Resultados y clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras la jornada 15

Un empate en su visita al copero Minera le ha bastado al UCAM Murcia para mantener el liderato del grupo IV de la Segunda Federación tras la decimoquinta jornada, en la que La Unión Atlético del linense José Miguel Campos y el Juventud de Torremolinos del exbalono Antonio Calderón se han colocado segundo y tercero en detrimento del Almería B, que cayó en casa precisamente ante la escuadra malagueña. Completa la zona de privilegio el Atlético Antoniano de otro ex de la Real Balompédica, Diego Galiano, que derrotó al colista Cádiz Mirandilla y se constituye en la sorpresa entre las sorpresas del grupo.

La Balona, que con su derrota en Linares (1-0) corta una racha de tres semanas sin caer, se queda a cuatro puntos de los puestos de permanencia directa, que ahora ocupa el Águilas, con su contundente victoria en su visita al Recreativo de Granada (1-3), la primera como visitante en más de un año. La jornada se saldó con cinco victorias locales (todas por 1-0), dos empates (ambos a cero) y dos triunfos a domicilio.

El Recreativo de Granada, que el próximo domingo (12:00) visita el Ciudad de La Línea sumó su quinta derrota en seis jornadas y lo hizo ante un Águilas (1-3) que no ganaba a domicilio desde hace más de un año, en concreto, 384 días. Los visitantes jugaron a favor de corriente desde que en el minuto diez Joel Rodríguez abría el marcador. Los costeros iban a ampliar su ventaja antes del descanso gracias a un remate de Castedo. El conjunto murciano apretó un poco más para cerrar el necesitado triunfo fuera de casa, encargándose Nando del 0-3 de la tranquilidad a falta de media hora. El Recreativo Granada maquilló el marcador en el minuto 88 por mediación de Samu Cortés.

La Unión Atlético, con Victor Mena como puntal, sigue su escalada. “No hay quien detenga a La Unión en el ultimo tramo liguero. Los de José Miguel Campos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y apuntan a un liderato cada vez más cercano. El último rival fue un Orihuela que también llegaba con una gran racha de resultados al Miguel Expósito. Los escorpiones claudicaron en un choque marcado por el fuerte viento. El partido, cargado de imprecisiones y segundas jugadas acabó coronando a los blanquiazules, que se impusieron con el solitario tanto de Adri Aguirre en el segundo acto”, escribe Alberto Martínez en La Opinión de Murcia.

Pedrosa conduce el balón ante la presión de un jugador del Orihuela / Loyola Pérez de Villegas/La Opinión de Murcia

Otro que sigue hacia arriba es el Juventud de Torremolinos, que no entraba en quiniela alguna y que ya es tercero después de diez jornadas sin perder y cuatro victorias en las cinco últimas jornadas. Esta vez se fue a ganar al campo del hasta hace muy poco líder Almería B. “Volvió a claudicar el Almería B en casa, esta vez en su regreso al Anexo tras su exilio al Francisco Pomedio, cayendo ante otro rival de la zona alta de la tabla como el Juventud Torremolinos. Como sucediera frente al UCAM, fueron los visitantes quienes rápidamente se adelantaron en el marcador. Tres minutos le bastaron a Ibán Ribeiro para hacer el primero aprovechando un fallo defensivo y el mismo protagonista amplió distancias antes del descanso. Una derrota con la que los rojiblancos abandonan la segunda plaza y se ven superados en la tabla por los malagueños”, narra Rubén Rozas en Diario de Almería, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

Con todo el que sigue líder es el UCAM Murcia, que sumó un empate en su visita a una Deportiva Minera que fue capaz de superar la euforia de tras eliminar en la Copa del Alavés de Primera división. Fue un partido muy igualado en el que ambos escuadras tuvieron sus ocasiones y cuyo resultado se puede considerar justo. Los mineros, con Francis Ferrón y Omar Perdomo, esperan hoy rival en el sorteo del torneo del KO.

Un lance del San Fernando-Estepona / San Fernando CD

El San Fernando se reencontró con el triunfo, el primero de su nuevo entrenador Dani Mori, merced a un tanto de Javi Gomila en el 90’ frente a un Estepona que abanderaba la condición de mejor viajero del grupo pero que, posiblemente bajo el efecto Copa del Rey, se ha olvidado de una liga en la que encadena cuatro derrotas y ya está justo por encima de la plaza de promoción.

El Xerez Deportivo toma aire en vísperas de su derbi ante el Xerez DFC. Venció 1-0 a un Villanovense que fuera no levanta cabeza, no sin sufrir en algunos momentos de la contienda. “El Xerez CD tenía que ganar sin excusas al Villanovense, un rival en descenso, y lo ha logrado este domingo en el Pedro Garrido gracias a un tanto de Armengol en la segunda mitad (68'). El cuadro azulino suma la segunda victoria consecutiva tras doblegar hace una semana al Don Benito y afrontará el derbi contra el Xerez DFC en buena dinámica: seis puntos de seis posibles y dos porterías seguidas a cero”, escribe David Sánchez en Diario de Jerez, también del Grupo Joly.

Su rival del próximo domingo, el Xerez DFC (el de nuevo cuño), firmó tablas en Don Benito, lo que impidió que los calabazones superasen a la Balona en la clasificación. “Combate nulo en el Vicente Sanz. El Xerez DFC no ha podido encadenar su tercer triunfo consecutivo ante el Don Benito y se ha tenido que conformar con un empate a cero que le debe saber a poco, ya que Ilias Charid falló un penalti justo antes del descanso. El encuentro, de todos modos, fue feo, espeso, con escasas oportunidades, aunque eso sí, hubo un equipo que quiso ganar y que comenzó apostando fuerte por ello, el azulino, y otro que no quería perder porque no tiene para mucho más. Con estas tablas, la escuadra de David Sánchez conserva la novena plaza con 21 puntos, los mismos que el Linares, y está tres del play-off de ascenso, a cinco de la zona de descenso y llega al derbi con dos unidades menos que el Xerez CD, séptimo con 23”, escribe Manuela Romero, también en Diario de Jerez.

Un gol de Mike Cevallos (6’) le valió al Antoniano para doblegar a un colista Cádiz Mirandilla que cada vez tiene más lejos la permanencia. Los de Lebrija se aúpan a la quinta plaza con estos tres puntos.

Los resultados de la decimoquinta jornada en el grupo IV de Segunda Federación han sido estos:

Resultados de la jornada 15 en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificacion tras las quince primeras semanas de competición está así: