la Real Balompédica Linense en el Ciudad de La Línea envuelto en la peor racha de resultados desde que regresó a la Segunda Federación, ya que ha perdido cinco de sus seis últimos duelos, los dos últimos de manera consecutiva. El filial nazarí cuenta en sus filas con Dani Clavijo, mitad linense mitad sanroqueño, nieto del exdirectivo de la Balona Jaime Clavijo.

El filial granadino, al que estadísticamente no se le han dado nada mal las visitas a La Línea (dos derrotas en siete comparecencias), llega al partido a sabiendas de la necesidad de no enlazar una nueva derrota, por cuanto eso supone ser adelantado por su rival. Cualquier punto, cualquier puesto, empieza a ser vital en esa pelea en la que están envueltos media docena de equipos por salvar la categoría.

Este compromiso tiene un valor especial para un futbolista, Dani Clavijo, que regresa, ahora como futbolista, a un recinto que visitó muchas veces de pequeño de la mano de su abuelo y de su padre. El centrocampista reconoce que le hace “mucha ilusión”.

El equipo nazarí no da a conocer su lista de convocados, de manera que toda la información al respecto es fruto mitad de la especulación mitad de alguna filtración a los medios locales. No se desplazó a Oviedo con el primer equipo el lateral Lucas Pérez, ausente la pasada jornada ante el Águilas por lesión. En caso de estar recuperado apunta a la titularidad, aunque su relevo, el juvenil Pablo Jiménez, no hizo nada mal las cosas.

A lo largo de la semana se ha barajado la posibilidad del regreso al once del meta Fran Árbol (uno de los internacionales en categorías inferiores con España con que cuenta esa plantilla), al que una convocatoria con el conjunto de Segunda para la visita a El Molinón apartó de la titularidad. El cancerbero podría verse beneficiado por el colosal error que cometió la jornada precedente el ucraniano Isachenko Vladislavovich, que ha jugado los cuatro últimos duelos, en los que ha encajado ocho tantos.

El técnico del Recreativo de Granada, el navarro Jon Erice, insta a sus futbolistas a “minimizar los errores puntuales” que les han conducido últimamente a la derrota, ante un rival del que señala: “Es un equipo talentoso arriba, con jugadores como Adri Carrasco, João Pedro, Fran Carbiá, Jack Harper... que a nivel individual seguramente sean de los mejores de la categoría, pero no nos olvidemo que el equipo de La Línea está donde está, igual que nosotros, por méritos propios”.

