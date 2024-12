Dani Clavijo: las raíces balonas del Recreativo de Granada

El Recreativo de Granada llegará este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea con un linense/sanroqueño en sus filas, Dani Clavijo. Un “centrocampista intenso” que sueña con llegar al primer equipo nazarí y que entiende que es demasiado pronto para dramatizar el choque de la decimosexta jornada que enfrentará a su equipo con la Real Balompédica, por mucho que ambos estén anclados en la zona baja de la clasificación del grupo IV de la Segunda Federación. "Es importante, pero no una final", recalca.

Daniel Clavijo Encinar (Dani Clavijo) nació en La Línea el nueve de octubre de 2003. Tiene, por lo tanto, 21 años. Los primeros once de su vida vivió en La Alcaidesa, en término municipal linense, y estudió en el Colegio Inmaculada. Fue por entonces cuando su familia trasladó su residencia a San Roque, por lo que se considera casi a partes iguales linense y sanroqueño. “Aunque de mayor siempre he hecho vida en San Roque”, desliza, como decantando el balance hacia ese lado.

En el apartado futbolístico Dani, que cuando niño apuntaba más a tenista que a futbolista, se forjó en los escalafones inferiores del CD San Roque pero muy pronto sus virtudes llamaron la atención del Málaga CF, que lo enroló en su cantera en categoría infantil (11 años). Tras pasar por el San Félix y abandonar el conjunto malacitano, fichó por La Roda de la División de Honor juvenil, del que es captado por la academia de formación del Villarreal, que a comienzos de 2022, consciente de sus posibilidades, alargó su contrato. Llegó a debutar en Segunda división con el filial cerámico el 27 de mayo de 2023, en un partido en Andorra que acabó con triunfo de los del Principado por 4-3. Dani Clavijo lució el dorsal 35.

Un dato significativo, aquel día el Ayuntamiento de San Roque hizo público un comunicado de prensa festejando que un hijo del municipio hubiese alcanzado la Segunda división. No hubo pronunciamientos similares en La Línea.

Precisamente al término de aquella andadura Dani Clavijo firmó en el Granada CF para jugar con el filial. La pasada andadura disputó 32 partidos (21 como titular) en Primera Federación. Tras consumarse el descenso del filial nazarí en esta 2024-25 ya ha jugado once veces (ocho en el once inicial) en un equipo que, como su proóximo rival, la Balona, lucha por abandonar la zona baja de la tabla.

Una familia muy conocida

Dani no pertenece precisamente a una familia de desconocidos. Jaime Clavijo, su abuelo, fue directivo de la Real Balompédica bajo el mandato del añorado Ángel Serrano. Hace poco se dejó ver en el acto organizado por la Peña Balona con motivo del 25 aniversacio del ascenso festejado por los albinegros ante el Hellín. Su padre, también llamado Jaime, fallecido en marzo de 2021 (hijo predilecto de San Roque), era el titular de una farmacia en la calle Torres Quevedo, en La Línea, donde, lógicamente, acudía a diario. Estuvo muy vinculado al fútbol sanroqueño. Su mamá, María Jesús, trabajó en la Ópticas Traverso.

Algún portal especializado define a Dani Clavijo como un centrocampista con “gran visión de juego. Muy intenso ofensiva y defensivamente. Domina muy bien el cambio de dirección saliendo a gran velocidad. Buen disparo desde fuera del área, tanto con la derecha como con la zurda. A pesar de esa cualidad busca continuamente el pase en lugar del tiro”.

A él le cuesta más explicar como es. “Sobre todo me considero muy intenso. Últimamente hago más el papel de centrocampista ofensivo, pero no dejo de ser un futbolista comprometido, al que le gusta ayudar en defensa, en ataque... soy un poco todoterreno”.

Dani Clavijo / Granada CF

La de est domingo será la primera visita a La Línea de Dani Clavijo desde que comenzó su andadura profesional. “La verdad es que me hace mucha ilusión, porque yo desde pequeño iba a ver a la Balona con mi abuelo y con mi padre... y ahora seré yo el que esté sobre el terreno de juego, si es que el míster así lo considera claro”.

El duelo, con el filial en la plaza de promoción y la Balona un puesto por debajo se presenta no como una final, pero sí como como un duelo con tres puntos valiosísimos en juego. “Nosotros lo afrontamos como un partido más, en el que tenemos que después de dos derrotas tenemos que volver a demostrar lo que somos y salir de este pequeño bache”, explica el mediocampista.

“Nosotros seguimos con el objetivo de mejorar, de querer ganar y no significa que no sepamos que es un partido importante, pero tampoco hay que dramatizar, suceda lo que suceda quedará mucho por delante para los dos”, recuerda.

“Es verdad que ahora mismo pues llevamos un par de partidos que no nos están saliendo las cosas, pero tenemos las cosas claras y sabemos de lo que somos capaces”, sostiene Dani Clavijo. “Es más, entrenando el día a día se ve que vamos a poder, estoy convencido de poco a poco vamos a ir dando pasos adelante y se van a ir dando los resultados”.

El mediocentro tiene puesta la mirada en lograr el debut en el primer equipo del Granada “y llegar lo más lejos posible”, aunque prefiere no ponerse plazo. “Hay que estar ahí para ayudar y si se da la oportunidad, pues demostrar que tienes muchas ganas y aprovecharla”.

Con la mirada a largo plazo, preguntado por la posibilidad de enfundarse algún día la camisola de la Balona, responde: “Todos sabemos que el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Es evidente que se trata de un equipo que me agrada, al que como he dicho vi muchas veces jugar cuando era pequeño. Es una ciudad que me gusta, porque es la mía, una afición especial para mí, porque mi papá y mi abuelo pertenecieron a ella. Un club emblemático que además ahora tiene un estadio extraordinario”.